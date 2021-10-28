События

17:46 28.10.2021

В Харьковской обладминистрации готовы взять нового мэра Харькова в команду руководителей региона

2 мин читать
В Харьковской обладминистрации готовы взять нового мэра Харькова в команду руководителей региона

Избирательная кампания по внеочередным выборам городского головы Харькова проходит довольно спокойно, считает исполняющий обязанности главы Харьковской областной государственной администрации Александр Скакун.

"Громких правонарушений не было. Были единичные случаи маленьких политических дискуссий, я бы так сказал. В целом ситуация управляемая, стабильная... Проводится большая работа, чтобы все было в рабочем штатном режиме. Я благодарю силовиков. В области создан штаб по выборам мэра Харькова, он работает ежедневно 24 часа в сутки. Вчера на базе СБУ в Харьковской области был проведено заседание антитеррористического центра центр. Были обозначены задачи управляющим АТЦ, все задачи выполняются", - рассказал Скакун на брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что выступает за честные выборы, и что в обладминистрации готовы принять их победителя в свою компанду. "Для меня важно, чтобы выборы прошли честно в соответствии с действующим законодательством... Мы будем готовы взять мэра в свою команду руководителей региона и работать в единстве команды для Харьковского региона в целом и для города Харькова в частности", - подытожил Скакун.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Документы на регистрацию кандидатом на внеочередных выборах городского головы Харькова подали 15 человек. Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 из них. Однако позднее три кандидата отказались от участия в выбора.

Из оставшихся 10 кандидатов трое (секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, депутат облсовета, гендиректор ООО "Мясокомбинат "Мясной" Александр Скорик и бывший судья апелляционного суда, депутат горсовета Владимир Плетнев) баллотируются от партий. Остальные семеро (в том числе экс-городской голова Михаил Добкин и единственная женщина-кандидат, депутат горсовета Алина Мустафаева) - самовыдвиженцы.

Теги: #мэр #харьковская_ога #команда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 18.10.2021
В Кривом Роге найден мертвым брат погибшего два месяца назад мэра города

В Кривом Роге найден мертвым брат погибшего два месяца назад мэра города

12:22 08.10.2021
Мэр Яремче попал в ДТП - горсовет

Мэр Яремче попал в ДТП - горсовет

10:22 30.09.2021
Депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий мэра Запорожья

Депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий мэра Запорожья

18:44 29.09.2021
Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

20:32 28.09.2021
Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года - "Слуга народа"

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года - "Слуга народа"

17:13 21.09.2021
Добкин и глава местного Нацкорпуса Немичев идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы

Добкин и глава местного Нацкорпуса Немичев идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы

17:12 16.09.2021
Политологи видят Терехова победителем на выборах мэра Харькова

Политологи видят Терехова победителем на выборах мэра Харькова

13:06 12.09.2021
Мэр Парижа намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2022 года

Мэр Парижа намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2022 года

20:41 07.09.2021
Полиция открыла дело по факту ДТП с участием мэра Вознесенска

Полиция открыла дело по факту ДТП с участием мэра Вознесенска

16:54 07.09.2021
Основными версиями гибели мэра Кривого Рога являются самоубийство или доведение до самоубийства - Нацполиция

Основными версиями гибели мэра Кривого Рога являются самоубийство или доведение до самоубийства - Нацполиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Взрыв на АЗС под Харьковом произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку – WOG

Заполняемость городского транспорта во Львове ограничат до 50% с 30 октября – мэр

Украинская недвижимость привлекательная для израильских инвесторов - посол Корнийчук

Правопорядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

Кабмин переназначил Болоховца главой Гослесагентства

В Индии более 100 млн человек не стали делать вторую дозу вакцины от COVID-19

Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

Экс-руководитель "Партизанского элеватора" получил реальный срок по соглашению с прокурором

В Харькове задержали мужчину, купившего в зоне ООС оружие и боеприпасы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА