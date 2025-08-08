Інтерфакс-Україна
11:52 08.08.2025

"ДТЕК Мережі" у I пів.-2025 інвестував в підвищення надійності електропостачання 2,3 млрд грн

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у першому півріччі 2025 року продовжували проводити ремонти енергоінфраструктури, на відновлення та будівництво якої компанія інвестувала майже 2,3 млрд грн, повідомила її пресслужба.

"У першому півріччі ми інвестували майже 2,3 млрд грн в нове будівництво, технічне переоснащення та реконструкцію електричних мереж та енергообладнання, зокрема 686 млн грн – на впровадження та розвиток комерційного обліку е/е та інші напрямки – близько 930 млн грн. Також в ремонти за півроку ми вклали майже 352 млн грн у чотирьох регіонах України", — зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко, слова якої наведено в повідомленні.

Як уточнили у пресрелізі "ДТЕК Мережі", було оновлено 4,37 тис. км повітряних ліній електропередачі (ЛЕП), 2,87 тис. кабельних ліній, а також понад 3,6 тис. енергооб’єктів в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

В межах інвестиційної програми в першому півріччі в ОСР реконструювали три трансформаторні та чотири розподільчі підстанції, побудували сім нових трансформаторних пунктів, а також встановили понад 101 тис. "розумних" лічильників.

"ОСР "ДТЕК Мережі" активно реалізують ремонтну програму 2025 року, готуючи енергетичну інфраструктуру чотирьох регіонів ­ Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей - до майбутнього опалювального сезону", - зазначили в операційному холдингу.

Зокрема, за перше півріччя енергетики вже виконали понад 60% від запланованих ремонтів ЛЕП.

За її словами, за перші півроку енергетики "ДТЕК" також провели ремонти 634 трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів та майже 3 тис. інших енергооб’єктів.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

