Екскерівник ОГТСУ Макогон: "У наглядовій раді "МГУ" існує колосальний конфлікт інтересів щодо питання реформи"

Ексклюзивне інтерв'ю ексгенерального директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Олексій Єгоров

- Минув місяць з моменту вашого звільнення. Ви оскаржили його в суді?

- Формально мене не звільнили за якісь порушення, а просто достроково припинили повноваження з виплатою відповідних компенсацій, які передбачені законом. Мабуть вони розуміли безперспективність своєї позиції у суді у разі мого звільнення. Я залишаю за собою таке право, але зараз мій головний інтерес – не допустити управлінський хаос та катастрофічних наслідків для компанії. Я переконаний, що цей склад наглядової ради "Магістральних газопроводів України" ("МГУ") себе не просто вичерпав, а буде скоро замінений. Наразі перед компанією і так стоять дуже складні виклики, за подолання яких тепер повністю несе відповідальність НР "МГУ". Але якщо буде проведена корпоративна реформа, яку пропонує Світовий банк (СБ) та Енергетичне Співтовариство (ЕС) і котра передбачає створення нової наглядової ради в самому ОГТСУ та обрання його нового правління, то, можливо, я прийму участь в такому конкурсі на голову нового правління оператора.



- Раніше ви озвучили, що мотивацією вашого звільнення більшістю наглядової ради було збереження своїх посад, а розбіжності щодо облікової політики – це формальність. Ваша точка зору не змінилася?

- А як можна пояснити те, під час війни та на початку ОЗП терміново достроково припиняють повноваження керівника стратегічного підприємства без переконливих аргументів, не маючи підготовленого наступника і на фоні планів Міненерго щодо ліквідації "МГУ"? Я читав про якісь звинувачення про невиконання ряду рішень НР щодо перевипуску фінансової звітності та заміну незалежного аудитора з відомої міжнародної компанії "великої четвірки" якоюсь місцевою компанією. Але я вважаю, що ці рішення порушують закон та не відповідають інтересам ОГТСУ, тому аргументовано відмовився їх виконувати. У Facebook я писав детальніше про цю ситуацію.

Відповідно до рекомендацій СБ та Енергетичного Співтовариства, міністерство економіки готувало проект постанови, яка передбачала ліквідацію "МГУ" ще у вересні, створення нової наглядової ради в ОГТС у листопаді та призначення нового правління в ОГТСУ у грудні. Це означало, що у момент створення правління я як генеральний директор втратив би свою посаду, але був готовий до цього задля реформи і активно її просував. НР "МГУ" вирішила мене звільнити, щоб зберегти статус-кво, свої посади та загальмувати реформу. І я бачу, що їм це частково вдалося. Незважаючи на листи СБ та ЕС до Кабінету міністрів України та Міненерго, ніякого руху я не бачу. Хоча подальше зволікання може призвести до запуску процесу ресертифікації Оператора ГТС. Наразі все залежить від Міненерго.



- Що скажете про нового керівника оператора?

- Зараз виконувачем обов'язки генерального директора є Павел Юзеф Станчак, він був моїм першим заступником. Це дуже професійна людина, яка з 2018 року працювала в "Укртрансгазі", а до цього багато років керувала польським оператором ГТС Gaz-System. Але я чув, що НР "МГУ" наразі проводить якийсь конкурс на позицію керівника ОГТСУ. Це проходить зовсім непублічно, і я не маю сумнівів щодо результатів такого "конкурсу". Нагадаю, що "МГУ" ще два місяці тому надіслано на погодження до КМУ кандидатуру одного з колишніх керівників "Укртрансгазу", але уряд відхилив те подання. Очікую, що та ж сама кандидатура стане переможцем "конкурсу".

Зазначу, що концепція корпоративної реформи, яку пропонує СБ та ЕС, передбачає, що правління ОГТСУ має обрати нова наглядова рада оператора, а не "МГУ". Але державні представники в НР "МГУ" повністю ігнорують позицію наших партнерів та ставлять під ризик сертифікацію незалежного Оператора ГТС, що може використати "Газпром" для повної зупинки транзиту через Україну. Як на мене, то існує колосальний конфлікт інтересів у чинної НР "МГУ" щодо питання реформи, тому якщо там були б професіонали, то вони мали б піти у відставку, а не гальмувати реформу. Якщо вони вважають себе такими, то ніхто не забороняє їм податися на конкурс у нову НР ОГТСУ. Однак вони через депутата Олексія Кучеренко подали законопроект, що передбачає не ліквідацію "МГУ", а якесь непотрібне злиття компаній та автоматичне, без конкурсу, переведення членів НР "МГУ" у НР нової компанії. Крім того, злиття компаній можна проводити років десять. А який взагалі сенс об'єднувати "МГУ" та ОГТСУ? Чим цінним володіє "МГУ", що вимагає злиття? В чому буде синергія? "МГУ" - це просто компанія-власник, яка не веде жодної операційної діяльності, і весь її дохід – це дивіденди від ОГТСУ.



- Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо реформування корпоративного управління оператора. Варіант Геруса-Жупаніна відповідає рекомендаціям Енергетичного Співтовариства та Світового банку?

- Такий висновок може дати тільки ЕС. Але в своєму останньому листі воно вже відкрито пише, що ніякий закон для впровадження реформи не потрібен, ба більше, вони вважають, що такий закон – це просто спроба затримати реформу.



- Як гадаєте, чому Міненерго вирішило не втручатися у ситуацію із вашим звільненням?

- Міністерство, на мій погляд, пішло шляхом найменшого спротиву. Вони не хотіли скандалу із НР "МГУ". Формально є НР "МГУ", і нібито вона має право приймати такі рішення. Але якщо рішення приймається щодо ключової компанії в державі, то постає питання, чи Міненерго не втратило свій власний контроль над ситуацією? Втім, скандал все одно стався, проблеми нікуди не зникли. Міненерго купило трошки часу собі на подальші рішення. Сподіваюся, що найближчим часом ці рішення щодо ліквідації "МГУ" з'являться.



- Які ваші відносини з міністром?

- Робочі. Більше нічого не можу сказати.



- У минулому інтерв’ю ви зазначали, що деякі члени наглядової ради намагаються втручатися в операційну діяльність компанії і не зовсім розуміють свої завдання. Цей момент можна якось врегулювати у статуті оператора чи все залежить від людей?

- Звісно статут компанії дозволяє розділити зони відповідальності між органами управління компанією: виконавчим органом, наглядовою радою та власником. Зазвичай наглядова рада має виключні повноваження тощо. Але проблема якраз в тому, що в ОГТСУ немає наглядової ради, вона є в "МГУ". Тому НР "МГУ" для ОГТСУ виступає не як наглядова рада, а як власник через загальні збори товариства. Тому більшість рішень нашого власника ("МГУ") приходили з формулюванням, що власник має право приймати рішення з будь-якого питання, навіть з операційних питань, що зазвичай відносяться до зони відповідальності виконавчого органу. Формально я як генеральний директор навіть не мав права запропонувати питання до розгляду на НР "МГУ", тому що порядок денний для НР "МГУ" має право формувати менеджмент саме "МГУ", а не ОГТСУ.

Тому і СБ, і ЕС розуміють, що чинна модель корпоративного управління оператора, де є "МГУ" з НР та ОГТСУ без НР, недієва та не забезпечує незалежність оператора ГТС. Тому ще у 2020 році була запропонована корпоративна реформа, яка передбачала ліквідацію "МГУ" та створення НР в самому ОГТСУ. На той час вже були погоджені з Мінфіном, який тоді відповідав за ОГТСУ, нові статути ОГТСУ та "МГУ", але у зв'язку з передачею оператора до Міненерго процес загальмувався. В травні 2022 року я звернувся до прем'єр-міністра з пропозицією прискорити корпоративну реформу та ліквідацію "МГУ", після чого державні представники в НР "МГУ" почали активно лобіювати моє звільнення.



- Якщо не секрет, вам вже надходили пропозиції щодо нової роботи? Може, ну його цей ОГТСУ і піти працювати у приватний сектор?

- Гадаю, без роботи не залишуся. Але я дуже пасіонарна людина. Я не можу просто викинути із голови всі ідеї, проекти і реформи компанії. Я пишаюся нашими результатами і вважаю зобов'язаним відстоювати інтереси ОГТСУ як колективу дуже шанованих мною колег, навіть колишніх, попри власні інтереси. Вважайте це моєю реалізованою картиною відповідального лідерства. Нам ще відбудовувати країну після перемоги, і тому що менше шкоди зроблено по дорозі, то легшою буде ця відбудова.



