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13:54 09.05.2024

Дмитра Герегу знову призначено командувачем Сил підтримки ЗСУ

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Дмитра Герегу знову призначено командувачем Сил підтримки ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил підтримки Збройних сил України Дмитра Герегу, який раніше вже обіймав цю посаду.

Відповідний указ №315/2024 від 9 травня розміщено на сайті глави Української держави.

Герега з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Був призначений командувачем Сил підтримки ЗСУ указом міністра оборони 9 серпня 2021 року, проте 4 березня 2024 року його було звільнено від обов'язків указом президента України.

Теги: #герега_дмитро #сили_підтримки_зсу
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