Розраховуємо на швидке ухвалення законопроєкту про надання ДП права експортувати "зелену" е/е - голова "ГарПоку" Некрасов

Інтерв'ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" "Енергореформа" з головою ДП "Гарантований покупець" Артемом Некрасовим

Текст: Ніна Яворська



- Зараз на різних рівнях активно почало обговорюватись питання необхідності експорту "зеленої" електроенергії, профіцит якої очікується вже навесні. "ГарПок", судячи з усього, підтримує таку ж позицію. Які конкретні пропозиції має підприємство з цього питання на цей час?

- Практично весь лютий ми активно працювали разом з енергокомітетом Верховної Ради, НКРЕКП, Міненерго та НЕК "Укренерго". Ми надали свої пропозиції змін до закону про ринок електроенергії до енергокомітету Ради, якими запропонували надати нам право здійснювати експорт електроенергії. Фінальну версію пропозицій ми узгодили минулого тижня з регулятором та "Укренерго".

Очікуємо, що невдовзі ці зміни будуть внесені на розгляд та прийняті парламентом.

У разі швидкого прийняття законопроєкту, "ГарПок" міг би почати експорт протягом кількох місяців.

Підготовка вторинної нормативної бази вже також розпочата, але всі очікують на остаточну редакцію закону. Ми сподіваємось, що енергокомітет, НКРЕКП та уряд докладуть максимальних зусиль, аби якнайшвидше дозволити нам експортувати "зелену" електроенергію в ЄС. Адже це реальний шанс допомогти нашій країні у такі скрутні часи. Особливо це питання актуальне влітку, коли є певний профіцит електричної енергії у зв’язку з погодними умовами. Її експорт – це також одна з можливостей уникнути небалансів і тим самим зменшити навантаження на тариф "Укренерго".

Починаючи з березня і до вересня ми знову прийдемо до ситуації, за якої збільшуватиметься генерація "зеленої" електроенергії, НЕК буде обмежувати її виробництво через надлишок, але все одно сплачуватиме компенсацію за обмеження.

Зазначу також, що наприкінці 2022 року Міністерством енергетики було розроблено кілька законопроєктів з підтримки сектору ВДЕ. Один з них – це законопроєкт "Про гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії".

Надання через зміни до законодавства права підприємству експортувати "зелену" електроенергію, поєднане з запуском гарантій походження, дозволить, по-перше, вийти компанії з продуктом, який користується попитом на європейських ринках, а по-друге, допоможе зняти навантаження з "Укренерго", яка компенсує ВДЕ-генерації розмір "зеленого" тарифу та обмежує її виробництво у разі профіциту.

Ми ставимо питання не про збільшення прибутків, а про можливість реалізації електроенергії в об’ємах, які завжди у цей період обмежувались, на тих ринках, де на неї є попит.

Згадайте, минулого року експорт електроенергії, що здійснювався після прийняття урядом постанови №775 від 7 липня 2022 року (покладання ПСО на експортерів – ЕР), у період липня-жовтня 2022 року дозволив залучити для покриття спецобов’язків з підтримки тарифів для населення додаткові 2,8 млрд грн. Крім того, що зайшли гроші від експорту в країну, ми зробили кілька прогонок і погасили взаємну заборгованість, що склалася у воєнний час, у ланцюжку "Енергоатом"- "ГарПок" - Постачальники універсальних послуг - Оператори системи розподілу - НЕК "Укренерго" - "ГарПок" – ВДЕ. Саме за рахунок цих грошей.



- Ви вважаєте, що європейським ринком, який також може похвалитись великими обсягами "зеленої" електроенергії, буде затребувана наша? Зокрема, саме у денні години?

- У нас є позитивний приклад: у тому році компанії на експорт виходили з міксом, там були різні виду товару (електричної енергії), в тому числі й той, що викуповувався у "ГарПока". Ми адміністрували експортне ПСО, тому бачили, що наш продукт у цих годинах користувався попитом. Сподіваємось, що буде добудована частина інтерконекторів, буде розширення обсягу товару, який може бути поставлений. Ще один доказ зацікавленості європейців – позиція їхніх трейдерів, які вже зараз звертаються до нас з питаннями: коли буде експорт, коли можна буде укладати угоди? Ми ж поки в очікуванні прийняття змін до законодавства.



- Ви вже опрацьовували питання як саме ви будете займатися експортом, з ким готові взаємодіяти, зокрема, чи можливе залучення державного енерготрейдера "ЕКУ", чи доведеться створювати якийсь окремий підрозділ "ГарПоку"?