- Поговорімо про роботу газового ринку України. Багато спірних моментів між його учасниками не залежать від персоналії голови оператора, а закладено в законодавство та регуляторні акти. Що варто змінити?

- В країні йде війна, тому багато ринкових механізмів не діють. Через енергетичну кризу державне втручання відбувається в усіх країнах Європи. Тому зараз головне - знайти ідеальний баланс між державним втручанням, покликаним забезпечити безпеку постачання у воюючій країні, та ринком, який було створено раніше.

Основна проблема на ринку газу не змінилася – це проблема відбору газу облгазами для власних технологічних витрат. На це потрібно близько 1,4 млрд куб. м газу щороку. Але в тарифі облгазів закладено вартість газу 7 грн за куб. м, тоді як ринкова складає 45-70 грн. Тому у них немає джерела для закупівлі таких обсягів газу. Сумарні борги облгазів з 2020 року складають майже 31 млрд грн, і джерел їх погашення не існує, бо уряд заборонив підвищувати тарифи під час війни. Він запровадив механізм ПСО для вирішення цієї проблеми, та, на жаль, ще не всі облгази увійшли до цього ПСО, тому є ризик збільшення заборгованості з початком осінньо-зимового періоду (ОЗП). І це дуже велика проблема для ОГТСУ, тому що так вимивається ліквідність з оператора. Заборгованість є, а живих грошей немає.

ОГТСУ теж щорічно потребує близько 1 млрд куб. м для власних виробничо-технологічних витрат, і в тарифі теж закладена вартість газу 7 грн за куб. м. Але Оператор 2020 року ухвалив правильні управлінські рішення та закупив на "Проззоро" декілька мільярдів куб. м газу для власних потреб, коли його вартість була меншою 7 грн. Це рішення дозволило оператору заощадити десятки мільярдів гривень у 2021-2022 рр. та не вимагати підвищення тарифів для українських споживачів. Нагадаю, нещодавно тариф на послуги оператора підземних сховищ газу (ПСГ) підвищили у 3-4 рази. Звісно, ніхто за таке рішення нам не подякував, а навпаки, постійно доводилося відбиватися від креативних пропозицій, комусь цей газ передати, щоб закрити чиюсь некомпетентність.



- Можете прокоментувати обвинувачення у можливих маніпуляціях з балансуванням у березні?

- Оператор ГТС працює у цілковитій відповідності до існуючого законодавства. Комерційне балансування детально регламентоване відповідними документами Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та Міненерго. На жаль, дії під час війни там не передбачені. Тому Міненерго видало ряд наказів, які дозволили розблокувати роботу ринку газу під час військового стану, зокрема специфічні норми комерційного балансування у цей період. ОГТСУ виконав відповідні накази Міненерго, тому я категорично заперечую будь-які звинувачення Оператора ГТС з цього приводу. Тільки НКРЕКП може дати професійне судження про цю ситуацію, тому оператор вже звернувся до регулятора з вимогою провести позапланову перевірку дій компанії у цей період. Впевнений, що порушень не було.



- Як оцінюєте результати вашої роботи на позиції керівника ОГТСУ?

- Про це можна довго говорити. Для мене це був дуже складний та унікальний управлінський досвід. Я був дуже активно залучений до створення ринку газу в Україні та у процес відокремлення оператора від групи "Нафтогаз". Повірте, відокремлення 11 тис. людей без змоги хоч на день зупинити роботу – це як побудувати літак у польоті. Разом з колегами з НКРЕКП ми пройшли шлях впровадження європейських мережевих кодексів. І тепер правила гри для трейдерів в Україні повністю відповідають європейським. Ще з 2017 року я брав участь у трьохсторонніх перемовинах із "Газпромом", а наприкінці 2019 року керував перемовинами з ним по технічному договору – "Нафтогаз" тоді займався комерційною угодою. Було багато складної роботи з суміжними операторами ГТС, але ми змогли вперше з 2014 року подвоїти гарантовані потужності імпорту з ЄС та вперше створити можливість фізичного, а не віртуального імпорту газу з Угорщини, Польщі та Румунії. Я запропонував та запровадив послугу "короткого транзиту" (short-haul) та митного складу у ПСГ, що дозволило у 2020 році залучити на зберігання в Україну майже 10 млрд куб. м газу, на чому обидва оператора заробили мільярди гривень додаткового доходу. Навіть зараз йде дуже активний транзит з Польщі до Угорщини через Україну. Ці послуги стануть базою створення регіонального газового хаба в України.

Щодо компанії, то за ці три роки моя команда зробила більше, ніж попередники за останні 10-15 років. Ви маєте розуміти, що до відокремлення "Укртрансгаз" був просто фактично технічним підрозділом "Нафтогазу". Багато бізнес-функцій ми створювали просто з нуля: комерційну, регуляторну тощо. До того ж оператор був хронічно недофінансований та отримував від "Нафтогазу" кошти за залишковим принципом.

Одразу після відокремлення ми почали масштабну програму оптимізації та модернізації. Провели масштабну організаційну реформу: замість трьох рівнів керування та 32 підрозділів впровадили компактну пласку дворівневу систему і зменшили кількість підрозділів до 13. Централізували основні корпоративні функції: бухгалтерію, комерцію, юристів, HR та інше. Отримали відчутний економічний ефект. Для оптимізації впроваджували інформаційні системи. Успішно перейшли на SAP 4HANA, ввели системи внутрішнього та зовнішнього електронного документообігу, впроваджується інтелектуальна система управління цілісністю ГТС, яка дозволяє пріоритезувати ремонти залежно від оцінки ризиків та стану ГТС. Йде активне впровадження нової єдиної SCADA системи. Вже завершено впровадження на пілотній ділянці ГТС та починається масштабування по всій Україні. SCADA – це основна система будь-якого оператора ГТС, яка дозволяє в режимі реального часу відстежувати роботу всіх елементів ГТС та її параметрів.

На жаль, за весь попередній час в Операторі не було такої єдиної системи. Поверх SCADA впроваджуються спеціалізовані аналітичні системи високого рівня. Наприклад, система Simone дозволяє швидко та точно проводити гідравлічне моделювання роботи всієї ГТС, що необхідно для розрахунку найбільш оптимального режиму транспортування газу, а це дозволить мінімізувати витрати паливного газу. Проведено внутрішньотрубну діагностику тисяч кілометрів газогонів, що дозволило зрозуміти їх реальний стан та визначити проблемні ділянки. Таку діагностику потрібно робити кожні п'ять років, тоді як остання була 12 років тому.

Провели масштабну роботу щодо підготовки ГТС для оптимізації. Разом з провідною міжнародною компанією визначили компресорні станції, котрі підлягають оптимізації. Розпочали підготовку до виведення їх з експлуатації, що, за нашими оцінками, дозволить скоротити витрати оператора на 3 млрд грн щорічно. Для прискорення цього процесу наразі у комітетах Ради розглядається законопроект №6133.

Взагалі нами було розпочато до 50 стратегічних проектів, половину з яких вже завершено, а інші знаходяться на різних стадіях реалізації. Постійно додаються нові проекти, хоча війна, звісно, змусила нас значно переглянути портфель проектів та строки їх виконання. Ми оновили значну частину спеціальної та автотехніки, тому що середній термін її вже перевищував 20 років. Активно інвестували у навчання співробітників. Тому я й вважаю, що наша команда за ці три роки зробила в ОГТСУ те, що в "Укртрансгазі" не робилося десятиліттями. Ми дали дуже потужний поштовх, і маю надію, що нове керівництво не втратить темп і продовжить активно змінювати компанію. Виклики стоять великі, і часу на розгойдування немає.



- Припустімо, що вам не вдасться поновитися на посаді або бути відібраним на нового керівника компанії. Які проекти ви не встигли довести до кінця та які варто Оператору реалізувати?

- Перед компанією стоять дуже складні виклики, пов'язані з запланованою відмовою ЄС від російського газу, що означає припинення транзиту, який генерує 80% доходів компанії. Звісно, що просто збільшувати тариф та перекладати все на українського споживача неприпустимо. Тому потрібно ГТС значно оптимізувати та ліквідувати надлишкові потужності, які вже ніколи не будуть використовуватися. Більшу частину компресорних станцій потрібно закрити, а на десяти компресорних станціях провести масштабну реконструкцію, щоб гарантувати безперебійне постачання газу українським споживачам. Більшість станцій були побудовані в 70-80-х роках, тому вже технічно застарілі, не відповідають екологічним вимогам та потребують повного оновлення. Навіть запасні частини до них неможливо закупити. Дві з 10 компресорних станцій вже реконструюються. Одна готова на 99%, інша - на 60%. Їх "Укртрансгаз" розпочав модернізувати ще у 2013 та 2018 роках, але тільки в останні роки ОГТСУ забезпечив активну реалізацію цих проектів. Потрібно якнайшвидше їх закінчити. Першу станцію я планував запустити ще цього року. На інші вісім станцій ОГТСУ планував поступово оголосити тендери у 2021-2024 роках, як це передбачав затверджений НКРЕКП 10-літній план розвитку. На жаль, НР "МГУ" останній рік блокувала початок цих проектів. Вони, до речі, найбільш масштабні, однак наразі в компанії розпочато декілька десятків інших важливих проектів, які теж потрібно довести до кінця.

