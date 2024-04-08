Black Iron подасть нову заявку до Кабміну щодо Шиманівського залізнорудного проєкту в рамках оновлених норм із підтримки інвестпроєктів

Канадська гірничорудна компанія Black Iron Inc. із активами в Україні подасть оновлену пропозицію до Кабінету Міністрів України в рамках інвестиційної угоди щодо Шиманівського залізорудного проєкту, згідно з оновленими вимогами та умовами.

Згідно з пресрелізом компанії в понеділок, Міністерство економіки України завершило роботу над усіма запланованими оновленнями законодавства за угодами про підтримку інвестицій і зараз приймає заявки через "Україна Інвест" (Ukraine Invest).

Водночас уточнено, що керівництво та юрисконсульт Black Iron наразі вивчають оновлення законодавства та планують якнайшвидше повторно подати заявку на інвестиційну угоду та підтверджувальну документацію.

І наголошується, що це дуже важливий закон на підтримку Black Iron, оскільки він передбачає, зокрема, передання землі урядом (Міністерством оборони) за пільговими орендними ставками, що має вирішальне значення для будівництва переробного заводу і хвостосховищ за проєктом Black Iron.

Угода також заморожує поточні ставки податків і роялті на 15-річний термін дії інвестугоди, щоб не підвищувати майбутніх ставок, але надає змогу інвесторам Black Iron отримувати вигоду від будь-яких знижень. Передбачається звільнення від імпортного мита і ПДВ на нове обладнання, придбане для будівництва в рамках проєкту, економія становила "десятки мільйонів доларів на витратах на будівництво проєкту".

Також забезпечується офіційне зобов'язання уряду України щодо підтримки проєкту відповідно до вимог MIGA (Світовий банк) для потенційного забезпечення страхування політичних ризиків.

Генеральний директор Black Iron Метт Сімпсон констатував, що хоча уряду України знадобилося набагато більше часу, ніж вони вказували, для завершення цього оновлення законодавства, завершення цього оновлення та відновлення прийому заявок є важливою віхою.

"Black Iron протягом багатьох років пробувала кілька шляхів для отримання землі, необхідної для розроблення проєкту, з Міністерством оборони, але під час війни це стало ще складніше. Подання заявки на забезпечення цієї землі за допомогою підписання Інвестиційної угоди демонструє значно більшу перспективу, оскільки ці угоди підтримує Міністерство економіки України та компанія Ukraine Invest, основним завданням яких є залучення інвестицій для відновлення України", - резюмував Сімпсон.

Як повідомлялося, Black Iron Inc. продовжує просування Шиманівського залізорудного проєкту, визначивши для себе пріоритетний напрям у вигляді укладення інвестиційної угоди з урядом країни. Основним питанням залишається отримання в користування земельної ділянки, що перебуває у віданні Міністерства оборони. Обговорення з відомством привели до угоди про попередню суму коштів, яку Black Iron має виплатити як компенсацію за отримання цієї ділянки землі у своє користування.

Компанія також заявила про розгляд нових потенційних проєктів.

Black Iron у жовтні 2010 року придбала в інвестгрупи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited разом із ліцензіями за $13 млн, потім перейменувавши її на BKI Cyprus. Основні активи - 99% у ТОВ "Шимановське Стіл" і "Зеленівське Стіл" (обидва - Дніпро).

У липні 2013 року після низки проблем з реалізацією проєкту Black Iron Inc. повідомила про угоду з найбільшою українською гірничо-металургійною групою "Метінвест" щодо розвитку своїх залізорудних активів. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн і придбала 49% у BKI Cyprus. Однак пізніше "Метінвест" вийшов з проєкту.

Шимановське залізорудне родовище оточене п'ятьма іншими видобувними видобувними підприємствами, зокрема залізорудним комплексом ArcelorMittal. Наявна інфраструктура, включно з доступом до електроенергії, залізничних і портових об'єктів, на думку Black Iron, надасть змогу швидко реалізувати проєкт до стадії виробництва.

Згідно з презентацією від травня 2021 року, очікувані капітальні інвестиції в запуск першого етапу оцінено в $ 452 млн, другого - $ 364 млн. У межах проєкту передбачалося будівництво фабрики з випуску залізорудної сировини преміумкласу із вмістом заліза понад 68% потужністю 4 млн тонн на рік на першому етапі і 8 млн тонн на рік - на другому.