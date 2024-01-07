Події

08:57 07.01.2024

РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю в Чорному та Азовському морях

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РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю в Чорному та Азовському морях

РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю в Чорному та Азовському морях, а також 3 кораблі в Середземному морі, серед яких є носії "Калібрів", повідомили Військово-морські сили ЗС України в неділю вранці.

"Станом на 08:00 07.01.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Крім того, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 3 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 11 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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