В Харьковскую область доставили кислородные концентраторы, купленные за средства "ковидного фонда" – Кучер

370 кислородных концентраторов доставлены в Харьковскую область, их планируется начать использовать уже со следующей недели, сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

"В настоящее время проводится финальная инвентаризация потребностей районных и областных больниц, после чего до конца недели все концентраторы будут распределены и установлены. Заработать должны уже с понедельника", - написал Кучер в своем Телеграм-канале.

120 из 370 кислородных концентраторов рассчитаны на одного пациента, остальные 250 - на двух.

Глава обладминистрации отметил, что эти концентраторы были куплены за счет средств госбюджета, т.н. "ковидного фонда".

"Всего Харьковская область получила 37 млн грн на решение вопросов кислородного обеспечения, половина из которых была разделена на область (за что и приобретенные концентраторы), половина - на город Харьков", - написал он.

По словам Кучера, после введения концентраторов в эксплуатацию, процент коек, обеспеченных кислородом, превысит 50%.