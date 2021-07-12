Закупщик Crown Agents уже завез в Украину более 600 тыс. доз закупленной за средства госбюджета вакцины Pfizer

Британское закупочное агентство Crown Agents к настоящему времени уже завезло в Украину более 600 тыс. доз закупленной за средства госбюджета вакцины Pfizer, сообщила глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

"Crown Agents подписали трехсторонний контракт на поставку, в рамках которого до конца года в Украину будет поставлено 20 млн доз вакцины. На сегодняшний день в Украину уже завезено 601 тыс. доз", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Коротченко отметила, что "вакцина Pfizer логистически достаточно сложная, таких вакцин в Украине еще не было".

"Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями является экономически выгодным: привезли, привили, привезли следующую партию. Везти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике – дорого", - сказала она.