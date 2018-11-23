Медицина

16:41 23.11.2018

Crown Agents продолжит работать в Украине, передавая свой опыт

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Crown Agents продолжит работать в Украине, передавая свой опыт

Британское закупочное агентство Crown Agents продолжит работать в Украине, будет содействовать в осуществлении закупок, проводить обучение, сообщила глава представительства агентства Татьяна Коротченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы относимся к Украине очень серьезно: работаем здесь уже более 20 лет, будем работать и далее. Мы можем помогать проводить закупки, обучать этому. Кроме того, у нас есть много других потенциальных проектов, в рамках которых можем продолжать помогать стране добиваться лучших результатов, даже без участия в закупках для Министерства здравоохранения", - сказала она.

Как сообщила Т.Коротченко, в торгах в сфере здравоохранения в 2018 году уже участвовали 94 компании. Это свидетельствует о заинтересованности Украиной со стороны международных компаний, что напрямую влияет на повышение доступа граждан к качественному лечению.

Crown Agents, комментируя участие украинских фармкомпаний в национальных закупках, отметили, что условия для всех участников торгов должны быть одинаковыми. Фармпроизводители страны не нуждаются в преференциях – они конкурентоспособны, хорошо себя показывают на торгах.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по госпрограммам за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

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Теги: #коротченко #crown_agents
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