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06:51 18.03.2023

18 березня: Цей день в Україні та в світі

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18 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 388 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 388 RUSSIAN AGRESSION

18 березня в Україні відзначають День працівника податкової та митної справи.

У світі - День Паризької комуни, Міжнародний день переробки вторсировини, у США - День біодизеля.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Конона Мандонського (Памфілійського).

День Паризької комуни

Паризькою комуною називали революційний уряд, сформований у Парижі під час революційних подій 1871 року. Після встановлення перемир'я між Францією та Пруссією під час Франко-прусської війни в Парижі почалися заворушення, які переросли в революцію.

У результаті революції було встановлено самоврядування, яке тривало з 18 березня до 28 травня 1871 року. Очолювали Паризьку комуну представники партій соціалістів і анархістів. Лідери обох течій проголосили Паризьку комуну першим зразком диктатури світового пролетаріату.

Ще цього дня:

1913 - У Львові створено військове товариство "Січові стрільці";

1946 - У Вашингтоні свою роботу розпочав "Світовий банк";

1962 - Укладено Евіанські угоди, за якими Алжир отримує незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна;

1974 - Більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, що було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи.

1992 - Парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС;

1994 - У Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір;

1999 - Югославія відмовилася схвалити план мирного врегулювання косовського конфлікту на переговорах у Рамбуйє (Франція);

2004 - Верховна Рада ухвалила Цивільний процесуальний кодекс України;

2014 - Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошено першу хвилю часткової мобілізації;

2018 - У річницю анексії Криму Путін обраний на 4-й президентський термін за результатами виборів Президента Росії;

2022 - було розпочато бої за Азовсталь.

Церковне свято

18 березня в церковному календарі - день пам'яті святого Конона Мандонського. Народився він приблизно в III столітті в Назареті. У ті часи правив імператор Децій Траян. Життя Конона проходило в Памфілійському місті Мандоні. З молодих років чоловік обзавівся невеликим городом і вживав у їжу тільки те, що виростив сам. Серед людей прославився як дуже добра людина.

Коли в місті з'явився новий намісник Публій, він наказав прибрати всіх християн. На суді Конона поставили перед вибором: відмовитися від Бога і принести пожертвування ідолам або померти. Святий відповів, що не залишить Господа. За це його піддали страшним тортурам, від яких він помер.

Іменини: Андрій, Кирило, Костянтин, Юрій, Марк, Іван, Федір, Іраїда, Раїса.

Теги: #календарь #18березня

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