Политика

18:21 30.11.2020

Кучер заявил, что остается в харьковских политпроцессах, но рассматривает ряд предложений в Киеве

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Кучер заявил, что остается в харьковских политпроцессах, но рассматривает ряд предложений в Киеве

Алексей Кучер в понедельник подписал распоряжение о прекращении своих полномочий как главы Харьковской облгосадминистрации (ОГА).

"Сегодня подписал распоряжение о прекращении полномочий главы ХОГА. Руководствуясь необходимостью сохранения баланса в регионе, президент принял именно такое решение", - написал Кучер на своей странице в Facebook.

Он пообещал, что новый глава Харьковской ОГА Айна Тимчук может рассчитывать на его помощь.

"Новая руководительница ХОГА получила картбланш на построение новых отношений центральной власти в регионе. Мои пожелания успеха Айни Тимчук, она всегда может рассчитывать на мою помощь и поддержку. Как член команды президента, готов уступить персональными интересами ради общего дела. Никогда не нарушал свои обещания, и ожидаю того же по отношению к себе", - написал Кучер

Он не уточнил, какие обещания в отношении него, имеет в виду.

По словам Кучера, он и его команда не уходят из харьковской политики, однако он рассматривает и предложения в Киеве.

"Я и моя команда остаемся в харьковских политических процессах, но не буду отрицать, что рассматриваю ряд предложенных возможностей быть полезным Президенту в Киеве. В ближайшее время озвучу окончательное решение", - написал Кучер.

Как сообщалось, 25 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Кучера с должности главы Харьковской ОГА и назначение на эту должности руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Айны Тимчук.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Тимчук.

Кучер возглавлял Харьковскую ОГА чуть больше года, с 5 ноября 2019 года.

На местных выборах-2020 баллотировался на пост городского головы Харькова от партии Слуга народа и занял третье место с 7,24% (23 401 голосов). Был избран депутатом Харьковского горсовета как кандидат от той же партии.

Теги: #кадры #кучер
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