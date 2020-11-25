В Украине разработали план действий для реализации концепции развития электронной системы здравоохранения

Министерство здравоохранения Украина разработало план действий для реализации концепции развития электронной системы здравоохранения (ЭСЗ), сообщил замминистра Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Проект концепции развития электронной системы здравоохранения доработан и согласован с другими органами власти. Рабочая группа уже разработала проект плана действий для реализации концепции", - сказал он.

Помимо этого, по словам Кучера, Минздрав активно работает над развитием eHealth, внедрением новых модулей и программных решений.

"Мы понимаем важность проведения дополнительного аудита реестров, которые ведутся медучреждениями в бумажном виде. Мы запустили осуществление такого анализа, нам пришло около 100 предложений по реестрам, которые должны быть оцифрованы", - сказал замминистра здравоохранения.