Стратегічно ОГТСУ потрібно шукати нові напрямки розвитку бізнесу та рухатися в фарватері інших європейських операторів ГТС. Першим пріоритетом я поставив би розвиток транспортування біометану. Водень – це більш далека перспектива, яка вимагає ретельного аналізу існуючої інфраструктури.



- Чи можете озвучити готовність оператора до можливих ракетних ударів по газотранспортній інфраструктурі, які сталися, зокрема, у сфері електроенергетики? Щодо матеріально-технічного забезпечення для її відновлення, якщо буде потрібно, попередніх домовленостей про допомогу від європейських колег…

- Бути готовим до ракетних ударів або атак дронів-камікадзе неможливо. На це ГТС не розрахована – це зона відповідальності військових. Утім, можна бути готовим швидко ліквідовувати наслідки таких атак. Оператор активно готувався до різних позаштатних ситуацій, постійно проводив навчання тощо. На складах є достатня кількість необхідного обладнання та матеріалів.



- Якщо б ви заново робили процес відокремлення Оператора ГТС, що б зробили інакше?

- По-перше, я б насамперед створив НР в самому ОГТСУ та не допустив створення прокладки – "МГУ". По-друге, я б, найімовірніше, забрав би сховища газу та сервісні філії до складу нового оператора. Війна показала, що власні сервісні підрозділи гарантують вчасне виконання специфічних ремонтних робіт. На жаль, зовнішні постачальники сервісних послуг у перші місяці війни просто розбіглися, і ми 2-3 місяці збирали їх для поновлення робіт. Потрібно зрозуміти, що у нас є дуже специфічні послуги, які фактично в потрібному обсязі ще неможливо закупити на ринку. Тому сервісні підрозділи "Укртрансгазу" все ще виконують значні обсяги робіт для ОГТСУ. А контроль над ПСГ дозволив би ефективніше балансувати та розвивати ГТС та ПСГ. Але тоді рішення забрати тільки профільну функцію транспортування було обґрунтоване. Планувалося залучити західних партнерів до управління ГТС, і для них потрібно було зробити максимально прозору та просту бізнес-структуру. Партнерство нам було потрібне для збереження транзиту через Україну, який приносить понад мільярд доларів доходів в країну.



- Партнерство та транзит ще можливі у майбутньому?

- Все залежить від ситуації після закінчення війни. Наразі ситуація виглядає так, що РФ назавжди втрачає довіру та ринок газу ЄС, але це не означає автоматичної передачі довіри Україні. Ми навчилися працювати із довірою наших європейських клієнтів та суміжних операторів ГТС, розуміємо їх, а вони навчилися чути нас. Однак цю довіру варто берегти і розвивати. Скандали нам не потрібні. Росіяни втратили статус надійного постачальника газу до ЄС, тому Євросоюз зараз максимально диверсифікуватиме джерела постачання газу та зменшуватиме залежність від РФ. Але після нашої перемоги можливі сценарії продовження постачання газу з Росії. Наприклад, для виплати репарацій Україні, коли значна частина доходу від продажу газу повинна йти на відновлення України. Але в цьому випадку газ має продаватися вже на європейських умовах: точка передачі газу повинна бути на кордоні Україна-РФ, ліквідація монополії "Газпрому" на експорт газу, регульована ціна продажу або відкриті анонімні аукціони тощо. "Газпром" має бути позбавлений права у будь-який спосіб диктувати свої умови чи маніпулювати ринком газу. Тоді партнерство з європейськими операторами у формі спільних бізнес-структур може стати знову актуальним. Але вже зараз воно є ключовим для нашої поточної діяльності.