Україна та ООН створять Фонд відновлення громад із загальним п'ятирічним бюджетом $300 млн

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков і Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун напередодні Ukraine Recovery Conference (URC2023, Лондон, 21-22 червня) обговорили реалізацію спільного підходу до відновлення України на рівні громад, який передбачає створення Фонду відновлення громад, повідомила пресслужба Мінвідновлення.

"...Фонд відновлення громад... є ключовим кроком на шляху до тривалого відновлення та стійкості громад. Його пріоритетами стануть відновлення житла, критичної, соціальної інфраструктури, а також гуманітарне розмінування та підтримка місцевого бізнесу", - ідеться в повідомленні Мінвідновлення у фейсбуці у вівторок.

Як повідомляється, для потреб Фонду планується мобілізувати $300 млн протягом наступних 5 років, початкове стартове фінансування становить $50 млн.

"Успішне відновлення неможливе без продовження реформи децентралізації. Ми розуміємо, що сьогодні багато громад не мають можливості для того, щоб самостійно впоратися з викликами. Наше завдання - надати всю необхідну інституційну, фінансову та консультаційну підтримку, щоб посилити громади. Для цього вже створюємо регіональну структуру команд підтримки, які допоможуть громадам впоратися з викликами відновлення", - цитує пресслужба віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

За словами Деніз Браун, ООН та уряд України вже демонструють успішність громадоцентричного підходу на прикладі відбудови Харкова та деокупованого міста Ізюм на Харківщині, де центральні та місцеві органи влади, ООН та громадськість спільно відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Зокрема, ООН допомагає громадам проводити розмінування, демонтувати зруйноване, відновлювати житло, школи, медзаклади. Також ООН спільно з урядом працюють над забезпеченням жителів постраждалих громад базовими послугами.

Як повідомляється, Мінвідновлення та ООН спільно працюватимуть над виведенням до числа пріоритетних тих проєктів, які ініційовані громадами та узгоджені в рамках публічних консультацій з їхніми жителями.

Як повідомлялося, у 2024 році ООН планує виділити понад $1 млрд на відновлення України.

Джерело:

https://www.facebook.com/Ministry.for.restoration/posts/pfbid02eHRQGyqTPtYQKZeVySspepDcP6fu1bLaA2ndzfvLwxgv5YrediagfKkvWZUghhzol