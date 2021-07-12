Везти сразу много вакцины Pfizer и хранить ее в холодильнике дорого - глава представительства Crown Agents в Украине

Почему вакцина Pfizer приезжает в Украину мелкими партиями, сколько вакцины Coronavac приедет в страну и будут ли другие вакцины - рассказала глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Автор: Анна Левченко



- Расскажите, пожалуйста, о контракте с Pfizer. Сколько вакцины мы получим по этому контракту и когда? Почему Pfizer зашел в Украину через вас?

- Crown Agents подписали трехсторонний контракт на поставку, в рамках которого до конца года в Украину будет поставлено 20 млн доз вакцины. В настоящее время в Украину уже завезли 601 тыс. доз. На протяжении июня вакцина прибывала в Украину каждую неделю, системные поставки налажены.

Мы работаем со многими ведущими производителями вакцин от COVID-19 на рынке. С некоторыми из них у нас партнерские отношения в рамках закупок по программам для Минздрава Украины. Такое партнерство помогло наладить эффективное взаимодействие при закупке вакцины от COVID-19.

Важно понимать, что это не просто транзакционные отношения - мы создаем для Украины новые возможности в сфере медицинских закупок. Украина появилась на "радарах" мировых фармацевтических компаний. Украинский рынок стал для них понятным и привлекательным.



- Почему вакцина Pfizer приезжает каждую неделю небольшими партиями? Как организована ее логистика?

- Вакцина Pfizer логистически достаточно сложная. Таких вакцин в Украине еще не было. Она требует специфического температурного режима поставки: минус 70 градусов по Цельсию. Есть четкие инструкции по поставке непосредственно от производителя, которые Crown Agents соблюдает в полной мере.

Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями является экономически выгодным: привезли, привили - привезли следующую партию. Везти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике – дорого.



- Закупаете ли вы что-то еще в рамках COVID-19 помимо вакцин?

- Crown Agents закрывает полный цикл поставок, необходимых для проведения вакцинации. Мы организовываем весь процесс так, чтобы на момент, когда вакцина прибыла в Украину, все товары, необходимые для вакцинации, были в наличии. Закупаем шприцы для разведения препарата, шприцы для инъекций, физраствор, контейнеры для утилизации – все это должно приехать одновременно, чтобы вакцинация состоялась.



- Планируете ли вы заключение контрактов с другими производителями?

- Сейчас мы уже подписали контракт с украинским представителем компании на закупку вакцины CoronaVac, по нему до конца лета мы ожидаем поставку 5,3 млн доз. Мы очень быстро сработали, и продолжаем вести активные переговоры с другими потенциальными поставщиками.

Как закупщик, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на рынке Украины было много качественных и надежных производителей. На сегодня в Украине уже подписаны контракты на поставку достаточно большого количества вакцин от мировых производителей, но они зависят не только от закупщика. Очень много зависит, как это ни странно, от производителя. Некоторые вакцины сейчас еще проходят третью стадию испытаний. А некоторые производятся в недостаточном количестве, и компании сейчас активно ищут контрактное производство на разных площадках. Если существующий дефицит будет преодолен, не исключено, что в будущем мы будем вести переговоры и с другими производителями. Важно, что все вакцины, которые мы закупаем, одобрены ВОЗ.



- Насколько закупленные вакцины смогут покрыть потребность?

- В соответствии с заказом Минздрава Украины предусмотрена закупка 37 млн доз вакцин. В настоящее время нами законтрактована почти 100%-ная потребность. Опираясь на наш опыт закупщика, можем сказать, что в Украине будет зарегистрировано много хороших вакцин.



- Правда ли, что производители не очень хотят продавать вакцины Украине?

- Ситуаций, при которых кто-то отказывается отгружать вакцины именно Украине, не бывает. Если происходит какой-то сбой, то это всегда глобальная проблема, которая затрагивает Украину так же, как и остальные страны. Все крупные компании относятся к Украине абсолютно серьезно и положительно. А страна, в свою очередь, в полной мере выполняет свои обязательства.



- В начале вакцинальной кампании часто возникали ситуации, когда производитель мог совершенно безнаказанно нарушить графики поставки, ссылаясь на большую загрузку. При этом мы, как страна/покупатель, должны были соблюдать графики оплаты, условия договора, не разглашать информацию. Предусматривают ли контракты на закупку ковидных вакцин ответственность производителей за срыв поставки?

- Таких условий, которые появились сейчас, в период глобальной пандемии, раньше никогда не было. Многие ситуации возникают впервые, и к нынешней ситуации мир не был готов. Да, мы жили в достаточно распланированном, правильном и хорошем мире. Но возникло очень много вызовов, которых не ожидал никто, и это, безусловно, влияет на графики поставок.

Тем не менее, производители делают все возможное, чтобы графики соблюдались. Мы, со своей стороны, тоже следим за тем, чтобы условия подписанных контрактов выполнялись.



- От Минздрава достаточно трудно добиться информации о графике поставок. Действительно ли министерство не знает, когда приедут вакцины? Или это просто попытки регулировать их распределение в ручном режиме?

- Crown Agents закупает и поставляет препараты в соответствии с поставленной клиентом (Минздравом Украины) задачей. График поставки согласован Минздравом и прописан в техническом задании закупки. Но о фактическом прибытии груза мы точно знаем, когда все проверено, застраховано и он загружен в самолет.



- Когда Минздрав узнает о поставке: когда вы уже загрузили самолет или все же раньше?

- Конечно, мы сообщаем Минздраву об этом заранее, чтобы он провел все процедуры, необходимые для получения товара. Как только груз выезжает, начинаем контролировать весь процесс: как он транспортируется, какие требования к самому режиму транспортировки, какие требования к внешнему и внутреннему температурным режимам, как выглядят контейнеры и коробки, как они упакованы.

По прибытии груза в Украину осуществляется ввозной контроль: мы проверяем, как выглядит груз, нет ли каких-либо внешних повреждений. После этого обязательно проверяем внешнюю температуру контейнера - у перевозчика есть внешние и внутренние датчики, которые контролируют температуру при транспортировке вакцины. Далее товар переходит в распоряжение Минздрава в момент его приема уполномоченным им предприятием.

Все прибывшие в Украину вакцины, закупленные Crown Agents, были доставлены в идеальном состоянии с точки зрения логистики. В глобальном масштабе мы возим разные вакцины от COVID-19 в другие страны, поэтому у нас есть протокол работы практически со всеми.



- Весной Минздрав объяснял задержку поставки вакцины CoviShield, 1,5 млн доз которой должны были приехать в Украину до 31 марта, тем, что правительство Индии не выдавало разрешения. Так ли это?

- Вопрос выдачи разрешения - стандартная процедура, когда страны вводят экспортный контроль. Подобные ситуации случались и ранее, когда возникал повышенный спрос на вакцину. Но это, скорее, исключение из правил. Получение такого разрешения является ответственностью завода-производителя.



- Та партия вакцины CoviShield, которая все-таки успела поступить в Украину, получала такое разрешение?

- Конечно. Если ее выпустили из страны, значит все необходимые регуляторные условия для вывоза этого груза были соблюдены.



- Действительно ли у вакцин от COVID-19 короткий срок годности?

- Общий срок годности большинства вакцин подобного рода – шесть месяцев. После выпуска вакцины около двух месяцев может уйти на лабораторное тестирование. В соответствии с нормативной базой Украины мы не можем ввозить вакцины со сроком годности меньше 50%. Поэтому груз прибывает со сроком годности, максимально возможным для данных вакцин.

В Украине мы работаем с очень сложными программами по закупке лекарственных средств, которые требуют жесткого соблюдения сроков годности и поставок. Например, у некоторых реагентов, которые мы покупаем, общий срок годности может составлять три месяца, поэтому это первое, что мы проверяем. Мы знаем, как возить препараты со специфическими сроками годности, знаем, что это требует очень тщательного планирования и контроля.



- Вопрос по ценам. Мы можем как-то узнать, по какой цене Украина покупает вакцину от COVID-19?

- Вопрос цены - это очень чувствительная тема в период пандемии. Государства конкурируют между собой для того, чтобы быстрее защитить свое население - это вопрос национальной безопасности. Хочу подчеркнуть, что это, тем не менее, вопрос не секретности, а неразглашения того, чего нам удалось достичь во время переговоров. Crown Agents всегда четко соблюдает условия контракта. Это вопрос репутации.

Что касается цен, у нас нет информации об официальных заявлениях государств по этому поводу. Как правило, когда начинаются дискуссии о вакцинах от COVID-19 – это скорее домыслы или слухи. Но единственное в этом вопросе, на что можно ссылаться, это официальная коммуникация самих производителей, которые заявляли определенные цены.



- А как закупщики в условиях глобального неразглашения могут сравнить, насколько хороша цена?

- У Crown Agents большой опыт закупщика, поэтому мы имеем все необходимые механизмы для такого анализа и сделали все возможное, чтобы Украина получила вакцину по честной цене. Она позволит обеспечить вакциной достаточно большое количество населения Украины.



- Когда вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке?

- Данный вопрос – вне рамок нашей компетенции. Как закупщики, можем сказать, что пока правительство не закроет свои потребности, о продаже на коммерческой основе нечего и думать. Но клиентом Crown Agents может быть и частная организация.



- Какие сроки у вашего контракта с Минздравом на закупку ковидной вакцины?

- Этот контракт, как все наши остальные, рассчитан на год. Но если Минздраву Украины будет нужна пролонгация, то мы всегда готовы его продлить.



- Что еще Crown Agents закупает для Украины кроме ковидных товаров?

- Программы закупок за бюджет 2021 года включает в себя анализы, расходные материалы для диагностики туберкулеза, иммунобиологические препараты для иммунопрофилактики населения и препараты для обеспечения условий температурного контроля иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, лекарства для детей с различными видами карликовости, лекарства для больных буллезным эпидермолизом, лекарства и изделия медицинского назначения для пациентов до и после трансплантации, расходные материалы для определения уровня глюкозы в крови / гликозилированного гемоглобина, лекарства для детей с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с аутизмом, шизофренией, аффективными расстройствами и гиперкинетическими расстройствами, эндопротезы и комплекты для имплантации.

Общая сумма по всем программам – более $35,439 млн.

На текущий момент мы закрыли тендеры по трем программам: туберкулез, карликовость и вакцины. По остальным ждем документации от Минздрава.



- Помимо закупок для Минздрава чем еще занимается Crown Agents в Украине?

- Наша команда реализовывает не только потребности украинских заказчиков, а и работает над проектами по всему миру. Это такой "side effect". Сначала мы переняли опыт от главного офиса в Лондоне, который наращивался там почти два века. Сегодня эти компетенции есть и в Украине. А после оценки наших результатов и был создан сервисный хаб в Киеве, которым мы очень гордимся.