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10:28 25.11.2020

В Украине работают над внедрением 8 цифровых инструментов для противодействия COVID-19

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В Украине работают над внедрением 8 цифровых инструментов для противодействия COVID-19

Министерство здравоохранения ведет работу над внедрением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Министерство здравоохранения совместно с правительством, Министерством цифровой трансформации, Национальной службой здоровья работает над внедрением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19. В частности, мы отрабатываем инструменты для координации госпитализаций, оптимизации отчетностей медучреждений, чтобы тратить время не на отчетность, а на лечение", - сказал он.

Кучер добавил, что также идет работа над цифровизацией учета и регистрации подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, улучшением приложения "Дий вдома" - сейчас тестируется и планируется к выпуску новая версия, "где будет много интересных изменений", а также над улучшением электронных направлений на ПЦР-тестирование и контакт-трейсингом лиц, которые пребывали в контакте с подтвержденными.

 

Теги: #коронавирус #кучер
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