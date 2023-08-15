15 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 538 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 538 RUSSIAN AGRESSION

15 серпня в Україні відзначають День археолога.

В Індії - День незалежності, у Південній Кореї - День визволення, у Польщі - День Війська Польського.

Православна церква вшановує пам'ять святого Стефана.

Католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці.

День археолога

Професійне свято археологів відзначається в середині серпня. В Україні офіційно встановлено Указом Президента 2008 року.

Археологія - наука про старожитності, вивчення побуту і культури стародавніх народів за речовими пам'ятками, що дійшли до нас. Це абсолютно відокремлена наука. Усі історичні події встановлюються або за письмовими джерелами, або за даними археології. Письмових повідомлень зберігається вкрай небагато, а побутового матеріалу - часом більше, ніж це можна собі уявити.

Ще цього дня:

1914 - Офіційно відкрито Панамський канал;

1919 - Армія УНР зайняла Старокостянтинів;

1920 - Польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії;

1932 - Під час розкопок у Ватикані знайдено давньоримську "Тріумфальну дорогу";

1936 - Іспанськими лівими страчено 733 священики;

1943 - За наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалася чистка;

1947 - Відповідно до ухваленого в червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділялася на дві держави: мусульманську - Пакистан та індуїстську - Індійський Союз;

1960 - Республіка Кіпр проголосила свою незалежність;

1963 - У Шотландії відбулася остання смертна кара;

1997 - В Україні засновано орден княгині Ольги.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять святого Стефана - першого християнського мученика, який походив із єврейської діаспори. За переказами, його та шістьох інших одновірців апостоли обрали в диякони для підтримання порядку і справедливості під час "щоденного роздавання потреб".

Однак діяльність Стефана не обмежувалася покладеним на нього служінням: він, подібно до апостолів, проповідував у Єрусалимі слово Боже. Одного разу представники синагоги вступили з ним у суперечку з приводу однієї з промов (у ній проповідник заявив про те, що "Всевишній не в рукотворних храмах живе", і ці слова були розцінені як богохульство) і викликали його на суд. Достеменно невідомо, чим закінчилася суперечка: чи винесли Стефану смертний вирок, чи його побив камінням розлючений натовп. У будь-якому разі, зрозуміло, що святий загинув мученицькою смертю. Під час екзекуції Стефан просив Ісуса прийняти його дух, а також молився за своїх убивць.

Іменини: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір, Кирило.