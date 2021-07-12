Медицина

12:37 12.07.2021

Цена закупки вакцины от COVID-19 позволит обеспечить достаточное количество населения – глава представительства Crown Agents

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Цена закупки вакцины от COVID-19 позволит обеспечить достаточное количество населения – глава представительства Crown Agents

Цена, по которой британское закупочное агентство Crown Agents закупает вакцины от COVID-19, позволит обеспечить вакциной достаточное количество населения Украины, считает глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Корточенко.

"У Crown Agents большой опыт закупщика, поэтому мы имеем все необходимые механизмы для такого анализа и сделали все возможное, чтобы Украина получила вакцину по честной цене. Она позволит обеспечить вакциной достаточно большое количество населения Украины", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Коротченко отметила, что вопрос цены - это очень чувствительная тема в период пандемии. "Государства конкурируют между собой для того, чтобы быстрее защитить свое население - это вопрос национальной безопасности", - пояснила она.

Эксперт уточняет, что это не вопрос секретности, "а вопрос неразглашения того, что нам удалось достичь во время переговоров. Crown Agents всегда четко соблюдает условия контракта. Это вопрос репутации". Crown Agents не имеет информации об официальных заявлениях государств по поводу цены закупки ковидных вакцин, подчеркнула Коротченко.

"Как правило, когда начинаются дискуссии о вакцинах от COVID-19 – это скорее домыслы или слухи. Но единственное в этом вопросе, на что можно ссылаться, это официальная коммуникация самих производителей, которые заявляли определенные цены", - подчеркнула она.

Теги: #коротченко #закупки #crown_agents
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