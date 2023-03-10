Саудівська Аравія віддана Статуту ООН і неприйняттю будь-якого порушення суверенітету всіх країн - посол Королівства Саудівська Аравія в Україні

Ексклюзивне інтерв'ю агентства "Інтерфакс-Україна" та "Україна по-арабськи" з послом Королівства Саудівська Аравія в Україні Мухаммадом Сулейманом аль-Мусгером аль-Джибрін

Текст:

Мохаммад Фараджаллах (головний редактор агентства "Україна по-арабськи")

Максим Уракін ("Інтерфакс-Україна")

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан прибув із несподіваним візитом до Києва, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими посадовцями й погодив пакет раніше оголошеної допомоги. Чи є зміни в позиції Ер-Ріяда з питання війни в Україні, тим паче що Королівство зазнало критики за те, що воно стало на бік Росії у війні проти України?

Відповідно до вказівок Хранителя двох священних мечетей короля Салмана бін Абдель Азіза Аль Сауда - нехай береже його Бог - і під керівництвом Його Королівської Високості спадкоємного принца і прем'єр-міністра принца Мухаммеда бін Салмана бін Абдель Азіза - нехай береже його Бог - Королівство прагне простягнути руку гуманітарної та надзвичайної допомоги країнам, які постраждали від стихійних або гуманітарних лих, і надавати підтримку всім країнам і народам без дискримінації та будь-яких інших мотивів, виходячи з усвідомлення СА важливості її гуманітарної ролі на міжнародному рівні.

Його Високість кронпринц приділяє велику увагу докладанню гуманітарних зусиль поряд із політичними зусиллями з різними країнами для досягнення мирного рішення щодо припинення російсько-української війни в рамках прагнення Його Високості домогтися регіональної та глобальної безпеки, миру і стабільності.

Ваша Високоповажносте, чи вважається позиція нейтралітету позитивною в таких кризах? Яку роль можуть відігравати нейтральні держави?

Нейтральна та виважена позиція Саудівської Аравії в російсько-українській війні сприяла успіху посередництва під керівництвом Його Високості спадкоємного принца за суто гуманітарними принципами, що сприяло звільненню 10 іноземних бранців - громадян Королівства Марокко, Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства, Королівства Саудівська Аравія, Швеції та Республіки Хорватія, які перебували в полоні у збройних сил Росії.

У жовтні 2022 року Королівство оголосило про пакет гуманітарної допомоги для України, що відповідає позиції Саудівської Аравії в підтримці країн і народів, які зазнають різних криз. Яку роль у світі відіграє СА в гуманітарних питаннях?

Ініціатива Королівства з надання гуманітарної допомоги Україні на суму $400 млн, зокрема електрогенераторів і предметів медичного призначення, має велике значення у світлі гуманітарних умов, з якими стикається український народ, особливо в сувору зиму.

Раніше Королівство надало за лінією Центру допомоги короля Салмана, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Управління верховного комісара ООН у справах біженців медичну допомогу та матеріали для прихистку біженців з України на суму $10 млн, призначені для українських біженців у Польщі.

За останні роки Саудівська Аравія надала гуманітарну допомогу вартістю понад $96 млрд для 156 країн.

Королівство Саудівська Аравія завжди була серед 10 провідних країн світу з надання допомоги, а у 2021 році Королівство посіло третє місце у світі за наданням гуманітарної допомоги.

Ваша Високоповажносте, дозвольте запитати, що надало Королівство громадянам України, які перебували на його території під час війни?

Після початку російсько-української війни компетентні органи в Королівстві за королівськими указами та з гуманітарних міркувань виступили з ініціативою щодо продовження віз українських туристів, бізнесменів і родин у Королівстві терміном на три місяці з можливістю їх продовження без стягнення з них будь-яких зборів або штрафів.

Його Високість спадкоємний принц, прем'єр-міністр Мохаммед бін Салман провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у жовтні 2022 року і підтвердив позицію Королівства на підтримку всього, що сприяє деескалації, і готовність країни продовжити посередницькі зусилля. Чи можна покладатися на іноземне посередництво у припиненні війни в Україні?

