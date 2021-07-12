Перечень ковидных вакцин в Украине может расшириться после увеличения количества производственных площадок в мире

Перечень ковидных вакцин, которые представлены в Украине, может расшириться после увеличения количества производственных площадок в мире за счет договоров о контрактном производстве, считает глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

"Некоторые вакцины производятся в недостаточном количестве, и компании (производители - ИФ) сейчас активно ищут контрактное производство на разных площадках. Если существующий дефицит будет преодолен, не исключено, что в будущем мы будем вести переговоры и с другими производителями. Важно, что все вакцины, которые мы закупаем, одобрены ВОЗ", - сообщила она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Коротченко напомнила, что Crown Agents подписали контракт с украинским представителем компании китайской Sinovac (группа компаний "Лекхим" - ИФ) на закупку вакцины CoronaVac.

"По этому контракту до конца лета мы ожидаем поставку 5,3 млн доз. Мы очень быстро сработали и продолжаем вести активные переговоры с другими потенциальными поставщиками", - сказала она.

Глава представительства Crown Agents также уточнила, что в соответствии с заказом Минздрава Украины предусмотрена закупка 37 млн доз вакцин.

"В настоящее время нами законтрактовано почти 100%-ная потребность. Опираясь на наш опыт закупщика, можем сказать, что в Украине будет зарегистрировано много хороших вакцин", - подчеркнула она.