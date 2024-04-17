У невизначеному ландшафті геополітичної боротьби та енергетичної незахищеності Україна є свідченням трансформаційної сили стійкості та рішучості, а її енергетична незалежність є одним із ключових факторів для захисту від вторгнення Росії, пише засновник та президент американської компанії зі штату Пенсильванія Федір Закусило у своїй колонці для видання RealClearEnerg.

"Зусилля України щодо досягнення енергетичної безпеки є результатом десятирічної боротьби, яка почалася з раннього вторгнення Росії в країну в 2014 році. Україна, яка має одні з найбільших запасів природного газу в Європі, тим не менш, значною мірою покладалася на Москву в той час для своїх енергетичних потреб. Але з військовими діями прийшла рішучість. Сьогодні український енергетичний ринок трансформований: він повністю інтегрований з ринками природного газу та електроенергії Європи, охоплює європейські енергетичні стандарти та правила, а також повністю незалежний від Росії", зазначає Федір Закусило.

Президент Vorex відзначив потенціал України у питанні нарощення обсягів експорту природного газу до європейських країн після завершення війни.

"Я вірю, що коли військові дії припиняться, Україна матиме хороші можливості для експорту природного газу своїм європейським сусідам. І країна не стоїть на місці. Україна вже запустила в експлуатацію п’ять нових свердловин, у тому числі нову високопродуктивну газодобувну свердловину, яка виробляє понад 500 000 кубометрів газу на добу", - йдеться у публікації президента Vorex.

У 2023 році для державного АТ "Укргазвидобування" Vorex поставила 30 тисяч тонн обсадних та бурильних труб.

"Співпрацюючи з нашими партнерами в США та Києві, Vorex у 2023 році на фоні війни поставив 30 тисяч тонн труб і обладнання в Україну", - наголосив Федір Закусило.

Засновник Vorex нагадав, шо згідно зі статистичними даними інформаційного агентства Reuters, у 2023 році Москва продовжувала постачати близько 15% газових поставок у Європу, що відповідає тому, що вона постачала історично. Україна, навпаки, припинила імпорт природного газу з Росії в 2015 році.

"Україна робить значний внесок у безпеку Європи в цілому, яка звикла покладатися на щедрість Москви у задоволенні своїх енергетичних потреб", - наголошує Закусило.

Компанія Vorex зі штату Пенсильванія є постачальником нафтогазового обладнання. За словами Федіра Закусила, Vorex виконала контракти з державним НАК «Нафтогаз» на суму понад 100 мільйонів доларів США, ставши провідним постачальником нафтогазового обладнання в США для України в 2023 році.

Vorex активно співпрацює із компаніями США, Великобританії, Швейцарії, Німеччини, Італії, Японії та КНР у сфері високотехнологічного виробництва і здійснює постачання і надає послуги компаніям нафто- і газовидобувної галузі в Україні, Литві, ОАЕ, Катарі, Бахрейні, Азербайджані, Казахстані, Монголії, Туркменістані, Узбекистані та Киргизстані].

Наприклад, для нафтопереробного заводу Литви ORLEN Lietuva Vorex разом із Piping Repair Technologies (США) виконали складний технологічний проєкт з композитного ремонту виробничих потужностей. У співпраці з іншою компанією США – Lubchem – Vorex здійснила пошук та усунення витоків з трубопроводів. У співпраці з британською компанією Furmanite, яка спеціалізується на виробництві обладнання для ремонту устаткування нафтогазових підприємств, а також американськими ENR General Machining та WeldFit, Vorex спроєктував та встановив комплекс обладнання для здійснення врізання в діючі трубопроводи під тиском. Окремо на вказаний НПЗ Vorex поставила обладнання виробництва Reed (США).