Із початку війни Королівство зайняло зважену позицію щодо російсько-української кризи. Цю позицію вітали обидві країни, що мають міцні відносини з СА у кількох сферах. Спадкоємний принц прагне використовувати ці відносини для досягнення мирного вирішення війни.

Від самого початку кризи Його Високість доклав посередницьких зусиль між двома країнами для досягнення політичного рішення, щоб покласти край війні як його внесок у підтримку міжнародної безпеки та стабільності. СА підтримує міжнародні зусилля щодо зниження напруженості та ескалації між Росією та Україною, а також з ініціювання заходів для забезпечення відновлення стабільності та створення умов для переговорів, що сприяють мирному й політичному врегулюванню кризи на основі Статуту Організації Об'єднаних Націй і принципів міжнародного права.

Саудівська Аравія була серед 141 країни, яка проголосувала за резолюцію ООН про виведення російських військ з України. Чи може ця позиція позначитися на відносинах між Ер-Ріядом і Москвою?

Позиція Королівства і його голосування на підтримку резолюцій Організації Об'єднаних Націй, ухвалених щодо української кризи, базується на прихильності дотриманню всіма країнами Статуту Організації Об'єднаних Націй і принципів міжнародного права і нашого повного неприйняття будь-якого порушення суверенітету всіх країн. Королівство заявило про чітку, засновану на принципах міжнародного права позицію щодо російсько-української кризи. Воно підтвердило свою підтримку всіх зусиль, спрямованих на розв'язання української кризи шляхом діалогу та дипломатії, а також продовження роботи для реалізації домовленостей, досягнутих між зацікавленими сторонами та схвалених Радою Безпеки в Резолюції 2202 з питань регіональної безпеки та врегулювання конфлікту на сході України.

Візит до Києва Його Високості міністра закордонних справ назвали історичним. Чи згодні ви з такою його характеристикою?

Візит Його Високості міністра закордонних справ принца Фейсала бен Фархана Аль-Сауда до Києва та його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським вважається історичним. З одного боку, це перший візит арабського міністра закордонних справ до України після російського вторгнення в Україну, а з іншого - перший візит міністра закордонних справ Саудівської Аравії до України від початку дипломатичних відносин між двома країнами понад тридцять років тому.

Його Високоповажність президент України виправдано назвав його історичним. Насправді ми дуже вдячні Його Високоповажності за всі його дружні заяви про СА. Також я розраховую, що цей візит надасть нового імпульсу для активізації нашого взаємного діалогу з метою розвитку двосторонніх відносин.

Чи можете ви повідомити нам деталі спілкування та переговорів?

Підтримка Королівством усього, що сприяє деескалації, захисту цивільного населення, серйозному пошуку політичних рішень через переговори, підтримці всіх міжнародних зусиль, спрямованих на розв'язання політичної кризи, а також можливостей для розширення співробітництва між двома дружніми країнами та шляхів їх підтримки й розвитку в багатьох сферах. Крім того, обговорили розвиток ситуації на регіональній і міжнародній аренах.

Чи можете ви розповісти про зміст угод, підписаних під час візиту?

Під час візиту Його Високості міністра закордонних справ принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда в Офісі президента України було підписано два документи як документацію пакета допомоги Саудівської Аравії Україні в гуманітарній сфері, рішення щодо виділення окремого пакета підтримки розміром $400 млн.

Генеральний спостерігач Центру Короля Салмана Абдулла Аль-Рабіа та віцепрем'єр-міністр з питань реконструкції України та міністр громад, регіонів і розвитку інфраструктури Олександр Кубраков підписали спільну програму співробітництва Міністерства у справах громад, регіонів та інфраструктури й Центру гуманітарної допомоги ім. короля Салмана на суму $100 млн. Генеральний директор Фонду "Розвиток Саудівської Аравії" Султан бін Абдул Рахман Аль-Муршед і міністр енергетики України Герман Галущенко підписали меморандум про взаєморозуміння щодо гранту Саудівської Аравії для фінансування нафтових деривативів розміром $300 млн.