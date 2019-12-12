Гглава представительства Crown Agents в Украине Коротченко: Просроченные лекарства мы априори не можем поставлять

Эксклюзивное интервью с главой представительства британского закупочного агентства Crown Agents в Украине Татьяной Коротченко

- В 2019 году закупки по онкологии вернулись к Crown Agents. До этого компания закупала онкопрепараты за средства госбюджета-2015. Какие впечатления сохранись от закупок того времени?

- Первый год был очень тяжелый. Ведь мы начали работу в условиях системного опоздания в закупках. К тому же предусмотреть все, когда запускается новая система, невозможно. Многие тонкие нюансы появлялись уже в процессе, и их тоже необходимо было учитывать.

- Почему по направлению онкологии произошла смена закупщика? Почему в 2019 году вы решили сделать предложение по онкологии?

- Процедура отбора закупщика такая: каждый год мы подаем Минздраву свое предложение, где описываем, какую можем сделать работу по каким направлениям закупок. Проанализировав уже проделанную работу, мы в своем предложении для Минздрава описали состав команды, как будем работать, показали свой track record (портфолио проектов) в других странах, предложили схему оплаты. Это было полноценное комплексное предложение. То же самое делают другие международные организации.

- Чем принципиально отличаются контракты на закупку по онкологии, которые вы заключали в 2015-м и 2019 годах?

- По-сути ничем. Это всегда был достаточно жесткий контракт.

- В контрактах прошлых лет не были прописаны сроки поставки, санкции за нарушение сроков, и контракты должны были пересматриваться. Чем отличаются новые контракты?

- На самом деле и тогда в контрактах были оговорены сроки поставки. Поскольку мы занимается всем комплексом поставки, предполагается, что они должны произойти в срок действия договора. Поэтому контракт подписывался на год. А графики поставок являются частью договора, в них прописываются конкретные поставки. Все графики согласовываются с Минздравом.

- Был скандал, связанный с тем, что международные организации получили право поставлять препараты в течение 18 месяцев после оплаты. Почему вам давали такой большой срок?

- Есть непонимание процедуры закупок. 18 месяцев - это срок действия контракта, а не срок поставок. Поставки ритмично идут в течение года, просто они должны идти в рамках какого-то контракта. Но это не значит, что в первый день действия контракта нам пришли деньги, а препараты мы отгрузили через 18 месяцев.

- Чем отличаются закупки 2019 года от тех, что были в 2015-2016 годах?

- В этом году мы закупаем по 11 направлениям: диагностика СПИДа, взрослая онкология, детская онкология, донорство крови, детский диализ, семейная дистония, дыхательные расстройства новорожденных, ССЗ, перитонеальный диализ, тест-полоски для измерения уровня глюкозы, эндопротезы. Фактически по этим направлениям мы работали предыдущие несколько лет, и добавились два новых.

Что поменялось? Ушел элемент авральности, наладился ритм закупок. Давайте возьмем для примера направление по перитонеальному диализу, когда закупаются мешки со специальным раствором, которые хранятся при определенном температурном режиме. Если завезти весь годовой объем за раз, то их просто негде будет хранить. Мы не сгружаем 75 фур в январе, а дальше - делайте с ними, что хотите. Поэтому наши поставки разбиты и плавно осуществляются в течение года. Мы привозим тогда, когда надо: привезли партию, использовали, приехала следующая партия. При такой модели поставок мы все время поставляем свежие препараты.

Еще один нюанс: по некоторым направлениям, например, по диагностике СПИДа, есть реагенты с очень специфическими сроками годности. Например, есть такие, у которых общий срок годности от момента производства до момента использования составляет три месяца. Их сразу завезти на год нельзя, поэтому мы взаимодействуем с лабораториями, которые дают нам график, что им нужно и когда.

- Лаборатории сообщают вам или Минздраву?

- Наш клиент - Минздрав, но когда дело доходит непосредственно до поставок, мы координируем действия с конечным получателем. Так происходит, в частности, по узким направлениям, таким как ВИЧ/СПИД. Но мы не включаем лаборатории в обсуждение в процессе тендера - это закрытая часть, хотя в активной фазе поставок мы можем уточнять у них нюансы поставок. Закупщик должен понимать, когда привезти товар.

Все графики поставок согласовываются с Минздравом и конечным получателем, но все инструкции мы получаем от Минздрава.

- Иногда звучат обвинения, что международные организации привезли просроченные препараты… Вот вам, например, пришлось заменять препараты по онкологии, закупленные в 2015 году, именно из-за сроков годности…

- Просроченные лекарства мы априори не можем доставить. Во-первых, производитель не продаст просроченное, никто не будет рисковать своей репутацией. Во-вторых, Crown Agents ни при каких обстоятельствах не могли бы принять просроченные препараты.

