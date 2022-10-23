23 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 242 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 242 RUSSIAN AGRESSION

23 жовтня відзначають День поінформованості про синдром Кабукі, День змін на краще, День організатора ток-шоу.

В Україні та в світі - День працівників реклами, у Мексиці – День доктора, у США – Національний день юристів, День Моля, День медичних асистентів і бостонського кремового пирога. У Бразилії – День авіатора.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Євлампія та Євлампії.

День працівників реклами

Щороку 23 жовтня в Україні з 1994 року відзначають День працівників реклами.

День Моля

Свято, яке відзначається хіміками Північної Америки 23 жовтня між 6:02 ранку та 6:02 вечора.

Ці час і дата походять із числа Авогадро, що приблизно дорівнює 6,02⋅1023 і визначає кількість частинок (атомів, молекул ...), що містяться в одному Молі речовини, однієї з семи основних одиниць СІ.

День знань про синдром Кабукі

День присвячений дуже рідкісному і тому маловивченому генетичному захворюванню.

Синдром Кабукі був відкритий японським лікарем-педіатром та генетиком Норіо Ніїкава. Вчений назвав так синдром через один характерний симптом – довге нижнє віко, який нагадує грим акторів традиційного японського театру Кабукі. Також симптоми захворювання містять інші характерні риси зовнішності (широкі дугоподібні брови, плескатий ніс, великі вуха), порушення росту, аномалії скелета, низький м'язовий тонус, проблеми зі слухом та/або зором, легку або помірну розумову відсталість, аутистичну поведінку тощо, у хворих трапляються в повному обсязі симптоми відразу, але щонайменше кілька із цього набору.

Через свою рідкість (синдром Кабукі зустрічається приблизно в одного новонародженого із 32 тисяч) захворювання дуже мало вивчене і не належиь до патологій, які зазвичай шукають під час пренатального скринінгу. Некомерційна організація All Things Kabuki заснувала День поінформованості про синдром Кабукі для того, щоб поширити інформацію про цей рідкісний синдром і допомогти родинам людей, які страждають на цей синдром.

Ще цього дня:

1917 – Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва;

1946 – Розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН;

1956 - У столиці Угорщини, Будапешті почалося антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка пройшла від пам'ятника польському полководцю Бему до пам'ятника Петефі була розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці почалося загальнонаціональне антирадянське повстання.

1990 – Верховна Рада УРСР, унаслідок Революції на Граніті проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Масола;

2001 – Компанія Apple представила перший iPod.

Церковне свято

23 жовтня відзначається пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. Рідні брат і сестра жили в Нікомідії на початку IV століття. Коли імператор Максиміліан видав указ про засудження християн до страти, Євлампій відкрито обурився. Його повели до суду і зажадали зректися християнства, проте навіть тортури не змусили його відмовитися від віри.

Потім до суду прийшла його сестра і сказала, що вона теж християнка. Після тортур брата та сестру кинули в розпечену піч, але Господь уберіг їх від вогню. Тому Євлампій був обезголовлений, а Євлампія померла від мук.

Іменини: Андрій, Антон, Юхим, Кирило, Кузьма, Павло, Сергій, Яків.