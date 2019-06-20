Глава представительства Crown Agents: "Мы всегда возвращаем оставшиеся после закупок государственные деньги в казну"

Эксклюзивный комментарий главы представительства британского закупочного агентства Crown Agents Татьяны Коротченко агентству "Интерфакс-Украина" относительно выводов Счетной палаты Украины по результатам аудита эффективности использования средств госбюджета 2017-2018 гг., выделенных на закупки Министерства здравоохранения.

- Недавно был опубликован отчет Счетной палаты Украины по результатам аудита эффективности использования средств госбюджета 2017-2018 гг., выделенных на закупки для Минздрава. Какова ваша оценка сложившейся ситуации и самих выводов?

- Давайте не забывать важное правило международных стандартов: аудиты – это нормально. Нельзя работать, выполняя чужой заказ и не быть готовыми к аудитам, проверкам и предоставлению информации по запросу. Тем более когда речь идет о государственных деньгах, и уж точно, когда речь идет о такой важной сфере, как закупки для системы здравоохранения.

Это не первый аудит закупок через международные организации для Минздрава, проведенный Счетной палатой. Мы тщательно изучаем все выводы и учитываем их в нашей работе. Как мы уже не раз подчеркивали, Crown Agents работают в соответствии с буквой закона – законодательства Украины и Великобритании.

Совершая закупки для МЗ Украины, мы сами регулярно обращаемся за независимой оценкой эффективности своей работы. Так было с закупками и за средства госбюджета-2015, и за средства госбюджета-2016, качество которых изучали ведущие мировые экономисты, специализирующиеся на закупках в системе здравоохранения. Поэтому еще раз повторюсь: аудит – это совершенно нормальная, правильная процедура, более того - необходимая. Отлаженная система внутреннего и внешнего контроля помогает достигать лучших результатов.

- В отчете Счетной палаты упоминается проблема с формированием номенклатур. Как вы оцениваете ситуацию?

- Формирование номенклатур – очень трудоемкий и кропотливый процесс. Мы как закупщик получаем на руки уже сформированное техническое задание по каждой номенклатурной позиции. И с началом тендерного процесса начинается самый важный этап нашей работы.

Потенциальные поставщики – участники тендеров – обращаются за уточнениями тех или иных технических характеристик или описаний препаратов и медизделий. Перед нами стоит задача обеспечить качественную коммуникацию между ними и Минздравом. Для нас важно услышать и другие стороны процесса: требования и ожидания пациентских организаций, врачей, входящих в рабочие группы Минздрава. Такой подход позволяет качественно прорабатывать предложения и находить оптимальное решение по каждой закупаемой позиции.

Например, в ходе закупок по направлению сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний за средства бюджета-2017 мы системно обращались к Минздраву за уточнением размеров, объемно-массовых характеристик, количества и т. д. И это совершенно нормальный процесс.

Благодаря такой проработке только по подпрограмме закупок стентов нам удалось впервые в истории Украины практически покрыть годовую потребность в этих изделиях для предоставления экстренной помощи ургентным пациентам с острым инфарктом миокарда. За несколько лет закупок мы постепенно увеличивали объем стентов с лекарственным покрытием, и в 2018 году он достиг 8 361 шт., тогда как в 2015-м Минздрав мог обеспечить только 1,500 шт. При этом мы добились существенного снижения цены на них: $131 за штуку вместо $427 во время самостоятельных закупок Минздравом в 2015 году.

Секрет таких результатов прост: мы обеспечиваем конкурентность торгов. Например, по тем же стентам в торгах за бюджеты 2017-2018 гг. мы обработали 122 предложения от 52 участников из 16 стран мира (страны Европейского Союза, Великобритания, ОАЭ, Украина и др.)

- Необходимость вносить изменения в утвержденные экспертными рабочими группами Минздрава номенклатуры затягивает процесс закупок?

- В некоторых ситуациях такое возможно, зато Минздрав и пациенты намного выигрывают в качестве. Кроме того, Минздрав быстро реагирует – система постоянно совершенствуется. Возвращаясь к случаю с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ходе закупок за бюджет-2018 количество таких обращений уменьшилось уже в разы.

Важно, что все готовы быстро реагировать. В 2018 году по направлению закупок для лечения торсионной семейной дистонии благодаря слаженной работе всех сторон – экспертных групп Минздрава, закупщика и производителя - мы буквально за 8 суток обеспечили срочную, вне графиков, поставку нейростимуляторов. 24 мая министерство обратилось к нам с запросом о том, что два пациента с тяжелой формой заболевания находятся в критическом состоянии и нуждаются в экстренной имплантации. И уже 1-го июня нейростимуляторы были в больнице, обе операции прошли успешно.

- В отчете Счетной палаты говорится, что средства на закупки находятся в пользовании международных организаций сверх установленного договорами срока.

- Когда мы говорим о том, что Crown Agents работают исключительно в рамках действующего законодательства, это действительно так и есть. Мы всегда возвращаем оставшиеся после закупок государственные деньги в казну и действуем в рамках согласованных процедур: к моменту окончания договора по закупкам бюджетного года мы направляем министерству отчет, после чего получаем инструкции по возврату денег.

