Родственники 25 погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом предоставили образцы для ДНК-экспертиз - Кучер

Образцы для проведения ДНК-экспертиз с целью идентификации останков отобраны у родственников 25 человек, погибших при падении АН-26 под Чугуевом, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер

"Экспертизы ДНК назначены по всем погибшим (на месте крушения самолета - ИФ), это 25 экспертиз. Образцы отобраны от всех родственников. У нас вчера было отобрано у 15 семей и сегодня - еще у 10. Несколько семей, учитывая эмоциональное состояние, по состоянию на вчера не предоставляли образцы. Сегодня вопрос урегулирован", - сказал Кучер журналистам в понедельник.

По его словам, ДНК-экспертизы будут проводиться в Харькове.

"Нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены в сокращенном режиме, до двух недель, до 14 дней", - сказал Кучер.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев – Харьков - Довжанский, неподалеку от Чугуева упал самолет АН-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины

По информации Государственного бюро расследований, следствие проверяет 4 версии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.