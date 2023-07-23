23 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 515 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 515 RUSSIAN AGRESSION

23 липня - Всесвітній день китів і дельфінів.

В Індонезії - День дітей. У США - Національний день ванільного морозива, у Сінгапурі - День інженера, в Японії - День листів.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника Києво-Печерської лаври.

Всесвітній день китів і дельфінів

Щорічно 23 червня у світі відзначають Всесвітній день китів і дельфінів. Його було засновано 1986 року, коли Міжнародна китобійна комісія після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел. Сьогодні у світі заборонено полювання на китів і торгівля їхнім м'ясом.

Ще цього дня:

1888 - У Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1901 - Німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, згідно з якою переносниками бубонної чуми є щури;

1936 - Створено Інститут історії України АН УРСР;

1951 - У Рокенкорті (Франція) відкрито штаб-квартиру НАТО;

1966 - Запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;

1982 - Ухвалено рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях;

1990 - Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР;

2000 - Відкрито новий природний супутник найбільшої планети Сонячної системи - Юпітера. Це найменший за розмірами супутник з усіх відомих, його діаметр становить 4,8 км. Відкриття зроблено астрономами університету Арізони і підтверджено обсерваторією Массачусетса;

2002 - Учені отримали підтвердження однієї з найбільш загадкових легенд - про існування морських чудовиськ. На острові Тасманія на берег викинуло гігантського кальмара. Важив він чверть тонни, а довжина його щупальців перевищувала 15 метрів;

2015 - За допомогою телескопа "Кеплер" знайдено першу екзопланету земного типу, що розташована в зоні населеності сонцеподібної зірки - Kepler-452 b.

Церковне свято

Преподобний Антоній - засновник Києво-Печерського монастиря, а також один із засновників православного чернецтва.

Народився в Любечі, де в юності жив у власноруч викопаній печері, з якої почалася історія тамтешнього Антонієвого монастиря. Продовжив свій чернечий подвиг на святій горі Афон, де й сьогодні зберігається його печера.

Наприкінці 40-х років 11 століття усамітнився в невеликій печері на березі Дніпра. Невдовзі повернувся до Києво-Печерського монастиря, однак унаслідок конфлікту з князем Ізяславом Ярославичем перебрався навесні 1069 року до Чернігова і заснував там новий печерний монастир.

Пізніше повернувся до Києва і заклав кам'яний Успенський собор Києво-Печерського монастиря 1073 року.

Життєвий шлях закінчив в одному зі скитів Києво-Печерського монастиря. Канонізований православною церквою на межі 13-14 ст.

Іменини: Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман.