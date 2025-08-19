Інтерфакс-Україна
Інвестиції
12:19 19.08.2025

Дансько-українська компанія Dropla Tech залучила EUR2,4 млн на розвиток оборонних технологій

1 хв читати

Дансько-українська компанія Dropla Tech отримала EUR 2,4 млн для масштабування оборонних технологій від данського державного інвестиційного фонду (EIFO), компанії з управління активами в Данії Maj Invest та Final Frontier.

Згідно з релізом компанії, її флагманським продуктом є автономна система "Блакитні Очі" (BLUE EYES) для виявлення вибухонебезпечних предметів, що використовує ШІ-моделі, натреновані на реальних бойових даних.

Разом з BLUE EYES компанія розробляє DROPLA VISION мультисенсорну картографічну платформу, що інтегрує оптичні, мультиспектральні, теплові, магнітометричні та лідарні дані для ШІ-аналітики виявлення вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що кошти будуть залучені на розширення можливостей системи BLUE EYES ("Блакитні Очі") та DROPLA VISION на виявлення інших типів об'єктів та збільшення команди.

"Ми ставимо на меті виявляти не лише міни, але й будь-які інші об'єкти, наприклад, ворожі дрони у засідках. Зараз ми фокусуємося на Блакитних очах, адже ця технологія має потенціал для збереження наших Воїнів при вході та виході з позицій", - наголосив СЕО компанії В'ячеслав Швайдак.

Як повідомляється у релізі, компанія Dropla Tech була заснована у 2023 році В'ячеславом Швайдаком, Дмитром Зарубіним, Максимом Ткаченком та Ілларіоном Карнаухом. Наразі команда з 35 спеціалістів працює одночасно в Данії та Україні.

Компанія співпрацювала з BRAVE1, інноваційним хабом Міністерства цифрової трансформації та Odense Robotics, Innovation Fund Denmark, з датської стартап екосистеми.

Теги: #інвестиції #eifo #dropla_tech

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:21 19.08.2025
Данило Гетманцев вважає, що Україна потрапить до ТОП-5 експортерів, якщо парламент прийме режим "Defence City"

Данило Гетманцев вважає, що Україна потрапить до ТОП-5 експортерів, якщо парламент прийме режим "Defence City"

11:52 08.08.2025
"ДТЕК Мережі" у I пів.-2025 інвестував в підвищення надійності електропостачання 2,3 млрд грн

"ДТЕК Мережі" у I пів.-2025 інвестував в підвищення надійності електропостачання 2,3 млрд грн

20:51 05.08.2025
Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

12:32 05.08.2025
Львів готується прийняти Український вітроенергетичний форум 2025

Львів готується прийняти Український вітроенергетичний форум 2025

14:24 04.08.2025
"Метінвест" у I півріччі незначно знизив сплату податків і в 3 рази наростив військовий збір

"Метінвест" у I півріччі незначно знизив сплату податків і в 3 рази наростив військовий збір

11:28 02.08.2025
Шмигаль заявив про збільшення інвестицій в українські дрони: затверджено рішення про перерозподіл коштів

Шмигаль заявив про збільшення інвестицій в українські дрони: затверджено рішення про перерозподіл коштів

10:47 01.08.2025
"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

14:39 31.07.2025
ДТЕК інвестував у підготовку до зими 6,9 млрд грн

ДТЕК інвестував у підготовку до зими 6,9 млрд грн

17:11 30.07.2025
Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

14:29 30.07.2025
"Метінвест" у 2024р спрямував $170,5 млн на "зелену" трансформацію

"Метінвест" у 2024р спрямував $170,5 млн на "зелену" трансформацію

ВАЖЛИВЕ

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

Зеленський і Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї

Рютте запропонує членам НАТО витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

ОСТАННЄ

Данило Гетманцев: Найближчим часом запустимо проект з підтримки ОПК – "Defence.City"

Кількість інвестиційних угод в Україні у 2024р. зросла майже вдвічі – UVCA

Україна може отримати близько $78 млрд міжнародної підтримки у 2025-2026 рр. – головна економістка Dragon Capital

Bell Helicopter планує інвестувати та виробляти в Україні

Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через закон щодо НАБУ/САП - ЗМІ

"ДТЕК" у I пів.-2025 інвестував майже 4 млрд грн у відновлення ТЕС, пошкоджених ударами РФ

Varus інвестує $30 млн у створення окремої платформи для доставки продуктових наборів - співвласник

S1 REIT виплатив перші дивіденди інвесторам

Італійські інвестори наразі більш обережні до України, ніж торік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА