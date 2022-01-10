Кількість резидентів першої черги ІП "Біла Церква" за 2022 рік зросте з шести до 11, з'явиться новий німецький виробник автокомпонентів

Холдингова компанія UFuture бізнесмена Василя Хмельницького, що розвиває індустріальний парк (ІП) "Біла Церква", в межах нової бізнес-стратегії у 2022 році має намір створити два кластери на території першої черги ІП: виробничий та логістичний, які об'єднають 11 об'єктів (на сьогодні – шість), повідомила пресслужба UFuture.

"Холдингова компанія UFuture повідомляє про зміну конфігурації та завершення девелопменту першої черги ІП "Біла Церква", - зазначається у пресрелізі у понеділок.

Згідно з новою стратегією, компанія переносить виробництво електроустановних систем Plank Electrotechnic на профільні заводи-партнери, а на його місці розміщує потужності німецького виробника автокомпонентів.

У пресслужбі UFuture агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що поки що компанія не розголошує, який саме виробник автокомпонентів розміститься на місці заводу Plank Electrotechnic.

"На території ІП "Біла Церква" буде розміщено потужності нового німецького виробника, який раніше в Україні не був присутній. Його ім'я зможемо оприлюднити через місяць-два, наразі інформація засекречена умовами договору про нерозголошення", - пояснили агентству у відповідь на запит.

У пресслужбі також додали, що протягом декількох місяців UFuture очікує інформації від заводів-партнерів, з якими тривають переговори про розміщення виробництва Plank Electrotechniс.

Крім того, у прес-релізі повідомляється, що компанія продає і виводить із реєстру індустріальних парків ділянку площею 22 га у Білій Церкві на вул. Леваневського, 150.

"Новий власник планує побудувати тут сучасне виробництво зі складськими приміщеннями та інженерно-транспортною інфраструктурою, але не працюватиме у форматі індустріального парку", - уточнюється у пресрелізі.

Пресслужба нагадала, що до початку 2022 року на території ІП "Біла Церква" працюють шість підприємств із переробної та логістичної галузей, а збудовано буде ще п'ять заводів.

"Успішний розвиток нашого першого проммайданчика в Білій Церкві пов'язаний із упровадженням комплексної моделі роботи з потенційними резидентами. Ми будуємо всі об'єкти "під ключ", а далі – концентруємось на наданні якісної сервісної підтримки, супроводі та консультуванні. Завдяки нашій моделі промислові компанії можуть розпочати виробництво у стислі терміни протягом трьох-шести місяців", – наводить слова директора ІП "Біла Церква" Андрія Ропіцького пресслужба.

Згідно з повідомленням, у 2022 році UFuture розпочинає реалізацію другої черги проєкту у Білій Церкві площею понад 34 га (на перехресті вулиць Івана Кожедуба та Західний проїзд). Майданчик братиме участь у державній програмі розвитку індустріальних парків.

UFuture – холдингова компанія, яка об'єднує бізнес- та соціальні проєкти Хмельницького. Має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюють у $550 млн. Загальна капіталізація бізнесів, які вона інвестувала, перевищує $1 млрд.

ТОВ "Індастріал Парк Менеджмент" засноване у 2016 році як керуюча компанія для двох індустріальних парків: "Біла Церква 1" і "Біла Церква 2". Компанія працює у сфері промислової нерухомості

Загальна площа ІП "Біла Церква", внесеного до реєстру індустріальних парків у квітні 2018 року, - понад 70 га.

Як повідомлялося, на сьогодні резидентами ІП, зокрема, є завод "Планк електротехнік" - виробник електрофурнітури, "Вірастар" - виробник висотного обладнання, "Юнісет" - виробник електротехнічних щитів і систем автоматизації, логістичний комплекс "Нової пошти" та компанії "Волиця-Агро".

Завод Plank Electrotechnic, перший резидент ІП "Біла Церква", розпочав роботу у квітні 2019 року, у його будівництво UFuture інвестувала $2,8 млн.