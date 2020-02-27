Глава Харьковской обладминистрации Кучер: Только достойный уровень жизни поможет противостоять российской пропаганде

Эксклюзивное интервью главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера агентству "Интерфакс-Украина"

- После избрания народным депутатом от "Слуги народа" по округу №179 Харьковской области вы пошли работать в комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады заниматься вопросами адвокатуры, что соответствует вашей предыдущей сфере деятельности. Как возник вариант с вашим назначением главой Харьковской ОГА, кто вам это предложил?

- Это решение было принято командой, а я человек командный. Из 14 округов по Харьковской области от "Слуги народа" на выборах победило 12 кандидатов. Прошли выборы, обновился парламент, с руководcтвом области от предыдущей власти возникали постоянные «несостыковки». Президентом было принято решение его сменить. Мне поступило предложение, я дал согласие.

- Как бы вы охарактеризовали состояние области, в котором ее получили? Какие основные проблемы?

- Область огромная, сложная. Я бы разделил этот ответ на несколько частей. Есть политическая составляющая, здесь свои особенности и сложности, и есть экономическая составляющая.

Что касается политической, то на эти процессы влияют и И. Райнин, и Г. Кернес. Эти фигуры, имея медийный ресурс, задают определенную информационную повестку в регионе, это стоит признать.

Что касается экономической составляющей, то она в большой степени была связана с политической. Харьковская область была "отдана полностью" в руки экс-главы администрации Петра Порошенко - Игорю Райнину. Его даже так и называли: "глава администрации президента Харьковской области". Поэтому многими процессами в области руководил именно он. Соответственно, имея огромный админресурс, область, наполнялась финансами, а с другой стороны – все это завышало ожидания, добавляло узнаваемости руководству, которое не мыслило завершенными объектами.

У нас просто колоссальное количество начатых и недостроенных проектов. У меня складывается впечатление, что всё было направлено на то, чтобы публично заявить "мы начинаем», а дальше хоть «трава не расти». Например, вышли с публичной инициативой "мы начинаем строить 4 мусороперерабатывающих завода», по итогу – все на разных стадиях реализации, и ни один не построен. Деньги выделены, а результата нет.

"Мы начинаем строить онкоцентр", отличный проект для Восточной Украины, заложили камень, сняли на камеры... Более того, есть дороги, которые уже открыты, но там положен только первый слой асфальта… В общем, не хочу много говорить о предыдущей власти, но с учетом тех возможностей можно было бы сделать гораздо больше.

- Как вы выстраиваете взаимоотношения с Харьковским облсоветом? У "Слуги народа" нет сейчас там своей фракции, поэтому как вы с ним намерены сотрудничать?

- На сегодняшний день у нас достаточно конструктивное сотрудничество. Мы получили практически стопроцентное голосование в поддержку бюджета и программы социально-экономического развития региона.

Я совершенно просто и открыто общаюсь с депутатами, со всеми политическими силами. Предупреждаю сразу, убирать в сторону политическую принадлежность и окрасы. У нас одна идея и цель – развитие нашего региона.

- Какие у вас отношения с мэром Харькова Геннадием Кернесом?

- Наши отношения – это рабочие вопросы. Согласование повестки дня, встреча, решение. Точка.

- Раньше так складывались отношения глав ОГА с Кернесом, что он занимается городом, а глава обладминистрации де-факто областью. Такие отношения останутся при вас или вы можете это как-то изменить?

- Есть местное самоуправление, понятно, что все процессы в городе пронизаны работой мэра и городского совета. Тем не менее, не нужно забывать, что Харьков – один из семи городов областного значения Харьковского региона. И есть процессы, на которые я, как руководитель области, не могу закрывать глаза.

Например, вопрос по рынку "Барабашово". Конфликт вырос до уровня Офиса Президента и очевидно, что без моего внимания он остаться не может. И такие вопросы есть.

- Ваша команда – это кто? Она уже сформирована?

