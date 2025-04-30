Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:40 30.04.2025

Prada збільшив виручку на 13%

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Італійський дім моди Prada SpA в першому кварталі збільшив виручку на 13% - до 1,341 млрд євро порівняно з 1,187 млрд євро за аналогічний період минулого року, повідомляється у звітності.

Без урахування зміни курсів обміну валют приріст становив 12,5%.

Аналітики в середньому прогнозували 1,33 млрд євро, за даними Visible Alpha.

Роздрібні продажі компанії в січні-березні підвищилися на 13% і склали 1,216 млрд євро. Зокрема, продажі бренду Prada не змінилися (827 млн євро), Miu Miu - злетіли на 60% (до 377 млн євро).

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні продажі зросли на 10% (до 438 млн євро), у Європі - на 14% (до 334 млн євро), на Близькому Сході - на 26% (до 70 млн євро), в Японії - на 18% (до 172 млн євро), у Північній і Південній Америці - на 10% (до 201 млн євро).

Котирування акцій Prada знизилися на 1,2% за підсумками торгів у середу на Гонконгській біржі. Звітність було опубліковано після закінчення торгів. Ринкова вартість компанії з початку поточного року впала на 19,4%, тоді як фондовий індекс Hang Seng додав 10,3%.

Компанія, яка спочатку іменувалася Prada Brothers і продавала переважно вироби зі шкіри, була заснована в 1913 році Маріо Прада і його братом Мартіно в Мілані. У 1978 році компанію успадкувала внучка Маріо - Міучча Прада.

Наразі компанія представлена понад 600 магазинами в більш ніж 70 країнах. До числа брендів компанії входять, зокрема, Miu Miu (молодіжна лінія), Car Shoe (одяг і взуття) і Church's (англійський виробник взуття). На 26 фабриках компанії працюють понад 15,2 тис. осіб.

Теги: #prada

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