- Ми працюватимемо на тих же умовах, що й інші компанії – будемо викуповувати перетин для експорту, шукатимо контрагентів. До моменту прийняття вторинної нормативної бази можемо працювати з іншими трейдерами, в тому числі й з "ЕКУ". Ми готові співпрацювати з будь-якими компаніями, якщо у нас забиратимуть максимум нашого товару. Чим більше ми його продамо, тим менше навантаження на тариф "Укренерго".

Тим паче, ми щодня бачимо заявки від НЕК на обмеження ВДЕ. Це не означає, що щодня когось обмежують, але з досвіду попередніх років можу сказати, що починаючи з квітня, у нас небаланси будуть значно збільшуватися.

Лише за 20 днів лютого цього року через обмеження НЕК "Укренерго" генерації ВДЕ ми не змогли продати приблизно 20% прогнозного обсягу продукції.



- Можна уточнити: для початку "ГарПоку" достатньо буде права на експорт у ліцензійних умовах чи все-таки потрібно буде чекати прийняття і того законопроєкту про гарантії походження, про який ви сказали?

- Думаю, що для початку достатньо буде надання нам права на експорт та затвердження підзаконних актів. Але саме за рахунок синергії цих двох продуктів – можливості виходу на експорт з "зеленою" енергією плюс маркування "зеленого" кіловата ми бачимо великі перспективи, при чому уже в нинішньому сезоні.



- Надскладне питання, як на мене. Одне з ваших ПСО – з підтримки тарифів для населення. Доки уряд вирішує, що з ним робити далі, оскільки воно закінчується 31 березня, як вирішувати питання боргів за цим ПСО?

- З моменту початку роботи цього фінансового ПСО (діє з 2021 року і передбачає продаж "Енергоатомом" і "Укргідроенерго" е/е на ринку і оплату через "ГарПок" за рахунок цих коштів компенсації ПУП різниці у тарифах для населення і ринкової ціни е/е, частину е/е ПУП купують в "Енергоатома" за фіксованою ціною – ЕР) і до березня минулого року всі розрахунки здійснювались своєчасно. Але коли приймали цю модель ПСО, то розраховували, що у нас у повному обсязі будуть працювати "Енергоатом" і "Укргідроенерго" – два донори, які поставлятимуть основний ресурс населенню через постачальників універсальних послуг (ПУП). Після окупації ЗАЕС з цієї моделі випало 6 ГВт потужності, електроенергія не продавалась, "Енергоатом" не отримував кошти і пішли борги.

Проблема ПСО, на нашу думку, має кілька можливих варіантів рішення. Це диференційоване підвищення тарифів, додання учасників до донорів ПСО, часткова компенсація з бюджету виробникам-донорам та залучення інших джерел, наприклад, експорту.

Станом на 27 лютого, тільки за два місяці поточного року ми погасили заборгованість перед ПУП за 2022 рік на 21,9 млрд грн. На 1 січня ми були винні ПУП ще частину заборгованості з серпня минулого року. Тобто за ці два місяці достатньо активно за наказами Міненерго, які передбачають проведення взаєморозрахунків між сторонами-учасниками ПСО (така можливість була введена з початком війни – ЕР), погасили заборгованість серпня-листопада. Є ще заборгованість залишку грудня, яку ми розраховуємо погасити до кінця березня. Закриття цих боргів – це позитивний результат, але якщо глянути на загальну динаміку заборгованості, яка накопичується у нас щодня, загальна величина заборгованості знизилась на суму 1,4 млрд грн.

Тіло боргу ми погасимо, але штрафні санкції, які зараз накручуються, залишаться. Справа у тому, що у минулому році почав розкручуватись маховик взаємних судових позовів по стягненню заборгованостей. "Укренерго" подало позови до ОСР та ПУП на стягнення боргів, в тому числі по штрафним санкціям. ПУП, які отримали ці позови, почали подавати позови до нас. Але у нашому кошторисі ці кошти не передбачені, і ми будемо вимушені подати такі ж позови на "Енергоатом" і "Укргідроенерго", а ті своєю чергою – знову на ПУП. Це може призвести до того, що на ринку буде накручена додаткова заборгованість у вигляді штрафних санкцій без джерел погашення, бо ні в кого з цих перелічених компаній у тарифах та кошторисах цих видатків немає. Ми аналізували цю ситуацію ще в січні, розуміючи, що це створює велику проблему. Тоді ми звернулись з офіційним листом до Кабміну, яким запропонували її вирішення: передбачити на ту суму, якої зараз не вистачає основним донорам ПСО, бюджетне фінансування. Така модель прямо передбачена у законі про ринок електроенергії, в якому до то ж зазначається, що умови ПСО мають забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат на їх виконання.