Что же касается продолжительности срока годности препаратов, то тут есть нюансы. Существуют препараты, которые изначально имеют короткий срок годности. В таких случаях мы сразу говорим, что полный срок годности – три месяца, например. Следовательно, техзадание прописывается таким образом, что срок годности на момент доставки должен быть 50-75% от полного. Если это касается таблеток, то здесь работает требование в 15 месяцев, или 75%.

Теперь по заменам. К моменту начала закупок в 2015 году в Украине на складах не было лекарств. Мы находили по миру все, что могли, брали с полок. Тогда приехали некоторые препараты со сроком годности 8,5-9,5 месяцев. Это хороший срок годности в ситуации, когда лекарств нет, и препараты нужны "на вчера". Нам сказали, что лекарств нет вообще и их нужно привезти. Мы их поставили. Но по каким-то причинам возникла ситуация, что эти препараты не были использованы. Мы гарантировали, что заменим их в случае неиспользования. По всем позициям на сегодня решение о замене выполнено.

Почему так поздно? Потому что идут поставки наших партнеров (ПРООН), и необходимо избежать ситуации с неиспользованием лекарств.

- Иногда приходится читать - в "Фейсбуке", например, - что международные организации поставляют в Украину то, что не прописано в протоколах, или то, что украинские врачи не используют, или то, от чего отказались другие рынки. Прокомментируйте, пожалуйста.

- Crown Agents все препараты покупают в соответствии с номенклатурными позициями, которые утверждены Кабинетом министров. У нас есть четкий список из МНН - действующее вещество, которые мы обязаны купить.

- Но одно и то же МНН может содержаться в оригинальном препарате, а может - в генерическом. А генерические препараты очень разные…

- Если говорить об оценке, то у нас есть качественные критерии, которые предусматривают, чтобы препарат, который мы завозим, был разрешен на территории Украины. Обязательным требованием является сертификат GMP и другие необходимые подтверждения качества.

Crown Agents очень аккуратно относятся к тому, что поставляют. Если у завода нет GMP, он не может участвовать в наших тендерах. Если он не прошел у нас due diligence, то есть это компания, которая скрывает свое финансовое положение, она не может быть нашим поставщиком. Мы несем ответственность перед клиентом и за качество препарата, и за своевременность поставок, и за возможность поставщиком выполнить свои обязательства.

- Ну, GMP тоже разные бывают: для Индии - один, для Европы - другой.

- Мы используем либо украинское GMP, либо GMP стран со строгой регуляторной системой.

- Многие критики бюджетных закупок говорят, что за бюджетные средства закупаются генерики, тогда как более эффективным является лечение оригинальными брендовыми препаратами. Действительно ли при закупках вы отдаете предпочтение генерикам с самой низкой ценой?

- Есть довольно много мировых фармкомпаний, в качестве продукции которых никто не сомневается, но специализируются они только на генериках или имеют достаточно мощные подразделения генериков наряду со своими оригинальными препаратами.

– Изменилась ли в 2019 году номенклатура, в частности по онкологии, по сравнению с 2015 годом?

- Пока мы не проводили детальной оценки, но, на первый взгляд, номенклатура не сильно изменилась.

- Насколько оперативно Минздрав сейчас формирует номенклатуру?

- В этом году уже в апреле мы подписали договор по онкологии. Это значит, что и потребность, и номенклатура по детской и взрослой онкологии были сформированы уже к апрелю. Это достаточно быстро.

- Какая в настоящее время ситуация с закупками по взрослой онкологии?

- Во взрослой онкологии мы закупаем 98 позиций. Бюджет 1,3 млрд грн - достойная сумма, чтобы помочь сотням тысяч пациентов. Тендер объявили 20 мая. Менее чем за три месяца завершили все процедуры и сделали первые поставки.

Законтрактовано 96 из 98 номенклатурных позиций, по 33 из них лекарства уже прибыли в Украину. При этом мы сэкономили практически 60% бюджета по данному направлению.

Нам также удалось заключить рекордное количество прямых контрактов с производителями - 17 договоров, шесть из них с украинской фармой. Всего поставщиками стали 24 компании из Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании и др.

- Как происходит приглашение поставщиков к участию в закупках?

- Как только Министерство здравоохранения назначит Crown Agents закупщиками по тому или иному направлению, мы сразу публикуем объявление о начале закупок на сайте Минздрава, платформе ProZorro и на своем официальном веб-сайте, где даем полную информацию о направлении без номенклатуры. Здесь же мы просим всех заинтересованных написать нам на электронную почту о своей потенциальной заинтересованности в данном тендере.