- Основной состав уже сформирован. Последний мой заместитель был назначен 25 февраля, это Тарас Пастух, он из Тернополя, народный депутат 8-го созыва от "Самопомичи". Человек, который ставши народным депутатом, продолжал воевать в Дебальцево, возвращаясь на фронт в промежутках между заседаниями Верховной Рады. Сейчас он отвечает за процессы децентрализации. Еще в статусе советника, он много сделал в этом направлении, объехал районы области, принял на себя некоторые удары в виде социальных волнений, которые возникли при формировании объединенных территориальных громад. До моего назначения, область была на предпоследнем месте по формированию ОТГ и вообще по всем процессам децентрализации. Сейчас мы вошли в тройку лидеров по реализации перспективного плана.

- Заместители по силовому блоку и социальной сфере остались старые, эти должности все еще занимают Александр Скакун и Михаил Черняк, назначенные Светличной. Сохранят ли они свои должности или вы их тоже планируете заменить?

- Я сознательно их оставил. И это было правильным решением. За короткий промежуток времени коллеги доказали, что они члены команды. Я ощущаю их поддержку. Знаю, что им было предложено уйти с предыдущим руководителем, так как целью было лишить меня ресурса и создать условия, в которых бы я просто утонул.

- Вас упрекают в назначении на должности экс-регионалов и сторонников "русского мира". Например, замом по гуманитарным вопросам стал проректор по научно-педагогической работе и международным связям Харьковского национального университета городского хозяйства Евгений Грицков, который в 2018 году на 9 мая фотографировался вместе с экс-нардепом Михаилом Добкиным с красным знаменем на фоне Рейхстага.

- Ну смотрите, кто-то меня упрекает что замом стал Грицьков, хотя он – профессионал, очень системный, хорошо справляется со своими обязанностями. Кроме того, он прошел спецпроверку и к нему нет вопросов у СБУ.

А, кто-то возмущается, что я пригласил на должность первого зама экс-директора департамента экономики и инвестиций Винницкого горсовета Виталия Погосяна, который не являлся членом партии "Блок Петра Порошенко" и руководителем штаба БПП, как распространяли СМИ. Но, но баллотировался от этой партии. Сейчас мне важно, чтобы он работал вместе с командой.

А, кто-то возмущается, что я пригласил вышеупомянутого Тараса Пастуха. Кто-то, что заместители из предыдущей команды работают до сих пор. Идеальной ситуации для всех не бывает, всегда кто-то чем-то недоволен. Но это лишь подтверждает, что я не выбираю людей на должности замов по их политической принадлежности. Критерии – исключительно профессиональные качества.

- Вы берете людей из других регионов, потому что не хватает местных кадров? Не боитесь, что их не будут принимать как своих?

- А я и не хочу, чтобы их воспринимали как «своих». Хочу, чтобы их воспринимали как эффективных руководителей, равноудаленных от политических и бизнес элит.

- На недавнем координационном совещании с руководителями правоохранительных органов вы призвали их более эффективно бороться с коррупцией в органах власти и местного самоуправления, в частности Харьковской облгосадминистрации и горсовете. Вы сказали, что в ОГА двери для них открыты. Есть ли уже реакция со стороны правоохранителей?

- Конечно. Есть уже более десятка внесенных в ЕРДР уголовных производств. Следователи в рамках закона имеют доступ к документам, которые их интересуют. И на сегодняшний момент расследования в определенных направлениях начаты и продолжаются. Я думаю, что будут приняты законные решения.

- После назначения главой ОГА одним из своих приоритетов вы назвали привлечение инвестиций в регион, и пообещали создать должность бизнес-омбудсмена. Кто и когда будет назначен на эту должность?

- С кандидатурой бизнес-омбудсмена мы пока еще не определились. Предотбор проходят более 200 кандидатов. На завершающем этапе будет создана комиссия из успешных бизнесменов и предпринимателей, которые и определят окончательный выбор.

