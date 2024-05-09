Дмитра Герегу знову призначено командувачем Сил підтримки ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил підтримки Збройних сил України Дмитра Герегу, який раніше вже обіймав цю посаду.

Відповідний указ №315/2024 від 9 травня розміщено на сайті глави Української держави.

Герега з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Був призначений командувачем Сил підтримки ЗСУ указом міністра оборони 9 серпня 2021 року, проте 4 березня 2024 року його було звільнено від обов'язків указом президента України.