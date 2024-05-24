Туризм - один із найпотужніших видів зброї в арсеналі миру - президент і СЕО WTTC Джулія Сімпсон

Інтерв'ю з президентом і СЕО World Travel&Tourism Council Джулією Сімпсон

Текст: Оксана Гришина



- Ваш візит як голови Всесвітньої ради з подорожей і туризму до України під час війни та участь у Національному туристичному саміті демонструє підтримку нашої країни з боку світової галузі.

- Перш за все, я хочу сказати, що вдячна за запрошення відвідати Україну. Я хочу передати свої найщиріші побажання всім, хто бореться проти російського вторгнення. Знаю, що це найтрагічніший, найстрашніший і найважчий час для всіх в Україні. Хочу висловити подяку за мужність і хоробрість українського народу, переказати побажання якнайшвидше досягти миру не лише від моєї країни, Великої Британії, але й від усіх наших членів WTTC у всьому світі.

- Ви вперше в Україні?

- Так, вперше і мені дуже приємно бути тут.



- Сподіваюся, ми побачимося з вами в кращі часи після перемоги.

- Так, безумовно, я планую повернутися до України в мирні часи. Але вважаю дуже важливим, що Всесвітня рада з подорожей і туризму демонструє солідарність з Україною в цей час. Дехто може подумати, що це дивний час, аби говорити про подорожі й туризм. Але насправді гостинність буде однією з найважливіших галузей економіки, особливо на етапі відновлення України після цієї жахливої війни. І тому ми хочемо мати можливість підтримувати туризм тут, в Україні.

Всесвітня рада з подорожей і туризму представляє багато готелів, авіакомпаній, аеропортів та круїзних ліній. Нашими членам є компанії, які представляють всі види туризму. Серед наших членів є компанії, які мають готелі, що сьогодні відкриті по всій Україні, наприклад, Accor, Radisson Group, Hilton, IHG, які діють на даний момент. Accor навіть розширив свою мережу під час війни. Я пишаюся активною позицією готельних мереж.

Хочу сказати, що Україна до війни і до пандемії мала потужний сектор подорожей і туризму. Він приносив 561 млрд грн в українську економіку, фактично це близько 6,5% ВВП. В Україні до COVID і до війни 1,15 мільйона людей були зайняті у сфері подорожей і туризму. Це дуже багато. І я хочу зараз працювати з Україною, щоб зрозуміти, як ми можемо почати готуватися до ще більшого зростання кількості подорожуючих і розвитку галузі після завершення війни.



- Про яку допомогу на даному етапі йдеться?

- Передусім, важливо розуміти актуальні дані, що ми вже маємо наразі. По-друге, ми хочемо проаналізувати, які можливості з'являться після війни. Україна - дуже велика, дуже красива країна. Вона має багато красивої природи, наприклад, Карпатські гори, одну з найбільших печер у світі довжиною 250 км. У вас є об'єкти спадщини ЮНЕСКО. Ви маєте чудову оперу та балет. Я бачила виступ українських артистів балету у Лондоні. Отже, у вас є природа, є культура, у вас є історія. І це дуже важливо, адже сьогоднішній мандрівник шукає речі та враження, які є дуже автентичними й унікальними. І я гадаю, що Україна може багато чого запропонувати. Я знаю, що коли люди в усьому світі чують слово "Україна", вони найперше думають про війну. Але насправді після війни люди будуть також думати про Україну і захочуть приїхати й відвідати її. І це одна з причин, чому я хочу бути тут: щоб показати людям велич вашої країни.



- Які найскладніші виклики стоять сьогодні перед туристичною індустрією у світі та в Україні?

- Передусім, упродовж наступних 10 років подорожі й туризм зростатимуть удвічі швидше, ніж світовий ВВП. Наразі це дуже потужний сектор, який зростає дуже швидко. Цього року світовий ринок подорожей і туризму сягне $11,1 трлн, у ньому буде зайнято 348 млн людей. Це більше, ніж населення Сполучених Штатів. Тож ми великий роботодавець. Галузь гостинності представлятиме 10% світового ВВП й давати кожне десяте робоче місце.

