23 липня: Яке сьогодні свято
ДЕНЬ 515 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 515 RUSSIAN AGRESSION
23 липня - Всесвітній день китів і дельфінів.
В Індонезії - День дітей. У США - Національний день ванільного морозива, у Сінгапурі - День інженера, в Японії - День листів.
Православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника Києво-Печерської лаври.
Всесвітній день китів і дельфінів
Щорічно 23 червня у світі відзначають Всесвітній день китів і дельфінів. Його було засновано 1986 року, коли Міжнародна китобійна комісія після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел. Сьогодні у світі заборонено полювання на китів і торгівля їхнім м'ясом.
Ще цього дня:
1888 - У Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому;
1901 - Німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, згідно з якою переносниками бубонної чуми є щури;
1936 - Створено Інститут історії України АН УРСР;
1951 - У Рокенкорті (Франція) відкрито штаб-квартиру НАТО;
1966 - Запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;
1982 - Ухвалено рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях;
1990 - Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР;
2000 - Відкрито новий природний супутник найбільшої планети Сонячної системи - Юпітера. Це найменший за розмірами супутник з усіх відомих, його діаметр становить 4,8 км. Відкриття зроблено астрономами університету Арізони і підтверджено обсерваторією Массачусетса;
2002 - Учені отримали підтвердження однієї з найбільш загадкових легенд - про існування морських чудовиськ. На острові Тасманія на берег викинуло гігантського кальмара. Важив він чверть тонни, а довжина його щупальців перевищувала 15 метрів;
2015 - За допомогою телескопа "Кеплер" знайдено першу екзопланету земного типу, що розташована в зоні населеності сонцеподібної зірки - Kepler-452 b.
Церковне свято
Преподобний Антоній - засновник Києво-Печерського монастиря, а також один із засновників православного чернецтва.
Народився в Любечі, де в юності жив у власноруч викопаній печері, з якої почалася історія тамтешнього Антонієвого монастиря. Продовжив свій чернечий подвиг на святій горі Афон, де й сьогодні зберігається його печера.
Наприкінці 40-х років 11 століття усамітнився в невеликій печері на березі Дніпра. Невдовзі повернувся до Києво-Печерського монастиря, однак унаслідок конфлікту з князем Ізяславом Ярославичем перебрався навесні 1069 року до Чернігова і заснував там новий печерний монастир.
Пізніше повернувся до Києва і заклав кам'яний Успенський собор Києво-Печерського монастиря 1073 року.
Життєвий шлях закінчив в одному зі скитів Києво-Печерського монастиря. Канонізований православною церквою на межі 13-14 ст.
Іменини: Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман.