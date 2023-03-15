У Харкові на пожежі, не пов'язаній із ворожими обстрілами, загинули 2 людини - ДСНС

Двоє людей загинуло внаслідок пожежі в ніч на 15 березня в Харкові в багатоповерховому житловому будинку на вул. Героїв Праці, 12а.

"Горіли домашні речі у квартирі на п’ятому поверсі житлової 9-поверхівки на площі 4 кв. м. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіла загиблих. Ними виявилися 87-річна жінка та її 57-річний син. Вони задихнулися чадним газом", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

Протягом пів години рятувальники локалізували пожежу, ще через 15 хвилин - повністю ліквідували.

Причину виникнення загоряння встановлюють.