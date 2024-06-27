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11:17 27.06.2024

Україна розраховує на участь Люксембургу в тематичних міжнародних заходах щодо пунктів Формули миру - Жовква

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У рамках робочого візиту до Люксембургу заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів переговори в Міністерстві закордонних справ, де відбулися зустрічі з директором Департаменту з питань безпекової політики Лаурою Губерті та заступником директора Департаменту з питань оборони Ніколасом Гіртеном.

Сторони, як повідомила пресслужба президента, обговорили безпекову ситуацію в Україні та масштаб руйнування об'єктів критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Жовква розповів іноземним партнерам про першочергові потреби України.

Під час зустрічі також обговорювали результати інавгураційного Саміту миру. Жовква подякував Люксембургу за підтримку Формули миру, участь у саміті на найвищому рівні та активну роль прем'єр-міністра Люка Фрідена в забезпеченні його успіху.

"Розраховуємо на участь Люксембургу в тематичних міжнародних заходах на урядовому та експертному рівнях з метою реалізації пунктів Формули миру", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Крім того, Жовква разом із кронпринцом Великого Герцогства Люксембург Гійомом узяв участь у відкритті міжнародної технологічної конференції Nexus 2050, де цього року Україна представлена як спеціально запрошений гість серед 5 тис. учасників і понад 200 спікерів.

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