"Укренерго" готове сприяти розвитку власної генерації промспоживачами - глава компанії

Бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького

Текст: Ніна Яворська



- Промисловим споживачам Дніпропетровської області після масованих атак РФ по енергосистемі обмежуються поставки е/е. Наскільки вони можуть скористатися і скористалися правом імпортувати, щоб їх не відключали? Адже було відповідне рішення уряду.

- Вони взимку не користувалися цим правом в повному обсязі, а зараз питання не в імпорті та відсутності електроенергії в системі в цілому, а питання саме в обмеженні живлення енерговузла внаслідок російських атак.

Тому імпорт саме в цій ситуації не сильно врятує промислових споживачів, але їх врятує якась внутрішня генерація, яка в цьому вузлі, в цьому районі існує.

Але, безумовно, в неї треба вкласти кошти, її треба реконструювати. Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам.

І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак.



- А як промисловість реагує на ці останні атаки? Ви бачите якийсь інтерес на підключення нової генерації саме з боку промисловості?

- Ми бачимо такий інтерес з боку промисловості. Більше того, ми як оператор енергосистеми будемо заохочувати і всіляко сприяти цьому процесу.

Ми готові бути модератором і лідирувати цей процес до тих меж, до яких це дозволяє законодавство та наші функції як оператора енергосистеми.

Ми також отримуємо сигнали, що зараз багато різних промислових підприємств розглядають можливість отримання власної генерації.

Ми будемо активно комунікувати для того, щоб переконати якомога більшу кількість з них скористатися цим. Тільки ми будемо говорити про ті технології, які покривають весь їхній графік споживання, а не якісь окремі частини доби.

Тобто, якщо це буде сонячна станція, вона має бути з акумулятором, а якщо це якась газова, наприклад, газотурбіна чи газопоршнева станція, чудово.

Крім того, ми будемо намагатися створювати умови для того, щоб промисловість могла підключити ці станції до мережі і, наприклад, продати нам як оператору енергосистеми допоміжну послугу – первинний чи вторинний резерв.

Це тоді буде win-win ситуація і для нас як для оператора, і для промисловості, тому що вони не тільки забезпечать своє підприємство електроенергією під час обстрілів, так ще й зароблять на цьому.

Я думаю, що саме така модель на противагу якійсь державній підтримці, субсидіюванню буде життєздатною та реально забезпечить збільшення генеруючої потужності в системі.



- А інтерес взагалі інвесторів до розподіленої генерації, до участі в цьому, ви бачите?

- Величезний. Є інтерес й інвесторів, і міжнародних банків, і міжнародних організацій, особливо до систем накопичення енергії. За 2022-2023 роки "Укренерго" видало технічних умов для будівництва систем накопичення та інтеграцію їх в мережу більше ніж на 1 ГВт. Ми також бачимо інтерес потенційних інвесторів і до різних видів власної генерації, бо все-таки системи накопичення – це не генерація, але вони є частиною тіє екосистеми, яку треба створити.

На тлі такої великої зацікавленості залишається прибрати 2-3 перешкоди для того, щоб інвестиції в такі технології відбулися.

Ми не страждаємо гігантоманією, тому не вважаємо, що одразу побачимо десятки гігават нової генерації в системі. Але перші проєкти, які почнуть реалізовуватися, можуть стати "магнітами" для більш активного залучення різних інвесторів. Зокрема, ми дуже чекаємо іноземних інвесторів, які готові були перші свої пілотні проєкти побудувати в Україні.



- У цьому році можуть бути перші проєкти? Чи це можливо лише за умови вирішення питання боргів на балансуючому ринку, про що Ви говорили раніше?

- Я сподіваюся, що паралельно з нашими діями щодо вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку, частина інвесторів вже почне розвиток своїх проєктів.



- Ви з ENTSO-E сьогодні ведете перемовини про збільшення потужності для імпорту, який має допомогти справитися з наслідками російських атак?

- Розмовляємо і по імпорту, і по експорту постійно. Цей процес не припиняється, але є певні технічні обмеження, зокрема, і на європейській стороні, для того, щоб збільшувати імпорт.



- Європейці будуть щось робити, щоб зняти ці технічні обмеження?

- Безумовно, але це не швидкий процес. Ми говоримо про будівництво певних високовольтних повітряних ліній. Це займає роки. Тому зараз ми дуже близькі до фізичного ліміту потужності, який можна передати з Європи до України.



- Ліміт складає 2,2 ГВт?

- 2,2 ГВт – це не зовсім коректна величина. У нас був максимальний переток декілька годин після тяжкої системної аварії у листопаді 2022 році потужністю 2,2 ГВт. Але це не означає, що це якась стала величина, і таку потужність завжди можна передавати. Є такі режими роботи мережі, зокрема в сусідніх країнах, коли 2,2 ГВт просто фізично передати неможливо. Перевантажаться якісь лінії чи трансформатори, що може призвести до аварійних систуацій в системі, її розділення, або ще більш тяжких наслідків.

Тому ми не можемо орієнтуватися на 2,2 ГВт як на якийсь показник, що це є такий ліміт, до якого треба наближатися. Це все одно результати складного моделювання, яке робить ENTSO-E.



- Яка ситуація з погашенням боргів "Укренерго" перед великими і малими виробниками зеленої е/е?

- Питання домашніх СЕС практично вирішене. Це було питання некоректного, викривленого комерційного обліку. Наприклад, завдяки використанню розробленої нами платформи DataHub, який ми з літа 2023 року повноцінно ввели в роботу, були виявлені такі дивні випадки, коли сонячні електростанції виробляють електроенергію вночі. Або, коли їхня генерація більше встановленої потужності, інші аномальні явища. Звісно, що ми як оператор енергосистеми такі дані прийняти за основу для розрахунків не можемо. Відповідно, ці всі проблеми проявилися, ми їх ідентифікували і змусили виправити майже всіх постачальників, з якими підписуємо акти для оплати. Станом на зараз підписані акти для оплати всім постачальникам, крім 4 компаній. Ми з ними в діалозі щодо вирішення цього питання. Але зараз це вже не є якоюсь суттєвою проблемою.

Всім врешті-решт акти будуть погоджені й усім заплатимо. У цілому по домашніх СЕС боргів немає і не прогнозується.

Якщо ми говоримо про промислові об’єкти ВДЕ – великі СЕС та ВЕС, то проблема боргів існує і вона доволі гостра.

Щодо оплати виробленої електроенергії через "ГарПок", то борги ще місяць тому були 32 млрд грн, зараз вони на рівні 22-23 млрд грн, і вони ще сильно зменшаться після того, як ми підпишемо акти з "ГарПоком" за 2022-2023 роки.

До підписання актів, я сподіваюся, ми вже дуже близько, там залишилася проблема, яка носить технічний характер. Тоді, я думаю, кілька мільярдів гривень ми зможемо заплатити.