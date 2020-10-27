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12:40 27.10.2020

Кучер вновь обещает инициировать увольнение руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

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Кучер вновь обещает инициировать увольнение руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

Аудиторская проверка КНП "Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф", инициированная главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером, выявила ряд нарушений в деятельности предприятия.

"Среди наиболее вопиющих - проведение закупок стоимостью более 200 тыс. грн не через "Прозоро". Это прямое нарушение закона Украины "О публичных закупках". Всего за период, который проверяли, так "непублично" потратили 1,4 млн грн. Также обнаружили искусственное завышение стоимости закупленных предприятием товаров на сумму свыше 93 тыс. грн", - цитирует Кучера пресс-служба ХОГА.

Кроме того, проверка обнаружила, что на конец 1-го полугодия 2020г Центр недоиспользовал более 620 тыс. грн выделенных средств, а ряд помещений КНП (в частности, в Чугуевском отделении и отделениях №1 и №4 в Харькове) используются не для оказания экстренной помощи.

Кучер также обратил внимание на организационные проблемы, влияющие на качество медицинских услуг.

"Так, в течение года существенно уменьшилось количество бригад скорой медицинской помощи - со 147,8 единицы на 10 тысяч населения до 137 единиц. Это на 67 бригад меньше, чем должно быть по плану. Понятно, что такая нехватка медиков приводит к несвоевременному и недостаточно качественному оказанию помощи людям", - сказал Кучер.

По его словам, аудиторы столкнулись с противодействием со стороны Центра экстренной медицинской помощи.

"В течение всего срока аудита предприятие не предоставило никаких документов и информации для проведения внутреннего аудита. Аудиторы 22 раза выезжали в отделения экстренной неотложной помощи на территории Харькова и области. Ни в одном из отделений их не допустили к исполнению обязанностей", - утверждает Кучер.

Он пообещал вынести на сессию облсовета вопрос о соответствии руководителя Центра Виктора Забашты занимаемой должности.

"Считаю такие результаты аудита достаточными для того, чтобы ставить вопрос о соответствии руководителя Центра господина Забашты занимаемой должности. Именно это мы планируем сделать на ближайших сессиях Харьковского областного совета", - сказал Кучер.

Как сообщалось, 26 июня Кучер заявлял, что Забашта должен быть уволен с занимаемой должности или уволиться сам. Тогда же он пообещал проинспектировать, насколько укомплектован автопарк "скорой".

"По результатам проверок мы поставим вопрос тем, кто молчал о дефиците, и будем исправлять положение безотлагательно", - написал Кучер.

Теги: #коронавирус #кучер #харьковская_область
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