Обратите внимание, какой прогресс прошли закупки, начиная с 2015 года. Еще работая в рамках госбюджета-2016, мы столкнулись с тем, что сэкономленные по одной из программ деньги не могут быть перенаправлены на закупки для другой программы, вследствие чего мы вернули государству $301 тыс.

А в случае закупок за деньги госбюджета-2017 в казну будет возвращено уже только $4,6 тыс., и это при том что общая экономия составила $4 млн. Просто эти деньги были направлены на дозакупки по разным программам на те препараты и медизделия, которые, по мнению Минздрава и рабочих групп, были наиболее востребованы.

Если говорить о закупках за деньги госбюджета-2018, то уже полностью закрыты 4 программы, и возврат составил только $535,39.

И, конечно же, не устаю повторять снова и снова. Счет, на который зачисляются государственные средства для закупок лекарств и медизделий для Минздрава, имеет специальный статус, который не позволяет перечислять средства на другие счета, списывать или отправлять их на депозит. Таков принципиальный подход Crown Agents. Любые возможные утверждения о том, что компания использует деньги из госбюджета Украины по своему усмотрению и получает какую-то финансовую выгоду от этого, являются не более чем безосновательными выдумками и манипуляциями.

Crown Agents начинают процесс закупок без зачисления средств на специальный счет. Только на этапе утверждения Министерством здравоохранения сметы и начала переговоров с поставщиками на счет зачисляются средства для конкретной закупки, о которой идет речь. Для нас важно только то, чтобы деньги были у нас на счету в момент подписания контракта с поставщиком, поскольку это гарантирует ему своевременную оплату.

- Прокомментируйте, пожалуйста, систему замены препаратов по гарантийным письмам и поставки лекарств с ограниченным сроком годности.

- На момент начала закупок в 2015 году, когда первостепенной задачей было покрыть острый дефицит лекарств и медизделий, мы предложили механизм, который не имеет аналогов в мире и в принципе не практикуется в закупках этой категории товаров – замену по гарантийным письмам. Механизм был актуален, потому что речь шла о немедленном использовании. Не будем забывать, что мы имели дело с двухлетним дефицитом. Лекарства были нужны не на завтра, не на сегодня, а буквально на вчера. И рабочие группы принимали решения о закупке лекарств для немедленного использования. По крайней мере, это озвучивалось нам именно таким образом. И только в ряде случаев было озвучено опасение, что не весь объем закупаемых лекарств сможет быть использован до истечения срока годности. И вот на них мы сумели добиться от поставщиков условий замены по гарантийным письмам.

Честно говоря, нам до сих пор непонятно, как эта действительно успешная и показательная для общества история, демонстрирующая высокий уровень сознательности и ответственности по отношению к государству Украина со стороны международных производителей, смогла обрасти таким объемом манипуляций и кривотолков.

- Вы же тогда закупали лекарства по онкологии по гарантийным письмам?

- Правильно. По ряду позиций по детской и взрослой онкологии нам удалось достичь договоренностей с производителями и получить от них гарантийные письма для замены на случай неиспользования закупленных лекарств до истечения их срока годности. И для 7 наименований возникла необходимость в такой замене. На сегодня все неиспользованные лекарства по гарантийным письмам утилизированы, заменены на свежеизготовленные за счет производителей.

Также еще по двум наименованиям дорогостоящих лекарств по детской онкологии, в которых была острая необходимость и которые закупались с сокращенным сроком годности, мы взяли на себя обязательство осуществить замену за собственный счет. График замены был разработан совместно с Минздравом, и мы рады сообщить, что поставка первой партии будет осуществлена в самое ближайшее время.

- А что с гепатитами? Почему лекарства закупались с сокращенным сроком годности и без гарантийных писем?

- К старту закупок лекарств для лечения вирусных гепатитов В и С за деньги бюджета-2016 ранее широко применяемая схема лечения гепатита В, которая основывалась на действующем веществе Пегинтеферон a-2b, заменялась на новую. Но смена схемы лечения не происходит одномоментно, поэтому был сформирован запрос на закупки небольшого количества лекарств с действующим веществом Пегинтеферон a-2b.

Препарат уже снимался с производства, поставщики предупредили, что новых партий не будет, гарантийные письма предоставить невозможно. Мы обсудили с Минздравом сложившуюся ситуацию и согласовали закупку этих препаратов с ограниченным сроком годности (от 10 до 13 месяцев). На тот момент врачи утверждали, что смогут использовать их до истечения срока годности, и это было рациональным решением.

Параллельно мы закупили более эффективные лекарства для новой схемы лечения. Да, мы столкнулись с тем, что эти лекарства стоили практически в два раза дороже, но нам удалось приобрести весь заявленный министерством объем, достичь экономии бюджетных средств и поставить лекарства в соответствии с утвержденным Минздравом графиком.