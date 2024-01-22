Dragon Capital Property Management планує інвестувати $10 млн у портфель нерухомості в 2024 р.

Dragon Capital Property Management інвестував близько $10 млн у портфель нерухомості загалом за 2023 рік і планує такий самий рівень інвестицій на 2024 рік, повідомила комерційна директорка Dragon Capital Property Management Наталія Кравець агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона уточнила, що восени 2023 року компанія продала БЦ "Пори року" кінцевому споживачеві, деталі, згідно з угодою, не розголошуються. Нині в управлінні Dragon Capital PM перебувають 28 об'єктів комерційної нерухомості, з них 12 бізнес-центрів, шість торговельних об'єктів і 10 логістичних комплексів, загальною площею 647 тис. кв. м.

"Зараз ми не маємо планів продавати об'єкти з портфеля, навпаки - розглядаємо привабливі можливості приватизації. Ми постійно інвестуємо в наші об'єкти нерухомості: завершуємо розпочате будівництво, здійснюємо реконструкції, робимо ремонти та поліпшення для орендарів, виконуємо роботи з оздоблення та благоустрою. Загалом за 2023 рік ми інвестували близько $10 млн у наш портфель нерухомості та плануємо такий самий рівень інвестицій на 2024 рік", - повідомила Кравець.

Загалом вона стримано оптимістично оцінила результати 2023 року. Вакантність у БЦ компанії істотно зменшилася у Вінниці та Львові, мінімальна - у столичних із локаціями в центрально-діловому районі столиці та поруч із метро. Зросла вакантність у БЦ Києва, які розташовані поруч з об'єктами критичної інфраструктури, у відносній віддаленості від центру міста, а також на Лівому березі.

За словами комерційного директора компанії, у 2022-2023 роках змінився портрет орендаря. Якщо до війни основну частину попиту забезпечували IT-компанії, то тепер їхня частка істотно знизилася, і серед потенційних орендарів є і компанії FMCG, і ритейлери, і промислові компанії.

"Останнім часом багато запитів є від так званих кол-центрів, але ми вважаємо за краще навіть не вести переговори з подібними компаніями через їхню токсичність", - повідомила Кравець.

Вона додала, що торік істотно знизилися ставки оренди та зросли очікування орендарів.

"Орендарі віддають перевагу офісам із ремонтом і меблями "під ключ", що дуже негативно впливає на економіку орендодавця. Також на це впливає зниження попиту і введення в експлуатацію кількох великих БЦ у Києві, які готові демпінгувати для заповнення хоча б 20-25% своїх площ", - повідомила Кравець.

Загалом 2023 рік в офісному сегменті був активним.

"Протягом року ми підписали договори з орендарями і на понад 2 тис. кв. м, і на менші площі. Головне, що більшість наших поточних орендарів продовжують свої договори з нами на 12-60 місяців, і це надихає працювати ще краще. Ми реально дбаємо про безпеку і лояльність щодо всіх наших резидентів", - повідомила вона.

У чотирьох БЦ компанії функціонують коворкінги.

"Ми плануємо залучити їх практично в кожен наш БЦ, тому зараз проводимо переговори з кількома коворкінгами в Києві та Львові", - повідомила Кравець.

Щодо торговельної нерухомості, то 2023 рік був досить успішним для всіх п'яти ТРЦ компанії.

"У нас нульова вакантність у всіх ТРЦ, ба більше, у ТРЦ Victoria Gardens у Львові та у Sky Park у Вінниці у нас стабільний лист очікування від потенційних орендарів. У всіх ТРЦ значно зросла відвідуваність порівняно з 2022 роком, а в багатьох - і порівняно з довоєнним періодом. Також суттєво зросли товарообіги майже у всіх груп товарів за рахунок зростання відвідуваності та середнього чека", - повідомила Кравець.

Протягом року відкрилося понад 30 нових магазинів і в київських, і в регіональних ТРЦ, і компанія не планує зупинятися і в 2024 році.