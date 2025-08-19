Дансько-українська компанія Dropla Tech залучила EUR2,4 млн на розвиток оборонних технологій

Дансько-українська компанія Dropla Tech отримала EUR 2,4 млн для масштабування оборонних технологій від данського державного інвестиційного фонду (EIFO), компанії з управління активами в Данії Maj Invest та Final Frontier.

Згідно з релізом компанії, її флагманським продуктом є автономна система "Блакитні Очі" (BLUE EYES) для виявлення вибухонебезпечних предметів, що використовує ШІ-моделі, натреновані на реальних бойових даних.

Разом з BLUE EYES компанія розробляє DROPLA VISION мультисенсорну картографічну платформу, що інтегрує оптичні, мультиспектральні, теплові, магнітометричні та лідарні дані для ШІ-аналітики виявлення вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що кошти будуть залучені на розширення можливостей системи BLUE EYES ("Блакитні Очі") та DROPLA VISION на виявлення інших типів об'єктів та збільшення команди.

"Ми ставимо на меті виявляти не лише міни, але й будь-які інші об'єкти, наприклад, ворожі дрони у засідках. Зараз ми фокусуємося на Блакитних очах, адже ця технологія має потенціал для збереження наших Воїнів при вході та виході з позицій", - наголосив СЕО компанії В'ячеслав Швайдак.

Як повідомляється у релізі, компанія Dropla Tech була заснована у 2023 році В'ячеславом Швайдаком, Дмитром Зарубіним, Максимом Ткаченком та Ілларіоном Карнаухом. Наразі команда з 35 спеціалістів працює одночасно в Данії та Україні.

Компанія співпрацювала з BRAVE1, інноваційним хабом Міністерства цифрової трансформації та Odense Robotics, Innovation Fund Denmark, з датської стартап екосистеми.