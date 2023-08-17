Літаки F-16 будуть, щойно українські пілоти завершать навчання - глава МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає літаки F-16, щойно завершаться тренування пілотів.

"Я гадаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес. Повірте, цього тижня у президента щодня наради і розмови про прискорення цього процесу. Скажу дипломатично: гадаю, що незабаром будуть хороші новини", - сказав Кулеба в ефірі "Сніданок з 1+1".