Мы обязательно проверяем участника на due diligence, чтобы эта компания была законопослушной, не банкрот, смогла выполнить свои обязательства, потому что мы несем ответственность за то, чтобы наш клиент получил товар.

- Какие отечественные производители приняли участие?

- Практически все крупные, включая "Биофарму", "Интерхим", "Фармак". Украинские компании за последние годы выросли неимоверно в плане участия в тендерах. У них качественная, не вызывающая вопросов документация, все процедуры проходят вовремя.

Важно отметить, что все участники тендера, как зарубежные, так и украинские, находятся в равных условиях. Если они поставляют качественный товар по приемлемой цене, они выигрывают.

- Вернемся к программам. Какая ситуация по детской онкологии?

- По детской онкологии Crown Agents уже закрыли тендер, провели оценку предложений. В этом направлении 387 позиций. Это комплексная закупка: (лекарства, медизделия и реагенты), поэтому у нас такое количество позиций.

Мы получили 21 предложение от производителя и девять от дистрибьюторов, в частности по лекарствам было 30 предложений, по реагентам - 4, по медизделиям - 7.

- Вы продолжаете закупать стенты? Насколько покрыта потребность в них?

- В этом году стенты снова будут. По сердечно-сосудистым заболеваниям мы закрыли тендер в мае для всех шести частей направления (стенты - одна из них). У нас было около 40 участников, это очень много, 152 номенклатурные позиции.

По опыту закупок по этим направлениям могу сказать, что как только на рынок допускаются игроки, которые видят объемы, начинается самое интересное. Реальная конкуренция начинается, когда у нас есть хотя бы четыре игрока. По стентам, например, у нас на торги выходили 12 участников.

- А отзывы от клиник по стентам у вас есть?

- Каждый год рабочая группа Минздрава разрабатывает номенклатуру и техническое задание, по которому Crown Agents осуществляют закупку. В этой точке как раз учитываются потребности и пожелания докторов - тех, кто непосредственно использует стенты в работе.

- Продолжаете ли работу по торсионной дистонии?

- Да. В июле мы уже закрыли тендер 2019 года, завершили оценку. Еще снизили цену, еще сэкономили. В этом году сможем полностью выполнить заказ - требуется 14 нейростимуляторов, а на сэкономленные средства сможем дозакупить еще два.

- Где будут ставить нейростимуляторы?

- Мы поставляем их на склад "Укрмедпостач", который их развозит по регионам. Я так понимаю, что пациенты могут быть со всей Украины. Решение, куда именно будут направлены нейростимуляторы, принимает Минздрав.

- Всегда был актуальным вопрос обратной связи. Когда вы привозите препараты в Украину, на склады госпредприятий, в частности ГП "Укрмедпостач", то попадают ли эти препараты в больницы - никто не знает. Crown Agents получает информацию об их наличии в больницах?

- В настоящее время по контракту наша зона ответственности заканчивается в тот момент, когда Минздрав принял от нас груз и подписал акты.

- Сейчас, в период трансформаций, звучат идеи, чтобы каждая больница сама закупала препараты, включая их в стоимость медуслуги, которую у нее будет закупать государство. Сможет ли больница сама закупить, например, онкопрепараты дешевле или эффективнее, чем Crown Agents?

Все зависит от умений и навыков тех, кто будет это делать. Здесь важно наработать технику, потому что закупки - это набор процедур и практик, которые необходимо соблюдать. Если все делается прозрачно и соблюдаются принципы конкуренции - все возможно.

- Если каждая больница будет себе сама закупать, то в каждую из них придет, условно говоря, дистрибьютор - и мы опять вернемся к рынку дистрибьюторов, а не производителей...

- На маленьких закупках это и сейчас рынок дистрибьюторов. Это нормально, ничего плохого в этом нет. Производители не пойдут в маленькие объемы - им будет дорого участвовать в таком тендере, а лекарство будет стоить дороже, чем дистрибьютор сможет предложить.

Впрочем, все зависит от того, как будет организован процесс. При закупках очень важен контроль, и возникает вопрос, как его организовать, если каждая больница будет закупать отдельно. Главное, чтобы все было прозрачно и хорошо организовано.

- А сейчас дистрибьюторы принимают участие в ваших закупках?

- Да, принимают. Но не столь важно, кто является вашим поставщиком - дистрибьютор или производитель. Важно, чтобы поставщик поставил вам вовремя качественный товар по хорошей цене.