Щодо викликів, то деякі з них пов'язані з тим, що пост-COVID та пост-конфліктні ситуації змушують людей переїжджати, а не подорожувати. Зараз ми бачимо, що, наприклад, китайці повертаються на туристичний ринок, але не так швидко, як в інших сферах глобальної економіки. Китайці у 2019 році були найбільшими споживачами турпослуг у світі. 15% усіх туристичних витрат припадало саме на них. Проте наразі через те, що для подорожей світом їм необхідно отримувати візи, це сповільнює зростання ринку.

Інший значний виклик для галузі - це стабільний, інклюзивний і сталий розвиток нашого сектору. Багато мандрівників кажуть, що вони хочуть мати можливість відвідувати місця, де подорожі й туризм здійснюються на засадах сталого розвитку. І вони очікують, що галузь, бізнес, який я представляю, знайде для них такі рішення. Так, в авіації ми розглядаємо можливість використання екологічно чистого авіаційного палива. Ми розглядаємо можливості використовувати відновлювані джерела енергії для електрифікації транспортних засобів.

Але все це не лише виклики, але це також і можливості для розвитку, інвестицій. Наприклад, штучний інтелект також відіграватиме значну роль у нашому секторі.



- Як впливає на галузь зміна покоління туристів і, відповідно, радикальна зміна очікувань і сценаріїв відпочинку?

- Це напрочуд цікаво. Чи знаєте ви, що сьогодні найбільше коштів на подорожі витрачають жінки віком від 65 років? І це неймовірно. Ще одна тенденція, яку ми спостерігаємо - сімейні групи подорожують разом, це може бути декілька поколінь. Частково це пов'язано з їхнім достатком, тобто бабусі й дідусі оплачують сімейні подорожі. Але ми також бачимо, що покоління, яке народилося у 1997-2012 роках, теж хоче подорожувати та відкривати для себе світ.

Одна з головних тенденцій полягає в тому, що люди хочуть відвідувати відомі місця та бути ближчими до природи. Природні курорти – один з популярних трендів у світі, і саме тому Україна має прекрасні перспективи. У вас багато природних курортів. У вас є санаторії, куди люди приїжджають на спа-процедури. Декотрі з них вже перетворюються на п'ятизіркові розкішні готелі. І насправді це висхідний тренд - розкіш та оздоровлення. Люди хочуть поїхати на оздоровчі курорти та відчувати себе “у казці”. Тож, гадаю, Україна має дуже хорошу позицію, тому що це дуже автентичне місце.

З іншого боку, викликом є нестача робочої сили, зокрема в умовах війни. Але зараз сектор проводить величезну кількість тренінгів, забезпечує багато навчання задля підготовки нових спеціалістів.

Коли ми говоримо про подорожі та туризм, тут, в Україні, я вважаю, передусім мова йде про "м'яку" силу, про дипломатію та про мир. Коли ми можемо подорожувати один до одного, ми можемо цінувати культуру один одного, і це насправді є символом миру. Коли впала стіна в Берліні, це було одне з моїх запитань - про зближення двох дуже різних суспільств, і туризм, якщо ви поїдете до столиці Німеччини, показав себе одним з найпотужніших видів зброї в арсеналі миру.



- Як досягти балансу між потребами місцевої громади та запитами гостей міста?

- Коли ви розвиваєте туризм у регіоні, важливо, щоби влада та бізнес працювали пліч-о-пліч з громадами. Дуже важливо, щоб громада сприймала туристичні проекти як перевагу, а не як щось, що їм нав'язують.

Туризм принесе робочі місця, часто він забезпечує роботою молодь і жінок. Це те, що ми називаємо "професією з прямим доступом". Для старту у цій професії не обов'язково мати вищу освіту - ми навчаємо людей, тому це дійсно дуже цінна частина формування економіки. Ба більше, ми також пропонуємо роботу висококваліфікованим інженерам, маркетологам, експертам зі штучного інтелекту, фінансистам... Отже туризм - це галузь, де можна зробити одну з тих блискучих кар'єр, яку можна почати знизу і завершити нагорі.



- Наскільки популярні транскордонні маршрути? На кого вони повинні орієнтувати насамперед: на населення сусідніх держав чи туристів"здалеку"?

- На даний момент туризм в Україні є в основному внутрішнім туризмом. І все таки я побачила транскордонні маршрути, наприклад з України до Польщі, з Польщі до України. І це той самий туризм, що єднає країни. Це дуже потужно, якщо ви зможете це зробити масовою практикою, як у Європейському Союзі, де після підписання шенгенської угоди існує вільний рух під час подорожей без віз.

Гадаю, це один з напрямків розвитку, на який Україна має звернути увагу після війни, - мати з вашими європейськими сусідами зону вільного пересування. Тобто ви вже маєте майже безвізові подорожі, очевидно, повинні мати деякі перевірки, але ви можете зробити транскордонний туризм максимально легким і підписати подібні угоди.



- Для стимулювання масового туризму необхідно мати відкриті аеропорти, але зараз вони закриті. Хоча у світовій практиці є приклади, коли аеропорти активно працюють на тлі воєн…

- Так, для масового туризму потрібні аеропорти, тож коли це буде безпечно, можливість відкрити львівський аеропорт (міжнародний аеропорт "Львів" ім. Д.Галицького – ІФ-У), наприклад, була б великою перевагою.

Наразі існують рекомендації щодо подорожей до кожної країни світу, в основному уряди різних країн радять власним громадянам не подорожувати до України. Проте якби аеропорт міг безпечно відкритися, гадаю, це був би дуже важливий сигнал. Але не лише аеропорти. Насправді через те, що Україна розташована у Європі, де багато людей звикли подорожувати на машинах, після війни вам потрібно буде переконатися, що у вас дуже хороші дороги, хороша інфраструктура, що прикордонні переходи є гостинними для туристів.



- Туризм і подорожі об'єднують світ і дають можливість зрозуміти інших людей. Чи можливий “класичний” туризм під час війни?

- Насправді до України вже приїжджає багато людей, дехто через війну: волонтери, логісти, військові експерти. Також ви маєте досить сильний сектор внутрішнього туризму в Україні, оскільки люди хочуть отримати бодай деякий перепочинок від жахів війни. Туристичний сектор насправді забезпечує досить важливий гостинний прийом для людей, які відчайдушно потребують певного перепочинку під час того, що, очевидно, є довготривалою трагедією.

Ще раз наголошую: подорожі та туризм – це дуже важливий засіб м'якої демократії, завдяки якої культури можуть об'єднуватися, пізнавати та розуміти одна одну. Тому ми активно виступаємо за силу подорожей та туризму, особливо після війни, щоб відбудувати Україну та відновити та підсилити її відносини зі світом.



- На що українцям потрібно зважати з огляду на розвиток після перемоги?

- Сектор подорожей і туризму неймовірно стійкий. І насправді, коли у вас важкий період, це час для планування і підготовки до кращих часів, які обов’язково настануть. Хоча я не намагаюся порівнювати Covid з вашою війною, але під час нещодавньої епідемії найкраще себе проявили саме ті бізнеси, які використали час для реструктуризації. Бо іноді їхні фінанси починають шукати нові інвестиційні можливості, тож дехто принагідно перебудував готелі.

Фактично такі бізнеси вийшли з цього періоду набагато сильнішими, тому нам потрібно подивитися на цю модель і як саме ми можемо застосувати її до України.

Ваша країна має багато природних переваг. Це дуже велика країна, неймовірно зелена, автентична, напрочуд стійка. Багато продуктів, які ви їсте, буквально потрапляють до вас на тарілку "з лану до столу", і ви також маєте багато культурної краси. Зараз це може звучати дивно - говорити про туризм, коли країна перебуває у стані війни,- але є великі частини України, які безпосередньо не постраждали. Я хочу продовжити співпрацю з головою ДАРТ Мар'яною Олеськів і розглянути наявні на сьогодні можливості та хто з інвесторів був би зацікавленим подивитися зараз на Україну і почати відбудову. Я переконана, що коли ви виграєте цю війну, ваш сектор подорожей і туризму стане ще сильнішим, і я сподіваюся, що ми будемо стояти пліч-о-пліч з вами, щоб вас підтримати.