- На какой стадии переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" по строительству газопровода в Волчанском районе, где часть жителей до сих пор подключены к российскому газопроводу? Когда могут начаться работы? Какая стоимость и сроки реализации проекта? Кто будет его финансировать?

- Это сложный, но крайне важный как для региона, так и для всей Украины вопрос. Был лично у президента, докладывал ему по ситуации. Поскольку это вопрос национального масштаба, мы не должны энергетически зависеть от нашего соседа, 45 тысяч жителей, по-сути, заложники этой нерешенной проблемы.

Что касается "Нафтогаза", то НАК, если быть откровенным, не хочет строить этот газопровод. Потому что нужно потратить около 400 млн грн. С юридической точки зрения, именно они и должны это сделать. Увы, но мы до сих пор в процессе обсуждения.

- В Харькове много промышленных предприятий, и разные предприятия находятся в разном состоянии. Например, бизнесмен Александр Ярославский задекларировал намерение реализовать проект редевелопмента территории Харьковского тракторного завода в многофункциональную экосистему для бизнеса. Вы с оптимизмом воспринимаете подобную инициативу? Эти планы реальны, по вашему мнению?

- С оптимизмом. Насколько мне известно, он привозил основателя компании Alibaba Group Джека Ма и показывал ему этот проект, но, насколько мне известно, его будут финансировать другие китайские инвесторы. И я, как руководитель региона, поддержу этот проект, как и любые другие проекты подобного масштаба.

- Ярославский в свое время пообещал президенту Зеленскому улучшить условия работы на заводе им. Малышева. Это выполнено?

- Да, это было, это было при мне. Насколько мне известно, обещание не реализовано. Но оучше адресовать этот вопрос ему самому.

- Обсуждали ли вы с Ярославским его возможное участие в возрождении харьковского "Металлиста" в свете возвращения в госсобственность активов клуба, конфискованных у Сергея Курченко?

- Действиями нашей команды эти активы возвращены государству. Да, конечно, я обсуждал с Ярославским такую возможность, но развивать «Металист» мы будет независимо от его участия в этом проекте.

- В Харькове много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вы не думали о том, чтобы инициировать, например, приватизацию предприятий, входящих в "Укроборонпром", выход из госконцерна? Например, в ситуации с Харьковским государственным авиационно-производственным предприятием.

- Думал. Это для меня большая головная боль. Для президента это тоже большая головная боль, там сумасшедшая задолженность по заработной плате. Я неоднократно обсуждал этот вопрос с Айварасом Абромавичусом. Более того, на ХАЗ (ранее предприятие называлось Харьковский авиационный завод – ИФ) есть потенциальные инвесторы и люди, желающие поучаствовать в процессе приватизации. Считаю, что всякое освобождение государства от этого бремени, а сейчас объект является бременем, за счет активного мощного инвестора – это только плюс.

Например "ФЕД", который является частной компанией, активно развивается, это супермодернизированное предприятие. Всё, что касается космической, авиационной отрасли - у них на высшем уровне. Вот они заинтересованы, направили мне уже несколько писем для того, чтобы поучаствовать в процессах, связанных с ХАЗ. Сейчас этот вопрос на рассмотрении. Но окончательное решение, естественно, будет приниматься на уровне Киева.

- Приватизация "Турбоатома".

- Это затяжной процесс. Глава Фонда госимущества был у нас с рабочей поездкой и мы поднимали этот вопрос. "Турбоатом" очень сильно связан с нашим "Электротяжмашем", и все понимают, что если приватизировать эти предприятия, то они должны идти пакетом. И это нужно делать не быстро и очень взвешенно.

- Харьковский IT-сектор является в определенной степени гордостью региона, в этой сфере работает много людей. Сейчас в тренде создание специальных городков для таких людей, как Unit City в Киеве, известный проект во Львове, куда собирается переехать кто-то и из Харькова. Будет ли создаваться что-то подобное в Харькове?