Це не потребує додаткових змін до постанов чи нових підзаконних актів. Цю ініціативу підтримали Міненерго, "Енергоатом", "Укргідроенерго" та більша частина ПУП та ОСР, що також звернулись з відповідними листами до КМУ. Чекаємо на можливе розв’язання цієї проблеми. Якщо цього не буде, то ми будемо йти таким же шляхом: погашати заборгованість з лагом у два-три місяці, а штрафні санкції будуть накопичуватись.



- Тобто йдеться про компенсацію виконавцям ПСО приблизно у 12 млрд грн, якщо сума боргу за ним у 12,1 млрд грн на кінець лютого, зазначена у вас на сайті, актуальна?

- Так, приблизно на таку суму. Вона актуальна, але пішов приріст за січень-лютий. Раз на тиждень до нас приходить новий позов від чергового ПУП.



- Знову про проблеми ВДЕ. За вашими прогнозами, які перспективи погашення боргів перед "зеленими" за 2021-2022 роки і розрахунків за поточний рік?

- У нас три основні складові оплати, згідно з законом про ринок електроенергії: виручка "ГарПока" від продажу електроенергії на сегментах ринку, надходження від виробників за "зеленим" тарифом оплати частки врегулювання небалансів, надходження від "Укренерго" оплати послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії та вартості купованих небалансів електричної енергії.

Всі кошти, які ми отримуємо з ринку, ми платимо виробникам. Це перша складова оплати. Йдемо далі. Основою причиною заборгованості за 2021-2022 роки перед ВДЕ на суму 18,5 млрд грн є заборгованість "Укренерго" з оплати послуги, яка за цей період складає 12,8 млрд грн, та заборгованість ВДЕ з оплати частки врегулювання небалансів електричної енергії на суму 5,5 млрд грн.

Ми розуміємо всі складнощі на сьогоднішній день: війна, проблеми та руйнування енергосистеми і т.д., дуже багато сил та ресурсів йде для того, щоб підтримувати життєдіяльність енергосистеми. І це безпосередньо впливає і на рівень розрахунків у галузі.

Але разом з тим, робота над вирішенням цього питання відбувається: "Укренерго" ініціювала дострокову перевірку своєї компанії з метою визначення рівня наповненості чинного тарифу на передачу і можливості розрахунку за попередніми періодами. Сподіваюсь, ця перевірка дасть відповіді на питання про розрахунки.

Також позитивним сигналом було підписання "Укренерго" у вересні 2022 року актів приймання-передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Цей процес був на паузі упродовж 2021-вересня 2022 року. Тобто були підписані акти до прийняття судом рішення про скасування формули нарахування небалансів ВДЕ. Тому основний принцип залишається: коли НЕК розрахується з нами, ми розрахуємося з усіма ВДЕ. Нагадаю, у минулому році оплата йшла з трьох джерел: тарифні та кредитні кошти НЕК та гроші за перетин від експортного ПСО.



- Наскільки відрізняються обсяги закупленої "ГарПоком" "зеленої" електроенергії у 2021 та у воєнному 2022 році? І який прогноз на 2023 рік?

- Обсяг закупівлі у минулому 2022 році у порівнянні з 2021 роком впав на 30%. Найбільше на цьому позначилась відсутність в енергосистемі ВЕС та СЕС, які залишаються на окупованих територіях, зокрема, Запоріжжя і Херсонщини. Але страждали під час військових дій і інші суб’єкти ВДЕ, зокрема, на Київщині. Прогноз на 2023 рік десь посередині між цими двома роками. Але, звісно, прогнозувати зараз дуже складно.



- Чи є у вас зараз бачення можливих змін у стратегії продажу, враховуючи з одного боку зменшення "зеленої" генерації в цілому, але з іншого – настання профіцитного для "зелених" сезону?

- Ми підлаштовуємось під ринок, запускаємо різні продукти, зокрема, е/е робочого дня, малі лоти, тематичні аукціони. Зараз в експериментах є продукти з різними періодами постачання – місяць, 10 днів, 15 днів. Дивитимемося, яка ситуація буде в березні, і залежно від цього реагуватимемо. Думаю, сезон буде знову динамічний. Минулоріч наші нововведення підвищили ефективність продажу приблизно на 15%.

