Голова СБУ Василь Малюк: Ми знешкоджуємо мережі зрадників, які росія готувала 30 років

Лічильник російських окупантів, які загинули в Україні, впевнено наближається до 200 тис. Але сучасні війни відбуваються не лише на полі бою – один топовий зрадник може завдати шкоди не менше, ніж армійська дивізія. Розпитали у голови СБУ Василя Малюка, яка доля чекає на зрадників, колаборантів і російських агентів.

Текст: Оксана Геронтьєва

Василю Васильовичу, давайте почнемо із загального питання, але яке турбує багатьох: чому в Україні виявилось так багато агентів рф?

Я би сформулював трохи інакше – росія хотіла, щоб таких агентів було багато. А ми робимо все, щоб звести їх кількість до рівня статистичної похибки.

Треба розуміти просту річ: путін – кадровий кагебіст, він десятки років вибудовував агентурну роботу по Україні. Це наче рак, який поширює свої метастази і пожирає здорові клітини. Але насправді агентурна мережа російської фсб не спрацювала так, як очікувалось, – «пухлину» ми вчасно вирізали.

На жаль, зрадники були в різних органах влади – ми викрили «кротів» у секретаріаті Кабміну й Торгово-промисловій палаті, серед діючих та колишніх правоохоронців і представників Сил оборони.

А буквально вчора викрили адвоката, який раніше був працівником прокуратури. Він збирав таємну інформацію, шукав як отримати мапи мінних полів, місця розташування «HIMARS», складів з боєприпасами. Тобто класичний російський агент. Цікаво, що його дружина є помічником одразу двох народних депутатів. І це, знову ж таки, поле для додаткового вивчення щодо можливих ризиків витоку даних.

Також вчора затримали двох співробітників ДСНС, які під час окупації Київщини допомагали ворогу: «зливали» інформацію про патріотично налаштованих громадян, яких окупанти потім катували. Ці двоє навіть підпалили пожежну частину в селі Іванків. Зараз любителі «руського міра» знаходяться під вартою.

Підкреслюю – ми викриваємо не просто окремих зрадників, а знешкоджуємо агентурні мережі, які росія готувала 30 років. І це надважливе питання сьогодні. Щоб якнайшвидше перемогти, треба вимести все це московське сміття, яке причаїлось по кутках.

Якщо говорити мовою цифр, то яку кількість держзрадників виявила Служба по всій країні?

Ми викрили більше 300 зрадників з початку повномасштабного вторгнення. Із них – 9 в СБУ і 102 – в силах оборони загалом. Із недавніх випадків можу згадати те ж затримання в Очакові колишнього командира одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ, який виявився агентом російського гру. Він не тільки збирав розвіддані, але й мав завдання сприяти здачі міста окупантам. Ми вчасно його викрили. Тепер крапку має поставити суд.

Наша мета – аби кожен злочинець, що працює на рф, отримав заслужене покарання.

А як щодо самої Служби? Та ж справа Кулініча (прим: ексочільник кримського главку СБУ, якого звинуватили в державній зраді) є доволі показовою.

Так, затримання Кулініча – якраз один із прикладів системної роботи з очищення СБУ. Можу про це говорити, бо розробкою і затриманням зрадника я керував особисто за завданням Президента України, доповідав йому про хід справи. Це була безпрецедентна, довготривала і секретна операція. Ми працювали разом зі ще одним співробітником Служби. «Вели» Кулініча близько року, а затримували вже разом з ДБР, оскільки за законом такі питання є функціоналом колег.

Кулініч доповідав ворогу багато інформації: і по Службі, і по країні. Ті аудіозаписи розмов, які ми оприлюднили, – лише частина величезного масиву доказів. Вони не просто розкривають деталі співпраці Кулініча з «політичним офісом» Сівковича-Клюєва у Москві, а демонструють підходи російських спецслужб до роботи в України.

Яка подальша доля Олега Кулініча?

Досудове розслідування завершено. Справа буде передана до суду, який, я сподіваюсь, дасть чітку юридичну оцінку. Переконаний, що з часом не уникнуть відповідальності й колишні українські політики, які зараз переховуються у Москві. «Політичний офіс» Сівковича-Клюєва – справжня кротоферма, яка допомагала рф вести розвідувально-підривну діяльність проти України. Кубло зрадників, що напряму співпрацює з фсб.

Чому очищення Служби стало настільки актуальним саме останнім часом?

Бо це питання нашої перемоги і виживання України, як держави. Саме очищення Служби допомагає нам сьогодні проводити унікальні спецоперації й показувати результат.

