На кількох напрямках фронту тривають зіткнення, ворог найактивніший на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Станом на 13.00 неділі кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 38; тривають 10 зіткнень на кількох різних напрямках, ворог найактивніше продовжує діяти на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Окрім цього, з території РФ окупанти обстріляли райони 10 сіл на Чернігівщині та Сумщині, зокрема, Грем'яч, Миропілля та Блешню.

На Харківському напрямку ворог здійснив 1 спробу просунутися в районі села Стариця. З території РФ із напрямків населених пунктів Шебекине та Короча Білгородської області окупанти скинули 16 керованих авіабомб у райони Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.

На Куп'янському напрямку противник розпочав атаки в районах Дружелюбівки та Невського, кількість ворожих штурмових спроб зросла до чотирьох. Триває бойове зіткнення біля Невського. Протягом трьох авіаударів ворог скинув 5 КАБів по районах Степової Невоселівки, Борівського та Андріївки.

На Сіверському напрямку тривають бойові дії біля Роздолівки та Виїмки. Загалом від початку доби ворог здійснив 6 атак на цьому напрямку. Російські окупанти завдали авіаудару в район Івано-Дар'ївки.

На Покровському напрямку ворог 13 разів намагався покращити тактичне положення, з них ЗСУ відбили 7 атак. Тривають бої в трьох локаціях у районі села Сокіл Донецької області, а також відбиття атак ворога біля Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 5 ворожих атак, триває одне бойове зіткнення в районі Красногорівки, де окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Времівському напрямку противник здійснив 2 атаки, які були відбиті. Окупанти продовжують спроби просування в напрямку Старомайорського.