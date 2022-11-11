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15:43 11.11.2022

У Маріїнському парку після завершення війни здійснюватимуть археологічні та ексгумаційні дослідження на предмет поховань - Ткаченко

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У Маріїнському парку після завершення війни здійснюватимуть археологічні та ексгумаційні дослідження на предмет поховань - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що в Маріїнському парку після завершення війни здійснюватимуть археологічні та ексгумаційні дослідження на предмет різних поховань.

"Що стосується Ватутіна, то щодо пам'ятника не виникало ні в кого заперечень, але проблема в тому, що там є ще могила. І взагалі в Маріїнському парку необхідно провести серозні археологічні та ексгумаційні дослідження щодо того, які саме поховання там є", - сказав він в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень.

Міністр зазначив, що у зв’язку з цим рішення було розділено на дві частини: перенесення пам'ятника, а вже після завершення війни вивчення всієї території парку на предмет поховань.

На запитання, пам'ятники кому можуть з'явитися в столиці на місці переміщених монументів, міністр зазначив, що це вирішуватиме сама громада.

Як повідомлялося, 10 листопада експертна рада Мінкультури з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму прийняла рішення рекомендувати прибрати з публічного простору пам'ятники Ватутіну та Щорсу в Києві.

Теги: #маріїнський_парк

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