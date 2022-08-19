Події

13:38 19.08.2022

Влада Львова вирішила перепоховати останки радянських військових із Марсового поля

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Влада Львова вирішила перепоховати останки радянських військових із Марсового поля

Виконком Львівської міськради ухвалив рішення перепоховати останки військовослужбовців радянської армії періоду Другої світової війни із Марсового поля на вулиці Мечникова.

Таке рішення в п'ятницю ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради, повідомляє пресслужба міськради.

Відповідно до рішення, на цьому місці облаштують Меморіальний комплекс Героїв України на спомин про українських військових, які віддали своє життя за незалежність України.

"Марсове поле є пам’яткою історії від 1972 року. Офіційно вважається, що тут поховані військові, які загинули під час Другої світової війни. Проте більша їх частина загинула в період з 1944 до 1950 року під час каральних операцій НКВС проти українців на Галичині", – наводяться у повідомленні слова начальниці міського управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко.

Наразі триває підготовка архітектурного конкурсу на новий проєкт меморіалу, який охопить усю територію військового цвинтаря.

Згідно з попередньою концепцією, йдеться про облаштування військових поховань Героїв України, парку-скверу пам'яті та меморіальної площі.

Також виконавчий комітет визначив порядок і процедуру отримання відповідних дозволів від державних органів влади для перепоховання для радянських військовослужбовців та визначення місця для такого перепоховання.

За офіційними даними, на Марсовому полі похована 3491 людина.

Теги: #перезахоронения #марсово_поле
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