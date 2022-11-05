EFI Group бізнесмена Ліски інвестувала 12 млн грн у відновлення постраждалого від ракетних обстрілів заводу "Форест Технолоджі"

Інвестиційний холдинг EFI Group ("Ефективні інвестиції") бізнесмена Ігоря Ліски інвестував понад 12 млн грн у відновлення лісопереробного підприємства "Форест Технолоджі" (Житомирська обл.), що зазнало навесні значних руйнувань унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами.

Згідно з повідомленням на сайті компанії, підприємство, що переробляє близько 35 тисяч кубометрів лісу на рік, в результаті обстрілу було повністю зупинено – постраждав кожен виробничий цех, а цех випуску паливних пелет був знищений майже повністю.

Інвестори профінансували ремонтні роботи за свій рахунок, забезпечивши роботою 120 працівників.

"Розуміючи важливість підприємства для регіону та економіки країни, ми вирішили вкласти власні кошти для відновлення заводу. Зважитися це зробити було непросто, адже масштаб руйнування був величезним. Крім часу на відновлення, потрібні були значні кошти і елементарні логістичні можливості для поставок", - цитується в повідомленні мажоритарний інвестор "Форест Технолоджі" Ігор Ліски.

За інформацією компанії, комплексний підхід до ремонтних робіт на підприємстві дає змогу прогнозувати його повноцінний запуск у першій декаді листопада.

Вхідний інвестхолдинг EFI Group завод "Форест Технолоджі" (Forest Technology) - український виробник і експортер пиломатеріалів, погонних виробів і паливних гранул з сосни. Має, зокрема, потужності виготовлення понад 900 тонн пелет (паливних гранул) на місяць. Продукція підприємства сертифікована відповідно до норм EN +(A1), що дозволяють її експорт.

За даними Опендатабот, у 2020 році чистий дохід компанії становив 83,66 млн грн, чистий прибуток – 66,5 тис.грн.

Група компаній "Ефективні інвестиції", заснована в 2007 році, займається реалізацією бізнес-проєктів в Україні в різних сферах.