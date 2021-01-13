Кабмин назначил Кучера главой Государственной регуляторной службы

Кабинет министров Украины назначил Алексея Кучера главой Государственной регуляторной службы, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за назначение Кучера Алексея Владимировича главой Государственной регуляторной службы Украины", - написал Мокан на своей странице в Facebook.

Отмечается, что новый глава ГРС назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Кучер возглавлял Харьковскую ОГА чуть больше года, с 5 ноября 2019 года.

На местных выборах-2020 баллотировался на пост городского головы Харькова от партии "Слуга народа" и занял третье место с 7,24% (23 401 голосов). Был избран депутатом Харьковского горсовета как кандидат от той же партии.