Зараз справді ситуація в енергосистемі стабілізувалась, але паводок, який активізував гідроенергетику, спаде, теплові та атомні блоки підуть в ремонти, тому ми свою стратегію будемо відповідно вибудовувати під ці питання.

З одного боку справді зменшилась наша генерація, але впав і попит, оскільки бізнес не працює так, як до війни. Ми все це аналізуємо і розуміємо, що "вивезти" нас нормально може тільки мікс якихось заходів. Одним із них є експорт. Бо, як я казав, специфіка нашого товару в тому, що за нього потрібно платити навіть тоді, коли ми його не продаємо. Це все збільшуватиме навантаження на тариф НЕК, що споживачі відчують на собі.



- А як ви ставитеся до виходу гравців з балансуючої групи "ГарПока"? Цей процес почався минулоріч. Які він має тенденції?

- Це нормальний процес – хто хоче спробувати, будь ласка. Але якщо порівняти кількість суб’єктів, які вийшли від нас і зайшли, то вони в принципі рівні. За два місяці цього року до нас приєдналися більше 10 нових компаній – СЕС, біоТЕС і малі ГЕС. Вийшли шляхом розірвання договору три компанії. Водночас дві компанії, які вийшли в тому році, вже проговорювали умови повернення назад. Вони спробували свої сили на ринку, але бачать, що в нашій групі їм буде вигідніше.

Останній місяць на майданчику НЕК і НКРЕКП ми активно займаємося питанням змін до закону про е/е, правил ринку і постанови № 641, які остаточно врегулюють питання виходу та входу наших контрагентів з балансуючої групи "ГарПока" шляхом призупинення, а не розірвання договору. Це продовження тієї роботи, яка розпочалася з прийняттям змін до закону про ринок е/е минулого року.

Для виробників це важливо. Факт розірвання договору негативно впливає на їхні фінансові відносини з кредитними закладами. В березні-квітні, думаю, ці документи фіналізуються.

Є ще один момент: коли законодавці минулого року приймали зміни, які дали можливість призупинення договорів з "ГарПоком", то передбачили, що з виходом з групи якогось її учасника окремою одиницею, а не всіма об’єктами, призупиняється дія всього договору. Але частина учасників справді хоче спробувати спочатку одним об’єктом, тому намагаємося врегулювати й це питання.

За прогнозами ВДЕ-асоціацій, яких ми запрошували до себе в січні, щоб, так би мовити, звірити годинники, поділитися планами на рік і визначити, чим можемо допомогти один одному в законодавчому та організаційному плані, цього року з нашої групи може вийти до 20% учасників. Але, думаю, час для виходу в березень-вересень невигідний, коли на ринку великий профіцит і ціни падають. Можливо, хтось вийде в осінньо-зимовий період, коли піднімається попит.



- 8 вересня минулого року Верховний суд визнав незаконною формулу нарахування небалансів для ВДЕ-генерації, яка з 2020 року враховувала похибку торгової політики "ГарПока". Але саме через це рішення небаланси ВДЕ-генерації, наскільки я розумію, не нараховуються досі. Поясніть, у чому причина і які варіанти вирішення проблеми?

- Після рішення суду, яким було визнано протиправним та нечинним підпункт 8 пункту 1 Змін до постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 641, у нас було основне питання таке – чи поширюється воно на весь період дії формули, чи вже з 8 вересня. За роз’ясненням ми звернулися до суду й врешті отримали остаточну відповідь – рішення суду несе за собою правові наслідки, починаючи з 8 вересня.

Паралельно з цим ми зверталися до НКРЕКП з проханням надати роз’яснення вже в іншому аспекті – яку формулу для розрахунку небалансів застосовувати саме з 8 вересня? Враховуючи, що в постанові №641 відмінили тільки останню версію формули, яка діяла два роки, то в нас було питання, чи будемо ми на майбутні періоди, починаючи з 8 вересня, використовувати ту формулу, яка діяла до моменту введення відміненої формули.

При цьому ми звернули увагу енергорегулятора, що в попередній версії формули, а саме в редакції від 13.12.2019 року, є ряд неврахованих умов, які ставлять під питання проведення коректних розрахунків. А саме: в жодному зі складників формули, зазначених у порядку, не передбачено врахування торгових зон, а формування ціни небалансу електроенергії та визначення на торгах на РДН ціни купівлі-продажу електроенергії відбувається окремо по кожній зоні (після синхронізації енергосистеми України з європейською навесні минулого року відсутня двозонність – ОЕС та острів Бурштинської ТЕС – ЕР). Також в попередній формулі не було враховано умову, за якої виробником були надані негативні прогнозні погодинні обсяги відпуску електроенергії виробників.