- В другие города не отпустим (улыбается). Была и есть идея, и она обсуждается. Я подписал недавно меморандум с нашим IT-кластером. По степени вовлеченности айтишников, по темпам развития этого сектора мы находимся на втором месте в Украине после Киева, есть желание быть первыми. У нас есть весь потенциал для того, чтобы реально выйти в лидеры. У нас "сумасшедшие", в хорошем смысле слова, айтишники. Они реально горят этим делом, и я думаю, что у нас получится. Потому что идея у нас одна – как можно глубже и больше развить эту отрасль.

- Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на первом брифинге после своего назначения сказал о необходимости усиления региональной политики. Что вы будете делать в этом направлении?

- Любой регион является отражением и микропроекцией того, что в целом происходит в стране. Для того чтобы управлять процессами, нужно понимать их суть. А чтобы понимать суть – нужно больше общаться на местах с людьми, что я и делаю.

- По вашему мнению, реформа децентрализации, создание объединенных территориальных громад даст результат в конечном итоге? Как вы считаете, люди на местах уже поняли, что они на выборах выбирают в советы ОТГ тех, кто занимается их непосредственной жизнью?

- Знаете, бывает очень по-разному. Это сложный вопрос, относительно людей и их понимания. Многого люди не понимают, и тогда ими легко манипулировать. Этим пользуются так называемые «лидеры общественного мнения», навязывая выгодную им картину происходящего.

С одной стороны, нужно власть отдавать на места, это общемировая тенденция, и мы к этому стремимся. С другой стороны, людей однозначно нужно готовить к такой ответственности, обучать, объяснять, поддерживать.

- Область приграничная. Насколько вы намерены уделять внимание укрепление границы для повышения ее защищенности от потенциальных угроз и борьбы с контрабандой?

- На всех моих координационных совещаниях присутствуют силовики, с которыми мы обсуждаем все проблемные вопросы.

Я считаю, что сейчас больше внимания нужно уделить именно приграничным районам области. Могу лишь догадываться, почему предыдущая власть этого не делала. Решить вопрос с тем же газопроводом в Волчанске, отстроить дороги, инфраструктуру. Только достойный уровень жизни сможет противостоять российской пропаганде.

Россия вдоль границы отстроила ретрансляционные вышки и усилила сигнал. Мне это напоминает события в Крыму. Люди смотрят российские каналы, и смотрят на ситуацию в Украине через призму российского понимания или того, что они нам транслируют. Плюс зависимость по газу от России. И всё это в совокупности, политически неправильно.

- То есть, приграничным районам должно уделяться особое внимание?

- Я убежден в этом на сто процентов. Там должно быть особое внимание и забота. Потому что, приграничные районы были оставлены нашими же «псевдопатриотами», занимающими последние 5 лет руководящие должности.

- В Харьков и область переехало жить немало переселенцев из Донбасса. Есть какое-то напряжение сейчас с поиском работы и жилья для этих людей?

- На сто процентов, конечно, эта проблема не решена, но глобальной проблемы нет. Многие люди еще нуждаются в жилье. Мы максимально стараемся, запущены разные программы, чтобы удешевить покупку жилья, дать кредиты.

-- Будете ли вы каким-то образом участвовать в местных выборах, "помогать" президентской партии "Слуга народа"?

- Глава ОГА – это представитель президента, гаранта Конституции в регионе. Соответственно, я буду действовать в рамках Конституции. Моя зона ответственности обеспечить законное и свободное волеизъявление на выборах жителей всей харьковской области.

- Осенью будут выборы мэра Харькова. Планируете ли вы баллотироваться? И есть ли кандидат, который, на ваш взгляд, может составить ему конкуренцию?

- Я убежден, что пришло время, когда кандидат от Владимира Зеленского, благодаря харьковчанам, может победить самого рейтингового мэра Украины. Но, как я говорил ранее, я человек Президента, и если он с командой решит, что я должен идти в мэры, - я пойду, и сделаю все чтобы выиграть.