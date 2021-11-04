Медицина

16:48 04.11.2021

Crown Agents закупит ковидную вакцину для Украины за средства кредита ЕИБ

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Crown Agents закупит ковидную вакцину для Украины за средства кредита ЕИБ

Британское закупочное агентство Crown Agents закупит вакцину для Украины за средства кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, для закупки вакцины от COVID-19 ЕИБ предоставит 1,66 млрд грн (или EUR50 млн) в рамках проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

Оплата операционных услуг Crown Agents, а также вопросов по логистике и банковским транзакциям будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных Минздравом по бюджетной программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19".

Как сообщалось, Crown Agents уже закупило для Украины 29 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей, из которых поставлено 15,5 млн доз.

Теги: #вакцина #crown_agents
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