І я вдячний за підтримку Президенту Володимиру Зеленському, який визначив очищення СБУ пріоритетним завданням. Тож як ЗСУ звільняють Україну від ворога, так і ми сьогодні очищуємо СБУ від зрадників і непрофесійного баласту. І очищуємо не тільки Службу, а й усі Сили безпеки і оборони загалом.

Змінили підходи до кадрової політики, переформатували і посилили підрозділ внутрішньої безпеки. Наголошую – ми витягнемо на світло кожного крота. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом.

Окрім Кулініча, про кого із затриманих зрадників Ви можете ще розповісти?

Крайній виявлений державний зрадник в системі СБУ – це підполковник, співробітник слідчого підрозділу Запорізького управління, який працював на фсб. Нам вдалося задокументувати весь його канал зв’язку з ворогом і передачу інформації, в тому числі і з обмеженим доступом. Наразі він затриманий і дає визнавальні покази та перебуває під вартою.

Або інший приклад – полковник Рябуха, керівник Харківського інституту підготовки юридичних кадрів. Він мав навчати молодь, а насправді працював на ворога, будучи російським резидентом. Тобто в нього на зв'язку були інші агенти.

Деталь, яка демонструє рівень цинізму: у Рябухи на смартфоні гімн рф слугував рінгтоном для будильника. А на початку вторгнення він заборонив видачу особовому складу зброї та боєприпасів.

Також влітку СБУ затримала співробітника аналітичного підрозділу Харківського управління, який працював у координаційному штабі і передавав інформацію ворогу. Ще кількох співробітників, які допомагали окупантам, викрито у різних регіонах України. Їм усім повідомлено про підозри.

Але такі випадки не повинні кидати тінь на тих справжніх патріотів, яких у СБУ переважна більшість. Вони з перших днів війни перебувають у її найгарячіших точках – від острова Зміїний до Бахмута. І якщо із 2014 по 2022 рік звання Героя України отримали 5 наших співробітників, то з початку Великої війни вже є 6 Героїв (четверо з яких, на жаль, посмертно). Маємо понад 700 державних нагород. Здебільшого це ордени «За мужність» і «Богдана Хмельницького», реалізовані таємними указами Президента. І це вже говорить само за себе. Переважна більшість співробітників СБУ – справжні патріоти і професіонали.

Ви згадали про оголошення підозр представникам Сил оборони. Днями якраз з’явилася новина, що СБУ відкрила кримінальну справу проти військових, які хотіли організувати спецоперацію з викрадення російського літака влітку 2022 року, а натомість через їхні дії ми отримали ракетний удар по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області. Яка юридична перспектива цієї справи?

Буквально сьогодні оголошено підозру за перевищення службових повноважень ключовому фігуранту – Роману Червінському. Бо людина, яка раніше дуже любила давати інтерв’ю і займатися особистим піаром, переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутня за місцем проживання. Більш того – фактично є дезертиром, адже цей «військовий» майже 8 місяців не з’являється на службі. ДБР відкрило за даним фактом кримінальне провадження по 407 статті Кримінального кодексу.

Але ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання.

Дійсно, окремі персонажі вирішили, що можуть самовільно провести так звану «спецоперацію» і заволодіти російським літаком. Вони почали спілкування з ворожим пілотом, який нібито погодився перейти на бік України.

СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд.

Як наслідок – ворожий борт не вполювали, зате ворог дізнався, де розміщувались українські літаки та особовий склад. І завдав ракетний удар. Загинув командир військової частини, а 17 захисників отримали поранення. Не говорячи вже про повністю розбиті 2 бойові винищувачі, зруйновані злітну смугу, іншу техніку та будівлі.

Тут хочу підкреслити – Служба не займається політикою чи переслідуваннями, а діє виключно в межах свого функціоналу.

Очевидно, що дії Червінського, які призвели до таких наслідків, потребують правової оцінки. СБУ відкрила кримінальне провадження. Тому все логічно і за законом.

Говорячи про агентів рф, складно оминути церковне питання. Оголошення підозри колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври Павлу Лебідю – це вже фінал тих безпекових заходів, які проводила СБУ в УПЦ (МП)? Чи ще очікувати на гучні справи?

Я вже казав раніше – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковні сани.

Ще у минулому році розпочали комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи в УПЦ (МП). У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя.

Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. Двох із них навіть обміняли на наших полонених Героїв. І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).

Ми викорінюємо російську агентуру на нашій землі. Агентам фсб у рясах немає місця у країні, що воює. І хай зрадники навіть не мріють «замолити» свої гріхи.