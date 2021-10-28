В Харьковской обладминистрации готовы взять нового мэра Харькова в команду руководителей региона

Избирательная кампания по внеочередным выборам городского головы Харькова проходит довольно спокойно, считает исполняющий обязанности главы Харьковской областной государственной администрации Александр Скакун.

"Громких правонарушений не было. Были единичные случаи маленьких политических дискуссий, я бы так сказал. В целом ситуация управляемая, стабильная... Проводится большая работа, чтобы все было в рабочем штатном режиме. Я благодарю силовиков. В области создан штаб по выборам мэра Харькова, он работает ежедневно 24 часа в сутки. Вчера на базе СБУ в Харьковской области был проведено заседание антитеррористического центра центр. Были обозначены задачи управляющим АТЦ, все задачи выполняются", - рассказал Скакун на брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что выступает за честные выборы, и что в обладминистрации готовы принять их победителя в свою компанду. "Для меня важно, чтобы выборы прошли честно в соответствии с действующим законодательством... Мы будем готовы взять мэра в свою команду руководителей региона и работать в единстве команды для Харьковского региона в целом и для города Харькова в частности", - подытожил Скакун.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Документы на регистрацию кандидатом на внеочередных выборах городского головы Харькова подали 15 человек. Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 из них. Однако позднее три кандидата отказались от участия в выбора.

Из оставшихся 10 кандидатов трое (секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, депутат облсовета, гендиректор ООО "Мясокомбинат "Мясной" Александр Скорик и бывший судья апелляционного суда, депутат горсовета Владимир Плетнев) баллотируются от партий. Остальные семеро (в том числе экс-городской голова Михаил Добкин и единственная женщина-кандидат, депутат горсовета Алина Мустафаева) - самовыдвиженцы.