НКРЕКП на цей запит дала відповідь: вважаючи на ті зміни, які відбулися, розрахунки по попередній формулі неможливі. Тому в нас завис період, починаючи з вересня. Після цього ми надіслали до НКРЕКП свої пропозиції щодо нової формули, яка враховує рішення суду. Крім нас, на цей час свої пропозиції надали ВДЕ-асоціації, а також "Укренерго". Ми маємо визначитися найближчим часом із застосуванням цієї формули. І ми дуже хочемо, щоб якомога скоріше була узгоджена нова формула, а також застосований правовий механізм поширення застосування нової формули, в тому числі й на період з вересня 2022 року до часу прийняття формули. Ми будемо тоді готові провести швидкий розрахунок – упродовж двох-трьох тижнів – по будь-якій затвердженій формулі за весь нерозрахований період.



- До речі, я вас правильно зрозуміла, що після роз’яснення суду про настання правових наслідків рішення про відміну формули з 8 вересня питання про повернення коштів ВДЕ, нарахованих за нею, вже порушуватися не може? Якби не та формула, нарахування були б значно нижчими, і це визнавали й у "ГарПоці".

- Ми не бачимо правової конструкції, за якою "ГарПок" міг би провести перерахунок частки небалансу ВДЕ та покласти її в послугу НЕК "Укренерго" за попередніми періодами, згідно з тими рішеннями суду, які вступили в силу та діють саме на цей час, до внесення змін і прийняття нової формули, або отримання нових рішень.



- А наскільки велика різниця у варіантах формули від "ГарПока", НЕК, ВДЕ-асоціацій і які наслідки для самих об’єктів "зеленої" генерації вони несуть?

- Тут питання не в цифрах чи в комах, а саме в фінансовому результаті – на кого будуть покладатися небаланси і в якому розмірі.

Питання в справедливому розподіленні фінансового результату між двома сторонами – ВДЕ та "Укренерго", безумовно, враховуючи ще й висновки суду. Періодично в якості сторони, що нестиме фінансову відповідальність за небаланси, називають і "ГарПок", але згідно з діючою моделлю та нормативною базою, всі витрати, які він несе під час здійснення ПСО по ВДЕ, а кошторис вже є невід’ємною частиною послуги, за яку сплачує "Укренерго". І ми знов приходимо до двох сторін і справедливого розподілення фінансового результату між ними.

Ми бачили проект рішення НКРЕКП щодо запропонованих змін до деяких її постанов, направлених саме на розподілення відповідальності за небаланси та виявлення джерела покриття цих небалансів, який має бути схвалений на засіданні 7 березня, і якщо його схвалять, надамо до нього свої зауваження та пропозиції у встановлені строки.



- Уточніть, скільки зараз "зелені" винні "ГарПоку" за небаланси?

- Цей борг складає приблизно 5,5 млрд грн. До березня 2022 року виробники ВДЕ з нами у більшій частині розраховувалися, але після початку війни по тій формулі, яку скасовано у вересні, були нараховані великі суми.

За ініціативою "ГарПока" НКРЕКП переглянула та внесла зміни до своєї постанови 332, і це зменшило небаланси з липня по вересень 2022 року, але з вересня, як ми вже говорили, змоги їх нараховувати ми взагалі не маємо. Якщо говорити про оплати за виставленими актами в період до вересня 2022 року, то приблизно 65% ВДЕ підписали акти та більшість оплатили, решта – ні, бо вважала, що вони нараховані несправедливо. Якби всі учасники балансуючої групи заплатили, ми б рівномірно розподілили цю суму між всіма учасниками групи. В цьому сенс балансуючої групи.



- Чи можна провести заборгованість ВДЕ перед вами взаємозаліком, оскільки ви їм теж досить багато винні?

- Ми не проти провести взаємозалік, але потрібні також відповідні зміни до постанови №641, щоб у нас не було питання по преференціях одним учасникам балансуючої групи за рахунок інших. Ми їх подавали двічі в рамках робочих груп на базі "Укренерго" і НКРЕКП, будемо подавати втретє на комісію. Одна з умов, щоб це запрацювало, – має бути безспірна заборгованість. Якщо якийсь учасник каже, що він хоче провести взаєморозрахунок, у нас з ним мають бути підписані акти. Якщо акт не підписаний, то з чого ми будемо визначати заборгованість? Тут ми знову впираємося один в одного.