Події

08:36 22.01.2024

РФ вивела в Чорне море 13 бойових кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

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РФ вивела в Чорне море 13 бойових кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

Флот РФ вивів у Чорне море 13 бойових кораблів, зокрема 2 носії "Калібрів", повідомили Військово-морські сили ЗС України в понеділок уранці.

"Станом на 08:00 22.01.2024 у Чорному морі 13 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 14 ракет, в Азовському морі 1 ворожий корабель, у Середземному морі 1 ворожий корабель", - ідеться в телеграм-каналі ВМС.

Також повідомляють, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 12 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор, у Чорне море - 6 суден.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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