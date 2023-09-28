28 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 582 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 582 RUSSIAN AGRESSION

28 вересня відзначають Всесвітній день моря, Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби проти сказу, Всесвітній день безтраншейних технологій.

У Китаї - День народження Конфуція, у Чехії - День святого Вацлава - День чеської державності.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Харитона Сповідника.

Всесвітній день моря

Всесвітній день моря - одне з міжнародних свят у системі Організації Об'єднаних Націй. Відзначається з 1978 року за рішенням 10 сесії Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації.

До 1980 року його відзначали 17 березня, а потім його дату вирішено було перенести на один із днів останнього тижня вересня.

Мета Всесвітнього дня моря - привернути увагу міжнародної громадськості до того, якої непоправної шкоди морям і океанам завдають перелов риби, забруднення водойм і глобальне потепління, а також до актуальних проблем збереження біологічних, природних і рекреаційних ресурсів морів для майбутніх поколінь.

Ще цього дня:

1994 - У Франції відбулася прем'єра фільму "Леон-кілер";

1999 - Бразильського футболіста Рональдо призначено послом миру в Косово. Він очолив кампанію боротьби зі злиднями. Ця акція - частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі;

2000 - Афганський рух "Талібан" зажадав від Москви компенсації за десятирічну окупацію Афганістану;

2001 - Кофі Аннан став Нобелівським лауреатом;

2002 - Мати відомого голлівудського актора Сильвестра Сталлоне приїхала до Одеси.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять преподобного Харитона Сповідника, який жив у 3-4 століттях в Іконії (місто в Малій Азії). За часів гонінь на християн, влаштованих імператором Авреліаном, він постраждав за віру. Язичники жорстоко побили мученика і ув'язнили в темницю, звідки він вийшов лише за правління імператора Тацита.

Отримавши свободу, Харитон вирушив у Святу Землю, але недалеко від Єрусалима його схопили розбійники і привели у свою печеру. Від смерті святого врятувала змія, яка отруїла вино. Розбійники випили його і померли, а Харитон залишився жити в печері, де влаштував церкву. Незабаром у нього з'явилися послідовники, з яких склалася громада. Християни утворили Фаранську лавру, першу чернечу обитель в Іудейській пустелі.

Іменини: Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Афанасій, Валентин, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Єфрем, Іван, Іларіон, Ілля, Ісаакій, Кирило, Макар, Марія, Марк, Матвій, Мойсей, Прохор, Сергій, Тетяна, Уляна, Федір, Харитон.