Президент європейського регіону PMI: Найкращий спосіб для компанії показати свою справжню відданість Україні - це інвестиції в країну

Сьогодні найкращий спосіб для будь-якої компанії показати свою справжню відданість Україні - це інвестиції в країну, заявив в інтерв'ю Forbes-Україна президента європейського регіону Philip Morris International Массімо Андоліна.

"Україна перебуває у складній ситуації, оскільки війна все ще триває. На мій погляд, за таких умов небагато компаній готові сюди вкладати. Проте ми віримо, що зараз саме час інвестувати в Україну та продемонструвати свою впевненість у країні заради її економічного відновлення", - сказав він.

За його словами, рішення про нові інвестиції було непростим для компанії.

"Ви знаєте, що у нас є велика фабрика поблизу Харкова, яка призупинила роботу з першого дня війни, щоб убезпечити наших людей. Пояснити нашим акціонерам, чому ми хочемо інвестувати у відкриття нової фабрики у країні, яка перебуває у стані війни, було непросто. І все ж ми це зробили. Бо переконані, що для будь-якої компанії- найкращий спосіб показати свою справжню відданість Україні", - заявив Массімо Андоліна.

Також, на його думку, приклад Philip Morris, яка торік прийняла рішення інвестувати близько $30 млн у нову фабрику у Львівській області, є сигналом й для інших бізнесів, що саме зараз час підтримати Україну та створювати нові робочі місця.

У середині червня компанія Philip Morris International (PMI) оголосила, що інвестує понад $30 млн у нове виробництво у Львівській області, маючи намір запустити його в першому кварталі 2024 року.

На новій львівській фабриці працюватиме 250 людей. Там вироблятимуться всі сигаретні бренди, які компанія комерціалізує в Україні.