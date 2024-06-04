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14:21 04.06.2024

Протягом останніх трьох діб сектор Авдіївка-Покровськ залишався основним напрямком російських сил - британська розвідка

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Протягом останніх трьох діб сектор Авдіївка-Покровськ залишався основним напрямком російських сил - британська розвідка
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом останніх трьох діб сектор Авдіївка-Покровськ на Донеччині залишався основним напрямком зусиль російських сил, водночас окупанти не досягли значних успіхів, вважають у британській розвідці.

"Сектор Авдіївка-Покровськ залишався ймовірним основним напрямком зусиль російських сил протягом останніх 72 годин, із високим рівнем оперативної активності. Російські сили домоглися незначних успіхів у північній частині цього сектора в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка. На паралельній осі приблизно за 3 км на південь російські сили, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша", - ідеться у звіті, оприлюдненому в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого королівства у вівторок.

Окрім цього, попри інтенсивні атаки на українські позиції на захід від села Нетайлового, російські сили не змогли досягти значних успіхів. Також ЗСУ відбили російські атаки на село Невельське, яке залишається під контролем українських Сил оборони.

"Протягом наступного тижня цей сектор (Авдіївка-Покровськ - ІФ-У), імовірно, залишатиметься зоною підвищеної оперативної уваги, оскільки російські сили намагаються зберегти оперативний темп в умовах важких втрат", - зазначають у розвідці.

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