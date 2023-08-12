Події

21:28 12.08.2023

Зеленський подякував Німеччині, Нідерландам та Азербайджану за надану допомогу

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Зеленський подякував Німеччині, Нідерландам та Азербайджану за надану допомогу

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам кількох країн, які зробили "нові кроки для більшої безпеки, більшого захисту наших людей".

У відеозверненні в суботу він відзначив Німеччину за дві додаткові пускові установки Patriot. "Це дуже вагомо. Дякую. Дякую Німеччині, дякую людям, дякую тобі, Олафе. Кожне суттєве посилення нашої ППО - тисячі врятованих життів людей, реальне наближення повноцінного повітряного щита для України. Кожне наше місто, кожен населений пункт має бути захищений. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита", - сказав Зеленський.

За його словами, "цього тижня наші прикордонники отримали мобільний комплекс медичної підтримки від Нідерландів. Нідерланди взагалі серед лідерів в оборонній співпраці з Україною. Політичні взаємодії реально захищають життя. Я дякую за це людям Нідерландів. Дякую всім, Марку. Дякую тобі".

"Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема обладнання для розмінування. Це теж один із ключових напрямів нашої роботи з партнерами", - сказав він.

 

 

Теги: #зеленский

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