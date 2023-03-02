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15:32 02.03.2023

Глава МЗС України про комунікацію з Глобальним Півднем: Кожна країна індивідуальна, говорити з ними потрібно з великою повагою

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Глава МЗС України про комунікацію з Глобальним Півднем: Кожна країна індивідуальна, говорити з ними потрібно з великою повагою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що існує широке уявлення про те, що країни Глобального Півдня "виступають проти України і за РФ", але насправді "набагато більше нюансів", і кожна країна індивідуальна.

"У мене є три простих правила, яких я намагаюся дотримуватися під час комунікації з країнами Глобального Півдня... Перше - з ними потрібно говорити. Чим більше спілкування, тим більше вони дізнаються про проблеми", - сказав міністр, виступаючи онлайн на саміті Soft Power у Лондоні.

Друге правило, за словами Кулеби, - говорити з Глобальним Півднем потрібно з великою повагою, оскільки більшість цих країн травмовані своєю історією.

Він додав, що важливо "не приймати речі як само собою зрозуміло".

"Іноді потрібно почати з алфавіту, щоб створити історію", - пояснив Кулеба.

"І третє, що справді працює, - "поставити їх на наше місце".

"Що справді працює, так це сказати: чи готові ви поступитися сусідові квадратним кілометром своєї країни тільки тому, що ваш сусід вирішив відібрати у вас цей квадратний кілометр? Відповідь завжди ні", - пояснив глава МЗС.

Теги: #кулеба #південь

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